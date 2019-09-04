Финансы
Банки.руОфициальный курс доллара понизился на 41 копейку, евро — на 14
Банк России установил официальные курсы валют на 5 сентября. Курс доллара снизился на 40,7 копейки, составив 66,5002 рубля (66,9072 на 4 сентября). Курс евро понижен на 13,94 копейки, до 73,0638 рубля (73,2032 рубля на 4 сентября).
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Автоматически обработано 7110 источников, обновлено вчера в 23:48, Вашингтон
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Газета.Ru 03 сентября в 18:53
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Джонсон настаивает на том, что Британия покинет ЕС в срок — 31 октября — с соглашением или без.
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Росстат сообщил о росте неформальной занятости в России
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Зинченко мог перейти в «Ювентус»
Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко в летнее трансферное окно мог покинуть свою команду.
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В атмосфере экзопланеты впервые обнаружили калий
Выявить наличие калия в атмосфере отдаленной экзопланеты ученым удалось с помощью использования спектроскопии высокого разрешения через Большой бинокулярный телескоп в Аризоне (США).
Дни24 вчера в 09:40
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Любитель астрономии рассмотрел на Луне советский корабль
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Израильский дипломат назвал украинский язык выдуманным
Бывший посол Израиля в России и на Украине Цви Маген назвал украинский язык выдуманным, а государственность страны — несуществующей.
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Захарова призвала дождаться анализа Госдумы ситуации с DW
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