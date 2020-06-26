Финансы
Экономика сегодняЦБ понизил официальный курс доллара на 27 июня
Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 27 июня, понизив доллар и евро по отношению к рублю, следует из данных на сайте регулятора.
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Происшествия
СКР: Турция мешает расследовать случаи гибели российских туристов
Москва, 26 июня 2020, 12:22 — REGNUM Власти Турции не удовлетворили запросы российской стороны, связанные с расследованием случаев гибели отдыхавших в этой стране туристов, в том числе детей, из России.
REGNUM 05:22
Общество
WSJ узнала о планах США по поглощению Ericsson для победы над Huawei
Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает разные схемы противостояния китайской Huawei на мировом рынке телекоммуникационного оборудования для сетей 5G, пишет The Wall Street Journal (WSJ).
РБК 01:50
Политика
В Кремле не исключили обращения Путина к россиянам перед голосованием
Президент РФ Владимир Путин перед важными голосованиями обращается к россиянам, не исключено, что он сделает это и перед 1 июля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:56
Футбол
Федун обратился в МВД после задержания фанатов «Спартака»
20 июня московская полиция сообщила о задержании фанатов «Спартака», провожавших команду на матч 23-го тура РПЛ против тульского «Арсенала».
РБК 04:54
Общество
В ВОЗ заявили о новом всплеске заболеваемости СOVID-19 в Европе
Всемирная организация здравоохранения сообщила о новом всплеске заболеваемости СOVID-19 в Европе.
Областная газета 01:13
Игры
Появился новый трейлер Cyberpunk 2077
РИА Новости вчера в 15:27
Общество
Режиссёр Серебренников признан судом виновным в хищениях
Суд признал причастность Серебренникова к хищению 129 млн рублей. Речь идёт о мошенничестве в особо крупном размере.
REGNUM 04:32
Шоу-бизнес
Ксения Собчак перенесла операцию после сотрясения и перелома носа
Телеведущая Ксения Собчак рассказала на своей странице в Instagram, что сломала нос и попала в больницу.
Вечерний курьер 01:24
Политика
Собянин пообещал «бить по рукам» всех, кто принуждает голосовать
Мэр столицы Сергей Собянин пообещал "бить по рукам" всех, кто принуждает в Москве голосовать по поправкам в Конституцию Российской Федерации.
Российская газета 06:59
Общество
С 1 июля проиндексируют пенсию некоторым пенсионерам
Согласно поправке, принятой в федеральный закон об обязательном пенсионном страховании, начиная с 1 июля 2020 года начнут получать страховую пенсию с индексацией пенсионеры, являющиеся опекунами или попечителями несовершеннолетних детей и осуществляющие свои обязанности возмездно по договору об осуществлении опеки и попечительства, в том числе по договору о приемной семье.
Пункт А вчера в 02:19
Технологии
Цифровая любовь: названы лучшие приложения для онлайн-знакомств
С точки зрения информационной безопасности на iOS признаны лучшими «Мамба», «Знакомства Mail.Ru», «ДругВокруг», Tinder и другие.
Newsler.ru 06:15
Общество
Минтранс объявил сроки возобновления международного авиасообщения
25 июня «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в авиаотрасли сообщил о том, что глава Росавиации Александр Нерадько предложил план по возобновлению международного авиасообщения в России.
Lenta.ru 06:29
Шоу-бизнес
«Совсем на себя не похожа»: Ани Лорак осудили за увлечение фотошопом
Стоит отметить, что выглядит Ани Лорак довольно хорошо, наряд выгодно подчеркивает ее красивую фигуру с высоким, пышным бюстом и тонкой талией, а сапоги делают ноги невероятно длинными.
Bimru.ru 04:12
Политика
Германия готовит ответ на новые санкции США по «Северному потоку — 2»
Власти Германии подготовят ответные меры на случай, если Белый дом введет дополнительные санкции против газопровода "Северный поток — 2", передает агентство Блумберг со ссылкой на правительственные источники в Берлине.
РИА Новости вчера в 15:27
Политика
Путин рассказал о противниках прямых выплат
Кризис глава государства назвал одним из наиболее масштабных.
Российская газета вчера в 17:28
Авто
«АвтоВАЗ» продлит жизнь Chevrolet Niva под брендом Lada до 2033 года
В июне хорватская компания заключила с российским автогигантом соглашение, по которому с 2023 по 2033 год будет поставщиком пластиковых элементов экстерьера для новой модели Niva.
Газета.Ru 01:56
Общество
СМИ: Бари Алибасова отправили в психиатрическую клинику
Продюсера Бари Алибасова отправили в психиатрическую клинику. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Газета.Ru 06:43
Происшествия
Адвокат сообщил о сердечном приступе у Ефремова
Коммерсантъ 04:30
Экономика
Банк России продлил ряд введённых из-за коронавируса мер
Центральный банк России продлил ряд регуляторных послаблений, которые были введены в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 07:06
Происшествия
Стали известны последствия нападения рядового на автомобиль ФСО
Коммерсантъ вчера в 13:10
Шоу-бизнес
Екатерина Климова стала еще моложе благодаря правильному макияжу
Как оказалось, профессиональный визажист преобразила ее до неузнаваемости, благодаря этому она помолодела лет на 20, отметили поклонники.
RuNews24.ru 02:00
Общество
В Петербурге на параде обнаружился ветеран уровня Сталина и Жукова
В трансляции Шепелин заметил «ветерана уровня Сталина и Жукова».
FreeNews-Volga вчера в 01:15
Энергетика
Нефть Urals достигла рекордной премии к Brent
Российская нефть марки Urals торгуется в Северо-Западной Европе с премией $2,35 к Brent, сообщило ценовое агентство Argus.
Коммерсантъ 06:29
Финансы
Россияне вновь стали пополнять валютные вклады
До начала лета на протяжении последних четырех месяцев наблюдался отток вкладов: 1 января 2020 года объем валютных вкладов населения составлял $96,54 млрд.
Коммерсантъ 24 июня в 05:34
Общество
Семьи с детьми до 16 лет получат по 10 тысяч рублей на каждого ребёнка
Ранее выплата в 10 тысяч рублей была сделана семьям с детьми от 3-х до 16 лет на каждого ребёнка.
Tkgorod.ru 24 июня в 00:02
Политика
Порошенко рассказал о шансе Украины «вернуть» Крым
Как сообщает РИА Новости, по мнению Порошенко, «уникальный шанс» Украины заключается в том, что на фоне падения цен на нефть и «глубокого кризиса» в России якобы не смогут финансировать полуостров.
RT на русском вчера в 23:20
Общество
В Госдуме предложили ввести выплату за отказ от места в детском саду
Депутат Госдумы Василий Власов предложил ввести ежемесячную выплату для семей, которые откажутся от мест в детских садах.
Activityedu.ru вчера в 05:13
Общество
Половина россиян не стали бы делать прививку от коронавируса
По информации исследования фонда «Общественное мнение», 6% опрошенных затруднились ответить на вопрос о том, сделали бы они прививку от коронавируса или нет.
АБН 06:30
Политика
Байден насчитал 120 миллионов жертв коронавируса в США
Наиболее вероятный кандидат от Демократической партии США на грядущих выборах, бывший вице-президент Джо Байден ошибочно насчитал в стране 120 миллионов жертв коронавируса.
Lenta.ru 05:19