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Происшествия СКР: Турция мешает расследовать случаи гибели российских туристов Москва, 26 июня 2020, 12:22 — REGNUM Власти Турции не удовлетворили запросы российской стороны, связанные с расследованием случаев гибели отдыхавших в этой стране туристов, в том числе детей, из России. 6

Общество WSJ узнала о планах США по поглощению Ericsson для победы над Huawei Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает разные схемы противостояния китайской Huawei на мировом рынке телекоммуникационного оборудования для сетей 5G, пишет The Wall Street Journal (WSJ). 14

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Общество Минтранс объявил сроки возобновления международного авиасообщения 25 июня «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в авиаотрасли сообщил о том, что глава Росавиации Александр Нерадько предложил план по возобновлению международного авиасообщения в России. 18

Шоу-бизнес «Совсем на себя не похожа»: Ани Лорак осудили за увлечение фотошопом Стоит отметить, что выглядит Ани Лорак довольно хорошо, наряд выгодно подчеркивает ее красивую фигуру с высоким, пышным бюстом и тонкой талией, а сапоги делают ноги невероятно длинными.

Авто «АвтоВАЗ» продлит жизнь Chevrolet Niva под брендом Lada до 2033 года В июне хорватская компания заключила с российским автогигантом соглашение, по которому с 2023 по 2033 год будет поставщиком пластиковых элементов экстерьера для новой модели Niva.

Экономика Банк России продлил ряд введённых из-за коронавируса мер Центральный банк России продлил ряд регуляторных послаблений, которые были введены в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

Энергетика Нефть Urals достигла рекордной премии к Brent Российская нефть марки Urals торгуется в Северо-Западной Европе с премией $2,35 к Brent, сообщило ценовое агентство Argus. 155

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Политика Порошенко рассказал о шансе Украины «вернуть» Крым Как сообщает РИА Новости, по мнению Порошенко, «уникальный шанс» Украины заключается в том, что на фоне падения цен на нефть и «глубокого кризиса» в России якобы не смогут финансировать полуостров. 2,4K

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