Финансы
Экономика сегодняЦБ понизил официальный курс доллара до 69 рублей
Центробанк РФ установил официальные курсы иностранных валют на 2 июня, понизив доллар и евро. Соответствующая информация опубликована на сайте регулятора. Официальный курс доллара составляет 69,7114 рубля, что на 1 рубль и 4 копейки ниже, чем ЦБ установил на 30 мая.
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Общество
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На другой встрече Гауден Галеа, представляющий ВОЗ в Китае, заявил, что организация получала информацию о коронавирусе за 15 минут до того, как она появлялась на китайском телевизионном канале.
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Здоровье
В Якутии обнаружено 98 новых случаев заболевания коронавирусом
70% заболеваемости приходится от 18 до 50 лет. 28% протекают бессимптомно, 55% средней степени тяжести, 2% в тяжелом состоянии.
Аргументы и Факты - Якутия 22:17
Технологии
Пользователей WhatsApp предупредили о новой схеме мошенничества
Пользователей WhatsApp предупредили о новой схеме мошенничества, с помощью которой злоумышленники могут получать доступ к аккаунтам.
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Треть компаний планируют в ближайшем будущем оптимизировать штат
36% российских компаний планируют оптимизировать штат, показало исследование hh.ru для «Известий».
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Автоспорт
«Формула-1» утвердила календарь стартовых гонок сезона-2020
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Шоу-бизнес
Константин Богомолов опубликовал фото обнаженной Ксении Собчак
Константин Богомолов и Ксения Собчак после своей свадьбы в пятницу 13 считаются одной из самых эпатажных пар.
Uznayvse.ru вчера в 13:31
Музыка
Группа Little Big получила музыкальную премию за «Самый трэшовый клип»
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Общество
Способное достроить «Северный поток 2» судно обрело нового владельца
Ранее о собственнике трубоукладчика, который единственный из российских судов способен достроить газопровод «Северный поток – 2», ничего не сообщалось.
Известия 01:36
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МИД Франции высказался о возможном участии России в G7
Как ранее информировала пресс-служба Кремля, президент США Дональд Трамп в ходе недавнего телефонного разговора проинформировал российского коллегу Владимира Путина о своей идее провести в сентябре саммит G7 с возможным приглашением лидеров России, Индии, Австралии и Республики Корея.
РИА Новости 18:01
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В результате пожара в жилом доме в Петербурге погибли четыре человека
При пожаре в жилом доме в Выборгском районе Санкт-Петербурга погибли четыре человека. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
RT на русском 21:40
Происшествия
Во время беспорядков в США погибли минимум 11 человек
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Армия и оружие
Появилось видео взрыва бетонобойной штурмовой бомбы, сброшенной Су-34
В Сети появилось видео взрыва бетонобойной штурмовой бомбы БетАБ-500 ШП, сброшенной СУ-34.
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Здоровье
Россиянам раскрыли способ борьбы с метеозависимостью
Метеозависимым россиянам раскрыли способ пережить период резких перепадов температур.
Lenta.ru 22:31
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Российским врачам предложили работать дворниками и уборщиками
Следственный комитет начал проверку после того, как барнаульским ортопедам и травматологам предложили стать дворниками и уборщиками.
Секрет фирмы вчера в 03:31
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Башмет высказался против шахматной рассадки на концертах
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