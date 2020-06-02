Финансы

Экономика сегодняЭкономика сегодняЦБ понизил официальный курс доллара до 69 рублей

Центробанк РФ установил официальные курсы иностранных валют на 2 июня, понизив доллар и евро. Соответствующая информация опубликована на сайте регулятора. Официальный курс доллара составляет 69,7114 рубля, что на 1 рубль и 4 копейки ниже, чем ЦБ установил на 30 мая.
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ЦБ РФ понизил курс доллара на 3 июня на 72 копейки

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ЦБ понизил официальные курсы доллара и евро

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ЦБ РФ понизил курс доллара на 3 июня до 68,98 руб

ТАСС06:24

Курсы валют ЦБ РФ на 2 июня: 68,9831 руб/доллар США и 76,7782 руб/евро

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Официальный курс евро на среду снизился до 76,78 рубля

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ЦБ РФ установил курс евро с 3 июня в размере 76,7782 руб

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Автоматически обработано 7216 источников, обновлено в 20:19, Ашберн
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Политика

«Медуза»: Кремль рассчитывает на явку в 55% на голосовании по поправкам в Конституцию

В администрации президента считают приемлемой явку в 55% избирателей на голосовании по поправкам в Конституцию, пишет «Медуза» со ссылкой на близкие к АП источники и политтехнологов.
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К Земле подлетает потенциально опасный астероид

К Земле подлетает потенциально опасный астероид, сообщается на сайте одного из подразделений НАСА.
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Режиссер и каскадер Чад Стахелски рассказал о работе над «Матрицей 4»

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Съёмки фильма «Миссия невыполнима 7» планируют возобновить в сентябре

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Sony убрала с сайта надпись о выходе PlayStation 5 в 2020 году

С официального сайта PlayStation, а именно со странички посвящённой PlayStation 5, пропал текст с датой выхода консоли.
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Форвард сборной Канады может продолжить карьеру в ЦСКА

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Особый режим торговли, предусматривающий ограничения в сфере реализации непродовольственных товаров, будет продлён в Чите до 7 июня.
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Мишустин поручил проанализировать применение указов Собянина

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Задержание украинского военного в Крыму является незаконным, заявили в Вооруженных силах Украины (ВСУ) 2 июня на официальной странице командования десантно-штурмовых войск Украины в сети Facebook.
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Власти Китая попросили крупные государственные сельскохозяйственные компании приостановить закупки некоторых американских сельхозтоваров, включая соевые бобы, поскольку Пекин негативно оценивает продолжающуюся эскалацию напряженности в отношениях с США из-за Гонконга.
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727 новых случаев заражений коронавирусом выявлено в Подмосковье

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