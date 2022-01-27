ТАССЦБ понизил на 28 января курс евро до 88,47 рубляБанк России установил на 28 января 2022 года официальный курс доллара на уровне 78,947 рубля, который практически не изменился по сравнению с предыдущим показателем.ТАССНа 12 часов по московскому времени доллар стоил 78,53 рубля.Аргументы и ФактыКурс евро на открытии потерял 12 копеек и составлял 89,29 рубля.Свободная ПрессаКурс китайского юаня по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,8100 р. (0,65%).SIA.ruЧитать далееСвернутьПодробнее о событииЦентробанк снизил курс евро на 28 января до 88,47 рубляАргументы и Фактывчера в 08:25Курс евро снизился на 68 копеекАрктик-TVвчера в 06:41ЦБ повысил курс доллара США и понизил курс евро с 28 январяЕвразия Dailyвчера в 06:00Курсы валют ЦБ РФ на 27 января: 78,9470 руб/доллар США и 88,4680 руб/евроSIA.ruвчера в 06:00Официальный курс евро на пятницу снизился на 68 копеек, до 88,47 рубляРИА Новостивчера в 05:35Курсы валют ЦБ РФ: курс рубля к доллару, евро, гривне, лире, тенге, юанюProfinance.ruвчера в 05:34ЦБ понизил на 28 января курс евро до 88,47 рубляТАССвчера в 05:28Показать ещёОценить5Поделиться