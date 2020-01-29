Экономика
РБКЦБ пообещал начать выплату зарплат по номеру телефона через год
Россияне могут начать получать зарплату через Систему быстрых платежей Банка России в конце 2020-го или начале 2021 года. Об этом заявила директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина в ходе онлайн-конференции.
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Борьба с «зарплатным рабством» является важной частью построения цифровой экономики
Экономика сегодня06:55
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Политика
Путин помиловал израильтянку Иссахар
Происшествия
Бывшие полицейские задержаны по делу Голунова
Задержаны бывшие оперативники УВД по Западному административному округу Москвы, проходящие по делу о фальсификации материалов уголовного дела в отношении журналиста Ивана Голунова, сообщил Telegram-канал Baza.
Общество
В Protonmail прокомментировали блокировку почтового сервиса в России
Швейцарская компания Protonmail прокомментировала блокировку своего почтового сервиса в России.
Футбол
«Эвертон» отказался продать Ришарлисона в «Барселону» за 100 млн евро
Происшествия
Бывший директор фабрики «Меньшевик» оправдан присяжными
Экс-директор московской фабрики "Меньшевик" Илья Аверьянов, обвиняемый в убийстве охранника, оправдан присяжными, передает ТАСС.
Теннис
Надаль в четырех сетах уступил Тиму в четвертьфинале Australian Open
Общество
Украинку высадили из автобуса за критику сериала на русском языке
Общество
Генпрокуратура предложила реже сажать в СИЗО за нетяжкие преступления
Генеральная прокуратура РФ в среду выступила за то, чтобы заключение под стражу за преступления небольшой и средней тяжести применялось реже, чем сейчас.
Армия и оружие
Китайские эксперты заявили, что США уничтожат Россию за три часа
Если начнётся война между США и РФ, то последняя проиграет в первые три часа, считают китайские аналитики.
Общество
Главу Алтая госпитализировали в Москве
Глава Алтайского края Олег Хорохордин был госпитализирован в московскую больницу из-за обострения панкреатита.
Общество
ВОЗ созывает 30 января заседание комитета по ЧС из-за ситуации в Китае
Комитет Всемирной организации здравоохранения проведёт 30 января заседание, на котором будет принято решение о том, нужно ли объявлять режим чрезвычайной ситуации в мире в связи с распространением коронавируса 2019-nCoV в Китае.
Религия
Храм не смог вместить всех пришедших проститься с протоиереем Чаплиным
Московский храм Федора Студита у Никитских ворот, где в среду отпевают известного священнослужителя Русской православной церкви протоиерея Всеволода Чаплина, не смог вместить всех желающих проститься с настоятелем, передает корреспондент РИА Новости.
Политика
Врио главы Чувашии стал Олег Николаев
Временно исполнять обязанности главы Чувашии после отставки Михаила Игнатьева будет глава думского комитета по делам национальностей, уроженец республики Олег Николаев, следует из указа президента.
Политика
Кравчук признал ошибкой свои слова о якобы встрече Сталина и Гитлера
Бывший президент Украины Леонид Кравчук признался, что его заявление о встрече Сталина и Гитлера в начале Второй мировой войны не подкреплено никакими документальными свидетельствами.
Происшествия
Найдено тело подозреваемого в убийстве ростовского депутата
Общество
Виталий Мутко возглавил «Дом.рф»
Исполняющий обязанности заместителя председателя правительства России по вопросам строительства и регионального развития Виталий Мутко возглавил инвестиционную государственную компанию «Дом.рф».
Политика
Европарламент одобрил соглашение о выходе Британии из ЕС
Европарламент одобрил соглашение о выходе Великобритании из состава Евросоюза, передаёт Sky News.
Гаджеты
Apple отчиталась о рекордной квартальной выручке в $92 млрд
Отчетность касается четвертого квартала 2019 года. И как ни странно, выручка выросла по сравнение с таким же периодом, но годом ранее.
Шоу-бизнес
Пелагея впервые высказалась о разделе имущества с Иваном Телегиным
На фоне расставания Пелагеи с Телегиным появилось немало информации касаемо раздела имущества.
Политика
На Украине против Порошенко и Обамы возбудили дело о коррупции
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило дело против экс-президента страны Петра Порошенко за хищение средств международной финансовой помощи и их легализацию.
Здоровье
В Германии подтвердили первый случай заражения коронавирусом
Первый случай заражения коронавирусом нового типа подтвердили в немецкой Баварии. Об этом сообщили в пресс-службе местного Минздрава.
Киберспорт
Состоялся полноценный релиз Warcraft III: Reforged
Reforged объединила в себе две части оригинальной Warcraft III — Reign of Chaos и The Frozen Throne.
Энергетика
На Украине снизили цену на газ для промышленности
Как сообщало ИА REGNUM, ранее советник президента Украины обвинил «Нафтогаз» в том, что, несмотря на обещания, цена на газ для населения так и не была снижена.
Спорт
AIU рекомендовал рассмотреть полное исключение ВФЛА из World Athletics
"AIU считает, что, если обвинения против ВФЛА подтвердятся, в свете серьезности нарушений и полного отсутствия раскаяния со стороны ВФЛА, а также принимая во внимание тот факт, что предыдущее наказание, по-видимости, не смогло удержать ВФЛА от повторных нарушений, совет World Athletics должен рассмотреть возможность применить самые серьезные санкции в отношении ВФЛА", - говорится в пресс-релизе.
Здоровье
Назван возможный срок появления коронавируса в России
Риск появления коронавируса на территории России Чуланов оценил как высокий.
Происшествия
Двое воронежцев госпитализированы с подозрением на коронавирус
Медики напомнили, что это не первая госпитализация с подозрением на коронавирус в России, диагноз ни разу не подтвердился.
Общество
Историки впервые показали коллекцию фотографий из концлагеря Собибор
Немецкий музей «Топография террора» объявил о находке неизвестной публике коллекции фотографий, сделанных в существовавшем в 1942–1943 годах на территории оккупированной Германией Польши нацистском концлагере Собибор.
Авто
У Nissan большие проблемы: компания уволит рабочих и закроет заводы
Если верить источникам Reuters, уволят 4300 сотрудников - в первую очередь сокращения коснутся менеджмента.
Политика
Эрдоган обвинил Россию в несоблюдении договоренностей по Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Россию в несоблюдении сочинских и астанинских договоренностей по Сирии, сообщает в среду издание Sabah.