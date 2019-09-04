Финансы

Банки.руБанки.руОфициальный курс доллара понизился на 41 копейку, евро — на 14

Банк России установил официальные курсы валют на 5 сентября. Курс доллара снизился на 40,7 копейки, составив 66,5002 рубля (66,9072 на 4 сентября). Курс евро понижен на 13,94 копейки, до 73,0638 рубля (73,2032 рубля на 4 сентября).
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