Экономика

РБКРБКЦБ пообещал начать выплату зарплат по номеру телефона через год

Россияне могут начать получать зарплату через Систему быстрых платежей Банка России в конце 2020-го или начале 2021 года. Об этом заявила директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина в ходе онлайн-конференции.
Читать в источнике
Комментировать50

Подробнее о событии

«Потребитель получит выбор и выиграет». Эксперт оценил перевод зарплаты по номеру телефона

Телеканал 360°12:27

ЦБ рассчитывает к концу 2020 - началу 2021 года запустить перечисление зарплат через СБП

ПРАЙМ04:45

Борьба с «зарплатным рабством» является важной частью построения цифровой экономики

Экономика сегодня06:55

ЦБ пообещал начать выплату зарплат по номеру телефона через год

РБК05:46

ЦБ готовит опцию перечисления зарплат через систему быстрых платежей

Москва 2404:53

ЦБ может запустить сервис перевода зарплаты по номеру телефона в конце 2020 года

ТАСС04:46

Платежи выйдут на связь

Российская газета07:40
Показать все источники
Автоматически обработано 7046 источников, обновлено в 13:03, Ашберн
Спорт

Легков дисквалифицирован за нарушение правил на марафоне Марчалонга

Российский лыжник, победитель Олимпийских игр в Сочи Александр Легков дисквалифицирован из-за нарушений правил на марафоне «Марчалонга».
Inc-news.ru вчера в 22:53
Политика

Путин помиловал осужденную за наркотики израильтянку Иссахар

"Руководствуясь принципами гуманности, постановляю: помиловать Иссасхар Нааму, 1993 года рождения, осужденную 11 октября 2019 года Химкинским городским судом Московской области, освободив ее от дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы", — говорится в документе.
РИА Новости 12:01
Футбол

Кубок лиги. «Манчестер Сити» в ответном дерби примет «Юнайтед»

В 22:45 по Москве начнется ответный матч 1/2 финала Кубка английской лиги между «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».
Бомбардир.ру вчера в 22:23
Общество

Главу Республики Алтай госпитализировали в Москве

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин госпитализирован в Москве из-за проблем с желудком, сообщил ТАСС в среду пресс-секретарь главы региона Михаил Максимов.
ТАСС 12:01
Политика

Врио главы Чувашии стал Олег Николаев

Временно исполнять обязанности главы Чувашии после отставки Михаила Игнатьева будет глава думского комитета по делам национальностей, уроженец республики Олег Николаев, следует из указа президента.
РБК 10:30
Происшествия

Умер второй пилот рухнувшего в Алма-Ате самолета Bek Air

Политика Сегодня вчера в 11:38
Политика

Европарламент одобрил соглашение с Великобританией по Brexit

Европарламент одобрил соглашение с Великобританией об условиях ее выхода из состава Евросоюза.
Газета.Ru 12:56
Происшествия

Родственники опознали обувь 16-летнего Бахова, найденную с останками

Вести.Ru 09:30
Политика

Эрдоган обвинил Россию в несоблюдении договоренностей по Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Россию в несоблюдении сочинских и астанинских договоренностей по Сирии, сообщает в среду издание Sabah.
Интерфакс 05:26
Киберспорт

Состоялся полноценный релиз Warcraft III: Reforged

Reforged объединила в себе две части оригинальной Warcraft III — Reign of Chaos и The Frozen Throne.
CyberSport.ru вчера в 19:18
Здоровье

Назван возможный срок появления коронавируса в России

Риск появления коронавируса на территории России Чуланов оценил как высокий.
Lenta.ru вчера в 16:58
Гаджеты

Caviar представила люксовый iPhone 11 Pro в стиле Tesla Cybertruck

Совсем недавно Илон Маск представил концептуальный автомобиль типа пикап Cybertruck.
The GEEK 12:26
Политика

Путин и премьер Баварии обсудили убийство гражданина Грузии в Берлине

Сотрудничество России и Германии по расследованию убийства гражданина Грузии в Берлине будет содействовать развитию отношений двух стран, заявил премьер-министр германской федеральной земли Бавария Маркус Зедер на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Москве 29 января.
Газета.Ru 11:51
Политика

Кравчук признал ошибкой свои слова о якобы встрече Сталина и Гитлера

Бывший президент Украины Леонид Кравчук признался, что его заявление о встрече Сталина и Гитлера в начале Второй мировой войны не подкреплено никакими документальными свидетельствами.
Российская газета 08:33
Происшествия

Военно-транспортный самолет США разбился в Ираке

Национальная служба новостей 10:23
Единоборства

Боец ММА Александр Емельяненко отбыл наказание и вышел на свободу

После семисуточного ареста за дебош известный боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко вышел на свободу 28 января, сообщает интернет-портал «Кубанские новости».
Красная весна вчера в 10:47
Общество

Новый глава Минкомсвязи предложил облегчить доступ к данным россиян

Ссылаясь на презентацию, "Ведомости" сообщили, что глава Минкомсвязи предложил всем уполномоченным сотрудникам, ведущим оперативно-разыскную деятельность (включая МВД и ФСБ), открыть прямой онлайн-доступ к конфиденциальным данным россиян.
Вести.Ru 08:56
Гаджеты

Дизайн нового iPhone 12 показали на видео

По информации портала, iPhone 12 Mini представляет собой самый компактный вариант, гаджет оснащён 5,4-дюймовым экраном OLED и двойной основной камерой.
Профиль вчера в 15:28
Общество

Виталий Мутко возглавил «Дом.рф»

Исполняющий обязанности заместителя председателя правительства России по вопросам строительства и регионального развития Виталий Мутко возглавил инвестиционную государственную компанию «Дом.рф».
Lenta.ru вчера в 11:20
Энергетика

На Украине почти закончился собственный газ

На Украине почти закончились запасы собственных месторождений газа, написала на своей странице в Facebook дочерняя компания «Нафтогаза Украины» «Укргазодобыча».
Lenta.ru 10:09
Здоровье

Первый случай заражения новым коронавирусом зафиксирован в Финляндии

По последним данным, в Китае подтверждено свыше 6 тысяч случаев заражения коронавирусом.
Вести ФМ 12:34
Политика

Приходько стал помощником Мишустина

Согласно распоряжению правительства РФ, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, Приходько назначен помощником на время исполнения Мишустиным обязанностей на должности премьер-министра.
Интерфакс 07:06
Общество

В МВД рассказали о новых паспортах для граждан РФ

Казакова рассказала, что точные данные о начале замены паспортов старого вида на новый пока отсутствуют, поскольку МВД работает над новым типом главного документа гражданина РФ.
REGNUM вчера в 11:51
Шоу-бизнес

Папарацци опубликовали фото Анны Курниковой накануне родов

Недавно испанские папарацци опубликовали в журнале HOLA снимки, на которых Курникова и ее возлюбленный Энрике Иглесиас катаются на яхте.
Shraibikus News 11:04
Футбол

Кокорин не поедет на вторые сборы с «Зенитом»

ИА DixiNews // Санкт-Петербург 00:12
Политика

Петра Толстого выбрали вице-спикером ПАСЕ

Вице-спикера Госдумы России Петра Толстого выбрали вице-спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Lenta.ru вчера в 12:43
Политика

Путину доложат о мерах противодействия коронавирусу

У главы государства запланирована встреча с членами штаба, который занимается контролем ситуации по противодействию китайскому коронавирусу.
ПолитРоссия 04:16
Религия

Протоиерея Чаплина похоронили на Троекуровском кладбище в Москве

Бывшего настоятеля храма преподобного Феодора Студита у Никитских Ворот протоиерея Всеволода Чаплина похоронили на Троекуровском кладбище в Москве, сообщает ТАСС.
РБК 08:51
Политика

ЕС призвал Россию обеспечить проход судов через Керченский пролив

Украина и Европейский союз призвали Россию обеспечить свободный проход судов через Керченский пролив.
ФАН 09:35
Общество

Вертолет Кобе Брайанта сняли на видео за полчаса до крушения

Житель Калифорнии утверждает, что снял на видео вертолет, в котором летел легендарный игрок «Лейкерс» Кобе Брайант за полчаса до крушения.
Sports.ru 02:56
Как работают Яндекс.Новости?
Главное