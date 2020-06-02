Центробанк РФ установил официальные курсы иностранных валют на 2 июня, понизив доллар и евро. Соответствующая информация опубликована на сайте регулятора. Официальный курс доллара составляет 69,7114 рубля, что на 1 рубль и 4 копейки ниже, чем ЦБ установил на 30 мая.

Политика Дмитрий Кочергин стал новым вице-губернатором Самарской области Депутаты Губернской Думы в ходе пленарного заседания 2 июня согласовали кандидатуру Дмитрия Кочергина на пост вице-губернатора - руководителя департамента внутренней политики Самарской области. 8

Политика Белый дом признал проблему расизма в США Администрация президента США Дональда Трампа признала существование системного расизма в стране.

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Общество В институте Минобороны РФ испытали вакцину от коронавируса Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и Минобороны к концу июля завершат все клинические испытания вакцины против COVID-19, сообщил в среду начальник 48-го Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) военного ведомства Сергей Борисевич в интервью газете "Красная звезда". 261

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Футбол Форвард сборной Канады может продолжить карьеру в ЦСКА Москва, 2 июня 2020, 23:29 — REGNUM 25-летний таранный форвард «Бешикташа» и национальной сборной Канады по футболу Кайал Ларин может продолжить карьеру в России.

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