Финансы

Экономика сегодняЭкономика сегодняЦБ понизил официальные курсы доллара и евро на 5 сентября

Доллар подешевел на 40,7 копейки – до 66,5002 рубля, согласно официальным курсам валют, установленным Банком России на четверг, 5 сентября. Курс евро по сравнению с показателем на среду снизился на 13,94 копейки – до 73,0638 рубля.
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