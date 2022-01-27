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ЦБ понизил на 28 января курс евро до 88,47 рубля

Банк России установил на 28 января 2022 года официальный курс доллара на уровне 78,947 рубля, который практически не изменился по сравнению с предыдущим показателем.
ТАСС
На 12 часов по московскому времени доллар стоил 78,53 рубля.
Аргументы и Факты
Курс евро на открытии потерял 12 копеек и составлял 89,29 рубля.
Свободная Пресса
Курс китайского юаня по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,8100 р. (0,65%).
SIA.ru

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