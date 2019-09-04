Финансы
Экономика сегодняЦБ понизил официальные курсы доллара и евро на 5 сентября
Доллар подешевел на 40,7 копейки – до 66,5002 рубля, согласно официальным курсам валют, установленным Банком России на четверг, 5 сентября. Курс евро по сравнению с показателем на среду снизился на 13,94 копейки – до 73,0638 рубля.
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Новую версию операционной системы первыми получат владельцы смартфонов Pixel, в дальнейшем обновление станет доступно и на других устройствах, сообщается в официальном блоге компании.
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Суд признал Кирилла Жукова виновным в нападении на омоновца
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Исследователи предположили связь преждевременной смерти с увлечением газировками, основываясь на анкетах или интервью.
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Лента выйдет в прокат ровно через три года после премьеры первой части, которая при производственном бюджете в 95 млн долларов заработала в мировом прокате 275 млн долларов.
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РИА Новости 14:26
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Украина предложила вернуть российских наблюдателей в Донбасс
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РИА Новости 18:04
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АвтоВАЗ увеличил в России продажи автомобилей Lada в августе
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