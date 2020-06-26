Финансы
Экономика сегодняЦБ понизил официальный курс доллара на 27 июня
Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 27 июня, понизив доллар и евро по отношению к рублю, следует из данных на сайте регулятора.
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Автоматически обработан 7241 источник, обновлено в 08:22, Ашберн
Биатлон
Драчев и Майгуров стали единственными кандидатами в президенты СБР
Владимир Драчев и Виктор Майгуров теперь являются единственными кандидатами на пост президента Союза биатлонистов России.
CT news 07:00
Общество
Минздрав сохранил старые правила медосмотра водителей до 2021 года
Министерство здравоохранения России утвердило приказ о сохранении до 1 января 2021 года действующих правил медицинского освидетельствования водителей.
RT на русском 07:33
Политика
Кремль ознакомится с мнением филологов об ошибке в бюллетенях
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ознакомится с мнением филологов Института русского языка Российской академии наук (РАН) по поводу грамматической ошибки в бюллетенях по поправкам в Конституцию.
РИА Новости 06:19
Общество
Москвичи-противники обнуления смогут митинговать в «Сокольниках»
Уже придуман лозунг: «Мы не голосовали за обнуление Путина!».
Вести Подмосковья 06:40
Общество
Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили
Участнице парада в Калининграде Ксении Кальчинской, потерявшей туфлю, но не сбившей строй, вручили памятную медаль, заявил РИА Новости представитель Балтийского флота Роман Мартов.
РИА Новости вчера в 17:54
Политика
Лукашенко заявил о необходимости внесения изменений в конституцию Белоруссии
Люди просто боятся вносить более решительные изменения в конституцию.
ТАСС 08:14
Армия и оружие
Китай наращивает военное присутствие на границе с Индией
Вооруженную силу продолжает наращивать Китай вдоль границы с Индией, 24 июня сообщает газета Hindustan Times.
ИА Красная Весна 24 июня в 13:18
Общество
Сайт ЦИК России подвергся DDoS-атаке
«Фиксируем: на сайт ЦИК России идёт DDoS-атака», — говорится в сообщении Центризбиркома в Telegram-канале.
RT на русском 06:36
Армия и оружие
Российские наемники вторглись на крупнейшее месторождение нефти в Ливии
Российские наемники вторглись на крупнейшее месторождение нефти в Ливии.
Piter.tv 08:06
Политика
Захарова прокомментировала ноту протеста Украины из-за парада в Крыму
Захарова напомнила, что ранее МИД Украины выступил с заявлением, где выразил решительный протест в связи с проведением без согласования с Киевом парада в Крыму по случаю 75-й годовщины победы над фашизмом.
ТАСС вчера в 11:17
Политика
Власти Нидерландов решили расследовать роль Украины в крушении MH17
8 июня сообщалось, что власти США проинформировали прокуратуру Нидерландов о невозможности предоставить дополнительные данные, которые бы подкрепляли версию о запуске ракеты ЗРК "Бук" по Boeing компании "Малайзийские авиалинии" на востоке Украины в 2014 году.
Международная жизнь 23 июня в 09:06
Экономика
Самарский бизнес по заявкам получит деньги на дезинфекцию
Для получения денег следует направить электронное заявление в налоговый орган или подать его через личный кабинет налогоплательщика с 15 июля по 15 августа.
SamRU.ru 07:40
Авто
Автомобили Skoda лидируют по дороговизне ТО в двух столицах
В рамках проведенного исследования специалисты сравнивали среднюю стоимость планового технического обслуживания самых популярных автомобилей в Москве и Санкт-Петербурге, продаваемых через интернет.
32CARS.ru 04:51
Космос
Раскрыта загадка темной стороны Луны
РИА Новости вчера в 02:15
Технологии
За взлом PS4 компания Sony заплатит 3,5 млн рублей
PlayStation запустила программу вознаграждений за взлом консоли и аксессуаров: в частности, компания пообещала заплатить 3,5 миллиона рублей за взлом популярной консоли PS4.
МонаВиста вчера в 06:38
Происшествия
Двух новых фигурантов дела Абызова объявили в международный розыск
Владимира Ниязова и Сергея Столярова объявили в розыск по делу экс-министра «Открытого правительства» Михаила Абызова.
Коммерсантъ 06:33
Политика
Путин пригласил Лукашенко в Россию 30 июня
Президент России Владимир Путин пригласил президента Белоруссии Александра Лукашенко на открытие мемориала Советскому солдату под Ржевом, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 24 июня в 14:24
Политика
В Кремле заявили о большом количестве фейков в связи с голосованием
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с голосованием по поправкам к Конституции.
RT на русском 06:16
Происшествия
Смертельное ДТП с «Камазом» и легковушкой произошло в Татарстане
В результате аварии оба водителя и пассажир легкового автомобиля скончались от полученных травм на месте.
Газета.Ru 07:58
Политика
В Раде заявили о плане по уничтожению Украины
Депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива заявил о плане по уничтожению Украины путем превращения ее в "актив и колонию".
РИА Новости 24 июня в 21:06
Общество
Вирусолог оценил вероятность второй волны коронавируса в России
Вирусолог Михаил Щелканов прокомментировал вероятность второй волны коронавируса в России вслед за подъёмом заболеваемости в Европе.
RT на русском 05:12
Общество
Серебренникова признали виновным в хищениях
Режиссера театра и кино, художественного руководителя театра «Гоголь-центр» Кирилла Серебренникова признали виновным в рамках уголовного дела о хищениях бюджетных средств, выделенных на реализацию проекта «Платформа».
Lenta.ru 04:26
Шоу-бизнес
Ксения Собчак перенесла операцию после сотрясения и перелома носа
Российская телеведущая Ксения Собчак опубликовала в своем Instagram-аккаунте видео, на котором она запечатлена лежащей в больничной палате с носом, заклеенным медицинскими пластырями.
CT news 07:27
Общество
Песков прокомментировал дело Серебренникова
Дело Серебренникова является поводом для анализа того, как осуществляется расходование госсредств в учреждениях культуры, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
BFM.ru 05:49
Футбол
Леонид Федун прокомментировал своё письмо в МВД
Леонид Федун считает, что правоохранительные органы допускают не первый случай с преследованием болельщиков «Спартака».
ГЛАС.RU 07:09
Религия
Опальный отец Сергий проигнорировал заседание церковного суда. Решение
Опальный схиигумен Сергий отказался ехать на церковный суд.
66.ru 05:11
Технологии
В Google Play нашли 47 игр с троянами
Специалисты компании Avast обнаружили в приложении Google Play 47 игр, которые являются троянами HiddenAds.
Piter.tv 07:53