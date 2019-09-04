Финансы
Экономика сегодняЦБ понизил официальные курсы доллара и евро на 5 сентября
Доллар подешевел на 40,7 копейки – до 66,5002 рубля, согласно официальным курсам валют, установленным Банком России на четверг, 5 сентября. Курс евро по сравнению с показателем на среду снизился на 13,94 копейки – до 73,0638 рубля.
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Автоматически обработано 7110 источников, обновлено в 22:16, Вашингтон
Общество
Москвичей предупредили о затяжном дожде
Москвичей предупредили о сильном затяжном дожде, который накроет столицу в ближайшие сутки.
Москва 24 10:55
Общество
Число жертв урагана «Дориан» на Багамах достигло 20 человек
Не менее 20 человек погибли в результате урагана "Дориан", обрушившегося на Багамские острова, сообщает в четверг газета Miami Herald со ссылкой на министра здравоохранения страны.
Интерфакс 18:51
Волейбол
Сборная России проиграла Италии в четвертьфинале чемпионата Европы
Сборная России по волейболу не смогла выйти в полуфинал чемпионата Европы среди женских команд.
Нева Спорт 14:28
Общество
Доказана связь между преждевременной смертью и увлечением газировками
Исследователи предположили связь преждевременной смерти с увлечением газировками, основываясь на анкетах или интервью.
REGNUM 06:00
Единоборства
Нурмагомедов рассказал о плане на бой с Порье
Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов поделился планом на поединок с американским бойцом Дастином Порье.
RT на русском 12:12
Теннис
Берреттини обыграл Монфиса и вышел в полуфинал US Open
Газета.Ru 18:31
Происшествия
Число осужденных по «московскому делу» достигло пяти
Кирилл Жуков, который 27 июля в ходе несогласованной акции в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму приподнял забрало шлема бойца Росгвардии, приговорен в среду Тверским судом к трем годам колонии общего режима.
Ведомости 17:37
Футбол
Экс-нападающий «Рубина» Жонатас находится в Москве
Sportbox.RU 13:39
Финансы
Акции ВТБ выросли на 4% на новостях о дивидендах
Акции ВТБ днем в среду выросли в цене после известий, что банк планирует вернуться к выплате дивидендов в размере 50% от чистой прибыли.
Интерфакс 05:24
Политика
Лавров отказался считать Китай старшим братом для России
Министр иностранных дел России счел неверным суждение о том, что роль Китая для России следует расценивать как старшего брата.
РБК 21:06
Хоккей
Washington Post: НХЛ и «Яндекс» заключили соглашение о показе матчей
НХЛ согласилась заключить многолетнюю сделку с «Яндексом» по трансляции всех матчей, начиная с этого сезона, сообщает Washington Post.
Спорт-Экспресс 20:50
Армия и оружие
СМИ: Пентагон отложил проект по запуску пучкового оружия в космос
Министерство обороны США отложило проект по запуску в космос пучкового оружия на нейтральных частицах для борьбы с ракетами противника, сообщает издание Defense One.
РИА Новости 20:33
Армия и оружие
В Эстонии нашли секретную базу спецназа США
На территории Эстонии была обнаружена действующая секретная военная база, на которой тренируются бойцы спецназа США.
REGNUM 15:53
Политика
«Роснефть» посоветовала «Транснефти» извиниться перед Шрёдером
«Роснефть» назвала неприемлемым заявление советника главы «Транснефти» Игоря Демина, в котором он прокомментировал предложения председателя совета директоров компании Герхарда Шрёдера о необходимости усиления контроля качества нефти в магистральных трубопроводах, и призвала его извиниться.
РБК 02 сентября в 20:00
Экономика
В ПФР предложили пересмотреть механизм выплат накопительной пенсии
ПФР предлагает пересмотреть механизм выплат пенсии и назначать накопительную пенсию только тем гражданам, у которых она будет выше 20% от федерального прожиточного минимума пенсионера на 2019 год.
RT на русском 01 сентября в 23:18
Армия и оружие
«Ярсы» вышли на маршруты боевого патрулирования под Новосибирском
В рамках учений "Ярсы" вышли на маршруты боевого патрулирования Новосибирского ракетного соединения РВСН и отработали задачи несения боевого дежурства.
РЕН ТВ 22:00
Политика
Путин и Моди осмотрели выставку «Улица Дальнего Востока»
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди осмотрели выставку "Улица Дальнего Востока", организованную на острове Русский в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ), в частности, они посетили павильон Бурятии, где на входе их встретили артисты в национальных костюмах и показали, как проводится традиционный бурятский ритуал для защиты от злых духов.
РИА Новости 10:34
Технологии
Выдающая личность: электронную подпись защитят квантовым шифрованием
Электронную цифровую подпись надежно защитят от взлома с помощью новой российской технологии квантового шифрования.
Известия 17:01
Театры
Дягилевский фестиваль начинают готовить без Теодора Курентзиса
Напомним, ранее сообщалось о том, что директор Пермского театра оперы и балета Андрей Борисов пытался начать переговоры о сотрудничестве с Курентзисом, однако они сорвались из-за желания маэстро общаться и заключать договорные отношения исключительно с представителями пермских краевых властей.
Эхо Москвы - Пермь 11:18
Политика
Джонсон предложил дату досрочных выборов в парламент Британии
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон внес на рассмотрение парламента предложение о проведении досрочных выборов 15 октября.
Взгляд.ру 15:08
Происшествия
Видео кражи садовой тачки подростками стало хитом в Сети
РИА Новости вчера в 20:40
Экономика
Глава Сахалинской области рассказал о проблемах, волнующих граждан
Глава Сахалинской области Валерий Лимаренко на заседании Госсовета РФ посвятил свой доклад вопросам, реально волнующим жителей Сахалинской области.
NewInform 09:42
Технологии
Виртуальный туризм появится в Assassin’s Creed Odyssey уже 10 сентября
Ubisoft объявила дату выхода Discover Tour для Assassin's Creed Odyssey — виртуальный туризм по просторам Древней Греции начнётся с 10 сентября.
Игромания.ру 12:56
Кино
В Сети появился трейлер фильма «Плохие парни 3»
На YouTube-канале кинокомпании Sony Pictures Entertainment появился трейлер фильма "Плохие парни 3".
Газета.Ru 15:16
Политика
Власти Гонконга выполнили часть требований протестующих
Коммерсантъ 07:34
Здоровье
Врач объяснила, кому нельзя делать прививку от гриппа
Главный врач городской клинической больницы № 64, депутат Московской городской думы Ольга Шарапова сообщила, что для подобных прививок есть абсолютные и относительные противопоказания: — Есть категории населения: дети до 6 месяцев, аллергики, люди с сердечной недостаточностью, проблемами с дыхательными путями.
Вечерняя Москва 10:18
Политика
Владимир Соловьев предсказал новые войны на территории Украины
Телеведущий Владимир Соловьев в ходе своей авторской программы на телеканале "Россия 1" предсказал, что Украина, возможно, столкнется с новыми войнами на своей территории.
Вести.Ru 19:27