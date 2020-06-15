Финансы

REGNUMREGNUMОт ЦБ РФ ждут очередного снижения ключевой ставки

По нашим оценкам, пределом снижения ставки ЦБ РФ в 2020 году является уровень в 4−4,25%.
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У мягкости есть предел

Российская газетавчера в 11:46

ITI Capital ждет преимущественно боковую динамику в ценах ОФЗ до заседания ЦБ РФ 19 июня

Финмаркет05:02

Сбербанк ожидает снижения ключевой ставки ЦБ до 4% к концу сентября

ТАСС03:41

ЦБ понизит ключевую ставку до 4,5%

ПРАЙМ05:15

Сбербанк прогнозирует снижение ключевой ставки ЦБ до 4% к концу сентября

Интерфакс04:29

Аналитики спрогнозировали снижение ключевой ставки до 5%

Известиявчера в 09:27

Борьба за вычитание: почему ЦБ хочет снова снизить ключевую ставку

Профиль14 июня в 17:01
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Автоматически обработано 7229 источников, обновлено в 13:40, Ашберн
Политика

В России назвали условие возобновления международного авиасообщения

В Кремле заявили, что авиасообщение между Россией и другими странами возобновится при одновременном согласии большинства государств.
Профиль 09:38
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Энергетика

Лукашенко заявил о наличии альтернативы российскому газу

Известия 10:33
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Происшествия

В Северном море разбился американский истребитель F-15

Истребитель ВВС США F-15 потерпел крушение в Северном море около берегов Великобритании, отмечается в сообщении 48-го истребительного авиаполка ВВС США.
Аргументы и Факты вчера в 08:55
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Политика

Посол ФРГ прокомментировала заявление Трампа о защите от России

Посол Германии в Соединённых Штатах Эмили Хабер прокомментировала заявление президента США Дональда Трампа по поводу того, что американские солдаты якобы защищают ФРГ от России.
RT на русском 01:10
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Политика

«Газпром» начал демонтировать трубы для транзита через Украину

"Газпром" начал демонтаж труб для транзита газа через Украину, заявил глава оператора ГТС Сергей Макогон в интервью изданию OilPoint.
РИА Новости 09:13
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Политика

На Украине компания McDonald’s попала в «языковой» скандал

Киев, 15 июня 2020, 22:01 — REGNUM В электронном меню сети ресторанов быстрого питания McDonald's на Украине отсутствует русский язык, сообщило 15 июня издание Strana.ua.
REGNUM вчера в 15:01
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Общество

Мурашко допустил полное снятие ограничений не ранее 2021 года

В конце минувшей недели глава Минздрава заявил, что, несмотря на увеличение количества людей с антителами к коронавирусу, говорить о снятии всех ограничений рано, масочный режим должен сохраниться.
РИА Новости 12:34
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Политика

Раскрыто средство защиты резиденции Путина от коронавируса

В резиденции президента России Владимира Путина в Ново-Огарево для защиты от коронавируса установлен специальный туннель, который дезинфицирует всех, кто через него проходит.
Lenta.ru 13:10
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Игры

Продажи Kingdom Come: Deliverance превысили 3 млн копий

Разработчики из Warhorse Studios во главе с Даниэлом Ваврой объявили, что тираж Kingdom Come: Deliverance превысили 3 млн копий.
Игромания.ру 09:57
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Происшествия

В сети появилось видео стрельбы на Ленинском проспекте в Москве

Говорит Москва вчера в 10:00
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Фигурное катание

Роднина прокомментировала получение Плющенко статуса тренера

Евгений Плющенко получил статус тренера сборной России по фигурному катанию, поскольку в сборную попала спортсменка, которую он тренирует, это стандартный процесс, заявила РИА Новости трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина.
РИА Новости 08:19
10
Экономика

На завершение строительства ЦКАД потребуется почти 15 млрд рублей

Коммерсантъ вчера в 20:19
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Фигурное катание

Липницкая подтвердила слухи о своей беременности

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Юлия Липницкая подтвердила информацию о беременности.
Газета.Ru 11:45
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Происшествия

В Назрани в перестрелке погибли четыре человека

В Назрани в перестрелке погибли четыре человека, сообщил РИА Новости представитель регионального минздрава.
РИА Новости 09:47
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Армия и оружие

На границе с Китаем погибли трое военных Индии

Российская газета 07:11
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Происшествия

В Париже на протестах медиков начались беспорядки

В Париже на акции протеста медиков начались беспорядки, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 09:59
Игры

Состоялся анонс мобильной стратегии The Lord of the Rings: Rise to War

REGNUM 06:31
6
Происшествия

В Ленобласти в реке нашли тело мужчины с женской грудью

В Ленобласти в реке Мга правоохранители обнаружили тело мужчины с грудными имплантатами.
Актуальные Новости 07:33
27
Политика

Трамп подписал указ о реформе полиции

Президент США Дональд Трамп подписал во вторник исполнительный указ о реформе полиции.
ТАСС 12:50
2
Происшествия

Соловьев раскритиковал заявление «Современника» в отношении Ефремова

Ранее актеры "Современника" призвали проявить великодушие и не впадать в огульное осуждение Ефремова, который, по их словам, остается неотъемлемой частью театра.
Газета.Ru 00:15
4,7K
Политика

Военные из Китая прилетели на парад Победы в Москву на новом самолете

Отмечается, что военнослужащие КНР прибыли в Москву на новом военно-транспортном самолете китайского производства Xian Y-20.
Evo-rus.com 04:01
70
Происшествия

Чеченцы устроили беспорядки во французском городе

Беспорядки в городе начались после того, как члены диаспоры решили отомстить за предполагаемое жестокое избиение 16-летнего чеченца местными наркоторговцами.
Lenta.ru вчера в 22:54
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Общество

Чубайс назвал развитие нанотехнологий самым интересным делом в жизни

Глава «Роснано» Анатолий Чубайс, которому 16 июня исполнилось 65 лет, рассказал, что самым интересным для него делом стало развитие нанотехнологий в России.
News.ru 01:51
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Общество

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

В лагере в Дагестане азербайджанцы напали на полицейских В пункте временного размещения, который в середине мая развернули в Дагестане на границе с Азербайджаном, произошли волнения: находящиеся там азербайджанцы потребовали, чтобы их пропустили через границу.
РБК 00:58
Футбол

Кубок Украины. «Минай» — «Динамо». 17.06.2020. Где смотреть полуфинал онлайн, во сколько начало, прямая трансляция

В среду, 17 июня, в матче 1/2 финала Кубка Украины «Минай» из Закарпатской области примет киевское «Динамо».
Bookmaker-ratings.ru 11:08
Политика

В Грузии задержан россиянин по делу о подготовке заказного убийства

Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии подтверждает факт задержания в Тбилиси гражданина РФ в рамках расследования дела о подготовке заказного убийства.
Интерфакс вчера в 17:54
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Здоровье

Коронавирус лечат в 32 медорганизациях Воронежской области

Скончались уже 24 ковидных пациента. На 16 июня в регионе 4861 заболевший коронавирусом, на лечении в стационарах остаются 2271 пациент.
Kursk.com 10:30
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Футбол

ЦСКА объявил об уходе трех игроков

Бомбардир.ру 11:51
Наука

В Китае создали защищенный квантовый канал связи длиной 1120 км

С помощью спутника "Мо-Цзы" физики из Китая, Сингапура и Великобритании объединили города Наньшань и Дэлинха самой длинной полноценной квантовой линией связи, которая защищена от взлома.
ТАСС Наука вчера в 11:00
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Происшествия

Сын Сафронова рассказал о крупной краже на похоронах Трушкина

На похоронах сатирика Анатолия Трушкина мужчина, представившийся помощником Евгения Петросяна, украл крупную сумму денег у одного из присутствующих.
РИА Новости 06:40
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