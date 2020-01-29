Россияне могут начать получать зарплату через Систему быстрых платежей Банка России в конце 2020-го или начале 2021 года. Об этом заявила директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина в ходе онлайн-конференции.

ЦБ пообещал начать выплату зарплат по номеру телефона через год

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