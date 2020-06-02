Финансы
Экономика сегодняЦБ понизил официальный курс доллара до 69 рублей
Центробанк РФ установил официальные курсы иностранных валют на 2 июня, понизив доллар и евро. Соответствующая информация опубликована на сайте регулятора. Официальный курс доллара составляет 69,7114 рубля, что на 1 рубль и 4 копейки ниже, чем ЦБ установил на 30 мая.
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Автоматически обработано 7216 источников, обновлено в 20:19, Ашберн
Политика
Дмитрий Кочергин стал новым вице-губернатором Самарской области
Депутаты Губернской Думы в ходе пленарного заседания 2 июня согласовали кандидатуру Дмитрия Кочергина на пост вице-губернатора - руководителя департамента внутренней политики Самарской области.
ГТРК Самара 03:41
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Способное достроить «Северный поток 2» судно обрело нового владельца
Ранее о собственнике трубоукладчика, который единственный из российских судов способен достроить газопровод «Северный поток – 2», ничего не сообщалось.
Известия 01:36
Политика
Белый дом признал проблему расизма в США
Администрация президента США Дональда Трампа признала существование системного расизма в стране.
Lenta.ru 19:47
Космос
В Китае приступили к изучению возвращаемой капсулы пилотируемого космического корабля
Труд вчера в 20:08
Происшествия
МВД попросило установить надзор за Варварой Карауловой
РИА Новости 11:20
Наука
Вызванная стрессом седина может исчезать самостоятельно
Ученые выяснили, что процесс возникновения седины может быть обратим в том случае, если он начался недавно.
Goroday.ru 02:34
Общество
В институте Минобороны РФ испытали вакцину от коронавируса
Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и Минобороны к концу июля завершат все клинические испытания вакцины против COVID-19, сообщил в среду начальник 48-го Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) военного ведомства Сергей Борисевич в интервью газете "Красная звезда".
РИА Новости 17:06
Кино
Алексей Воробьев снялся в новом сериале Netflix «Космические войска»
Актер и певец Алексей Воробьев сыграл роль военного наблюдателя от России по имени Юрий Телатович в новом комедийном сериале Космические войска от стриминговой платформы Netflix.
iReactor вчера в 07:42
Политика
«Медуза»: Кремль рассчитывает на явку в 55% на голосовании по поправкам в Конституцию
В администрации президента считают приемлемой явку в 55% избирателей на голосовании по поправкам в Конституцию, пишет «Медуза» со ссылкой на близкие к АП источники и политтехнологов.
Дождь 11:16
Космос
К Земле подлетает потенциально опасный астероид
К Земле подлетает потенциально опасный астероид, сообщается на сайте одного из подразделений НАСА.
Моя Москва.онлайн вчера в 23:41
Футбол
Серия А может изменить формат в следующем сезоне
Следующий сезон Серии А может пройти в измененном формате, сообщает La Repubblica.
Газета.Ru 19:14
Общество
С 3 июня в Подмосковье заработают салоны красоты, сауны и солярии
BFM.ru вчера в 15:57
Культура
Режиссер и каскадер Чад Стахелски рассказал о работе над «Матрицей 4»
Американский кинорежиссер, каскадер и бывший дублер Киану Ривза в "Матрице" Чад Стахелски рассказал THR о работе с Ланой Вачовски над сиквелом ленты.
РИА Новости 19:57
Кино
Съёмки фильма «Миссия невыполнима 7» планируют возобновить в сентябре
Команда фильма «Миссия невыполнима 7» планирует возобновить работу в сентябре и закончить к маю 2021 года.
News.ru 07:48
Армия и оружие
Sohu: американский эсминец попытался войти в Керченский пролив
Вечерний курьер вчера в 01:51
Технологии
Под кратером Чиксулуб нашли следы древней гидротермальной системы
Anonsens вчера в 19:36
Политика
Трамп заявил, что Байден «политически слаб»
Президенту США Дональду Трампу не понравились комментарии бывшего вице-президента страны Джозефа Байдена по поводу беспорядков в стране.
Московский Комсомолец 17:18
Игры
Sony убрала с сайта надпись о выходе PlayStation 5 в 2020 году
С официального сайта PlayStation, а именно со странички посвящённой PlayStation 5, пропал текст с датой выхода консоли.
The GEEK 13:57
Футбол
Форвард сборной Канады может продолжить карьеру в ЦСКА
Москва, 2 июня 2020, 23:29 — REGNUM 25-летний таранный форвард «Бешикташа» и национальной сборной Канады по футболу Кайал Ларин может продолжить карьеру в России.
REGNUM 16:29
Общество
Ограничения в сфере торговли продлили до 7 июня в Чите
Особый режим торговли, предусматривающий ограничения в сфере реализации непродовольственных товаров, будет продлён в Чите до 7 июня.
Zabnews.ru 12:04
Общество
Мишустин поручил проанализировать применение указов Собянина
Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по итогам заседания Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
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Кстати, новый дом звезды уже не раз попадал в ролики, которые публикует в соцсетях Барановская.
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Доктор Мясников рассказал, что делать при скачках давления
Телеведущий Александр Мясников объяснил россиянам, что делать при резких скачках давления.
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Live24 11:56
Армия и оружие
Киев заявил о незаконности задержания военного ВСУ в российском Крыму
Задержание украинского военного в Крыму является незаконным, заявили в Вооруженных силах Украины (ВСУ) 2 июня на официальной странице командования десантно-штурмовых войск Украины в сети Facebook.
ИА Красная Весна 17:14
Политика
Китай частично приостанавливает импорт сельхозпродукции из США
Власти Китая попросили крупные государственные сельскохозяйственные компании приостановить закупки некоторых американских сельхозтоваров, включая соевые бобы, поскольку Пекин негативно оценивает продолжающуюся эскалацию напряженности в отношениях с США из-за Гонконга.
Вести.Ru вчера в 07:57
Шоу-бизнес
Юлия Савичева винит себя в потере ребенка
Экспресс газета 01:24
Здоровье
727 новых случаев заражений коронавирусом выявлено в Подмосковье
727 новых случаев инфицирования коронавирусом выявлено в Московской области. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 09:10