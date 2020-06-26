Финансы

Экономика сегодняЭкономика сегодняЦБ понизил официальный курс доллара на 27 июня

Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 27 июня, понизив доллар и евро по отношению к рублю, следует из данных на сайте регулятора.
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Официальный курс евро снизился на 52 копейки

Московский Комсомолец07:02

ЦБ понизил официальный курс доллара на 27 июня

Экономика сегодня06:17

Установлены официальные курсы доллара и евро на выходные

Росбалт06:15

Официальный курс евро на выходные и понедельник снизился до 77,54 рубля

ПРАЙМ06:04

Официальный курс доллара понизился на 34 копейки, евро — на 52

Банки.ру06:30

ЦБ понизил курс доллара на 27-29 июня до 69,13 рубля

ТАСС06:23

Курсы доллара и евро выросли на Мосбирже

Вечерняя Москва03:59
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Автоматически обработан 7241 источник, обновлено в 08:34, Ашберн
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Появилось видео с разбившим машину ФСО перед Парадом Победы солдатом

Вести.Ru 01:50
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Общество

Мишустин подписал постановление о выплатах на детей до 16 лет

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о предоставлении выплат семьям с детьми до 16 лет.
Газета.Ru 04:22
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Политика

Путин заявил, что эпидемия коронавируса в России отступает

Эпидемия коронавируса в России отступает, заявил президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости 07:54
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Общество

Менее 7 тыс. случаев COVID-19 выявили за сутки в России

Число выявленных за сутки случаев коронавирусной инфекции в России опустилось на уровень менее 7 тыс. и составило 6800, сообщила в пятницу, 26 июня, вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании итоговой коллегии Минздрава.
Известия 03:33
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Общество

ЦИК сообщил о DDoS-атаке на свой сайт

Центризбирком (ЦИК) в своем телеграм-канале сообщил о DDoS-атаке на свой сайт.
Ведомости 06:56
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Общество

В Пермском крае с 4 июля начнут открывать детские лагеря

Лагеря для летнего детского отдыха начнут открывать в Пермском крае с 4 июля.
АиФ Пермь 07:14
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Общество

В Петербурге на параде обнаружился ветеран уровня Сталина и Жукова

В трансляции Шепелин заметил «ветерана уровня Сталина и Жукова».
FreeNews-Volga вчера в 01:15
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Общество

Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили

Участнице парада в Калининграде Ксении Кальчинской, потерявшей туфлю, но не сбившей строй, вручили памятную медаль, заявил РИА Новости представитель Балтийского флота Роман Мартов.
РИА Новости вчера в 17:54
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Здоровье

Специалисты объяснили большое число заражений в одном из районов Алтая

Кош-Агачский район, Алтай, 26 июня 2020, 12:55 — REGNUM Коронавирус стремительно распространяется в Кош-Агачском районе Республики Алтай, где врачи ежедневно выявляют наибольшее число носителей в регионе.
REGNUM 05:55
Происшествия

Адвокат сообщил о сердечном приступе у Ефремова

Коммерсантъ 04:30
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Общество

В России могут отложить новые правила медосвидетельствования водителей

Москва, 26 июня 2020, 12:33 — REGNUM Министерство здравоохранения России планирует отложить до 1 января 2021 года вступление в силу новых правил медицинского освидетельствования для водителей.
REGNUM 05:33
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Политика

Путин пригласил Лукашенко в Россию 30 июня

Газета.Ru 24 июня в 14:24
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Общество

Москвичи-противники обнуления смогут митинговать в «Сокольниках»

Уже придуман лозунг: «Мы не голосовали за обнуление Путина!».
Вести Подмосковья 06:40
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Происшествия

В Казани прокурор требует 16 с половиной лет колонии для росгвардейца, обвиняемого в убийстве студентки

БИЗНЕС Online 06:10
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Политика

Кремль: у России есть право вести геологоразведку в районе Курил

Ранее правительство Японии сделало представление России из-за проведения геологических исследований в Охотском море в районе Курильских островов.
Коммерсантъ 07:05
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Общество

Власти Москвы назвали долю жителей с антителами к коронавирусу

В Москве у каждого пятого жителя, протестированного на антитела, обнаружили иммунитет к коронавирусу.
РБК 03:11
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Происшествия

Россиянка рассказала о вернувшемся из армии изуродованном сыне в гробу

Россиянка Ирина Самедова рассказала о вернувшемся из армии сыне в гробу, чье тело было сильно травмировано и не хватало некоторых частей.
Lenta.ru 06:01
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Происшествия

В «Динамо» высказались об уголовном деле в отношении Сергеева

Газета.Ru 04:42
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Политика

В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве

В американском посольстве заявили ТАСС, что "флаг ЛГБТ был создан американским художником и активистом Гилбертом Бейкером и впервые был поднят как символ надежды и разнообразия 25 июня 1978 года во время парада в честь Дня свободы геев в Сан-Франциско".
ТАСС вчера в 07:29
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Политика

Минтранс рассчитывает возобновить международные авиаперевозки в июле

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами.
РИА Новости 07:06
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Общество

Явка на онлайн-голосование по Конституции почти достигла 50%

Общая явка на дистанционное электронное голосование по поправкам в Конституцию составила 49,51%.
Известия 01:47
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Здоровье

В Крыму подтверждены новые случаи коронавируса

В Крыму за сутки подтверждены 6 новых случаев коронавируса.
Новый День 03:45
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Транспорт

С 1 июля возобновится железнодорожное сообщение с Калининградом

Приостановленное из-за ситуации с коронавирусом железнодорожное сообщение с Калининградом восстановится 1 июля, заявил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального правительства Дмитрий Лысков со ссылкой на информацию, полученную губернатором Антоном Алихановым.
Аргументы и Факты 07:08
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Авто

Компания Tesla оказалась на последнем месте в рейтинге качества

Новичок рейтинга – Tesla – сразу заняла последнее, 32-е место с 250-ю жалобами на 100 автомобилей.
Автоновости дня 05:20
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Шоу-бизнес

Ксения Собчак перенесла операцию после сотрясения и перелома носа

Российская телеведущая Ксения Собчак опубликовала в своем Instagram-аккаунте видео, на котором она запечатлена лежащей в больничной палате с носом, заклеенным медицинскими пластырями.
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Общество

Серебренникова признали виновным в хищениях

Режиссера театра и кино, художественного руководителя театра «Гоголь-центр» Кирилла Серебренникова признали виновным в рамках уголовного дела о хищениях бюджетных средств, выделенных на реализацию проекта «Платформа».
Lenta.ru 04:26
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Шоу-бизнес

Суд рассмотрит вопрос о разводе Телегина и Пелагеи 9 июля

Никулинский суд Москвы 9 июля приступит к рассмотрению по существу вопроса о разводе между форвардом московского хоккейного ЦСКА Иваном Телегиным и певицей Пелагеей, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости 06:38
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Экономика

«Газпром» заплатит акционерам близкие к рекордным дивиденды

Акционеры ПАО "Газпром" на первом в истории корпорации заочном годовом собрании одобрили выплату дивидендов за 2019 год в размере 15,24 рубля на акцию, сообщает компания.
Интерфакс 05:27
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Экономика

ЦБ запретит расплачиваться картами с истекшим сроком действия

ЦБ в апреле разрешил банкам принимать карты, срок действия которых истек.
РБК 07:47
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Политика

Лукашенко обвинил Россию во вмешательстве в дела Белоруссии

Ранее Лукашенко уже обвинял Россию во вмешательстве в дела Белоруссии.
Компания вчера в 08:30
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