Финансы

Экономика сегодняЭкономика сегодняЦБ понизил официальный курс доллара до 69 рублей

Центробанк РФ установил официальные курсы иностранных валют на 2 июня, понизив доллар и евро. Соответствующая информация опубликована на сайте регулятора. Официальный курс доллара составляет 69,7114 рубля, что на 1 рубль и 4 копейки ниже, чем ЦБ установил на 30 мая.
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