Финансы

Экономика сегодняЭкономика сегодняЦБ понизил официальные курсы доллара и евро на 5 сентября

Доллар подешевел на 40,7 копейки – до 66,5002 рубля, согласно официальным курсам валют, установленным Банком России на четверг, 5 сентября. Курс евро по сравнению с показателем на среду снизился на 13,94 копейки – до 73,0638 рубля.
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Курс доллара. Прогноз на 5–6 сентября

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До решения ЦБ РФ рубль не выйдет из диапазона

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Экспресс газета00:10

Центробанк откорректировал «в минус» официальные курсы доллара и евро

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Официальный курс доллара понизился на 41 копейку, евро — на 14

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Курс валют от ЦБ на 5 сентября: доллар и евро пойдут вниз

Свободная Пресса07:38

Курсы валют ЦБ РФ: курс рубля к доллару, евро, гривне, лире, тенге, юаню

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Общая сумма военных заказов от Индии, полученных Москвой за последний год, составила $14,5 млрд.
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Нурмагомедов рассказал о плане на бой с Порье

Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов поделился планом на поединок с американским бойцом Дастином Порье.
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Следствие рассматривает две версии крушения Су-25

Следствие рассматривает отказ техники и ошибку пилотирования в качестве основных причин крушения учебно-боевого самолета Су-25УБ в Ставропольском крае.
BFM.ru 07:40
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Путин назвал «придурками» считающих Дальний Восток балластом

На заседании президиума Госсовета в рамках Восточного экономического форума на острове Русский президент РФ Владимир Путин выступил в защиту российского Дальнего Востока.
Российская газета 06:43
Наука

Денисовцы по форме пальцев оказалась неотличимы от современных людей

Ugpressa.ru 15:52
Общество

Минприроды назвало российские города с самым загрязненным воздухом

Минприроды обнародовало перечень городов с наиболее загрязненным воздухом.
Ведомости вчера в 22:23
Экономика

Названа самая безопасная страна для туристов

Среди самых небезопасных стран для путешественников были названы Венесуэла (44 единицы), Афганистан (45 единиц) и Южный Судан (54 единицы).
Lenta.ru 17:18
Финансы

Костин прогнозирует снижение ставки по ипотеке до 8%

Президент – председатель правления ВТБ Андрей Костин считает, что средняя ставка по ипотеке в стране может снизиться до 8 процентов.
Москва 24 09:36
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Вышел трейлер «Плохих парней 3» с Уиллом Смитом и Мартином Лоуренсом

Российская газета 14:25
Шоу-бизнес

Муж Полины Гагариной нашел в открытой продаже трусы Ольги Бузовой

Благодаря мужу Полины Гагариной — модному фотографу Дмитрию Исхакову — сегодняшний день войдет в историю Инстаграм как день появления нового хештэга: «трусы Бузовой».
7Дней.ру 13:00
Политика

Путин на ВЭФ дал старт работе рыбоперерабатывающего завода на Курилах

Президент России Владимир Путин на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке дал символический старт работе крупнейшего в стране рыбоперерабатывающего завода на курильском острове Шикотан, сообщила в четверг РИА Новости директор по связям с общественностью АО "Гидрострой" Людмила Шапка.
РИА Новости 20:20
Армия и оружие

В США назвали срок развертывания запрещенных ДРСМД ракет

США планируют развернуть новые ракеты (Precision Strike Missile, PrSM) и ранее запрещенные Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) гиперзвуковые ракеты с баллистической боеголовкой в начале 2020-х годов.
РБК 18:56
Политика

Лавров заявил о стабильном осложнении международных отношений

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что международные отношения продолжают стабильно осложняться.
Известия 10:06
Экономика

Инвестиции японских компаний в «Арктик СПГ-2» составили $5 млрд

Инвестиции компаний из Японии в проект "НОВАТЭКа" "Арктик СПГ-2" составляют $5 млрд, заявил глава японского МИД Таро Коно.
Интерфакс 19:26
Политика

Лавров объяснил, почему Китай не является старшим братом России

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров объяснил, почему неправильно называть КНР страшим братом России.
Газета.Ru 18:23
Политика

В Раде обнаружили риск установления диктатуры на Украине

Депутат Верховной рады Илья Кива заявил, что на Украине может установиться диктатура.
РЕН ТВ 16:12
Экономика

Топилин прокомментировал переход на четырехдневную рабочую неделю

Вопрос перехода на четырехдневную рабочую неделю - дело не ближайших лет, считает глава Минтруда Максим Топилин.
Российская газета 08:58
Баскетбол

Сборная России по баскетболу проиграла Аргентине на ЧМ

Prognozist 10:44
Авто

Bentley Bentayga Hybrid появится в конце этого года

Исключительно на электротяге Bentley Bentayga Hybrid может проехать около 50 километров пути и развивать максимальную скорость 135 км/ч.
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Google объявила о выходе Android 10

Новую версию операционной системы первыми получат владельцы смартфонов Pixel, в дальнейшем обновление станет доступно и на других устройствах, сообщается в официальном блоге компании.
Экономика сегодня вчера в 17:35
Экономика

Сбербанк реструктурирует кредиты пострадавшим от паводка

RT на русском вчера в 07:13
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Младший сын экс-президента Египта Мурси скончался от инфаркта

В Египте скончался младший сын покойного экс-президента страны Мухаммеда Мурси Абдалла. Об этом 5 сентября сообщает «РИА Новости».
Известия 20:31
Экономика

В России вновь зафиксирована дефляция

За неделю с 27 августа по 2 сентября снижение потребительских цен в России составило 0,1%, сообщает Интерфакс со ссылкой на данные Росстата.
RT на русском 09:34
Политика

В ЕС согласовали продление санкций против России на полгода

Как рассказал дипломатический источник в институтах ЕС, за этим должно последовать официальное решение Совета Евросоюза.
Московский Комсомолец 10:31
Общество

Аскольда Запашного экстренно прооперировали в Германии

Общественная служба новостей 06:02
Происшествия

Попытавшегося сорвать шлем с силовика приговорили к 3 годам колонии

Во вторник, 3 сентября, Тверской суд Москвы приговорил к трем годам колонии общего режима Ивана Подкопаева, обвиняемого в применении насилия к сотрудникам полиции на несанкционированной акции 27 июля.
Москва 24 05:42
Политика

МИД: Россия предлагает Японии полную отмену визового режима

Замглавы МИД РФ напомнил, что летом японская сторона объявила о мерах по облегчению визового режима для некоторых категорий россиян.
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Общество

В Иране суд расторг брак с 11-летней девочкой

Брак гражданина Ирана с 11-летней девочкой, о котором стало известно после шумихи в СМИ, расторгнут, пишет Rokna.
REGNUM вчера в 17:43
Политика

Власти Испании заявили о сокращении потока мигрантов из Африки

"Для сдерживания роста наплыва мигрантов к испанским берегам поддержка и активное сотрудничество со стороны марокканских властей оказалось незаменимым", - продолжил министр.
ТАСС 18:07
Футбол

Игроки «Барселоны» разочарованы срывом трансфера Неймара

Футболисты «Барселоны» разочарованы тем, как закончились переговоры по трансферу нападающего «ПСЖ» Неймара, сообщает Marca.
Sport24.ru 12:44
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