Экономика
РБКЦБ пообещал начать выплату зарплат по номеру телефона через год
Россияне могут начать получать зарплату через Систему быстрых платежей Банка России в конце 2020-го или начале 2021 года. Об этом заявила директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина в ходе онлайн-конференции.
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Борьба с «зарплатным рабством» является важной частью построения цифровой экономики
Экономика сегодня06:55
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Спорт
Легков дисквалифицирован за нарушение правил на марафоне Марчалонга
Российский лыжник, победитель Олимпийских игр в Сочи Александр Легков дисквалифицирован из-за нарушений правил на марафоне «Марчалонга».
Политика
Путин помиловал осужденную за наркотики израильтянку Иссахар
"Руководствуясь принципами гуманности, постановляю: помиловать Иссасхар Нааму, 1993 года рождения, осужденную 11 октября 2019 года Химкинским городским судом Московской области, освободив ее от дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы", — говорится в документе.
Футбол
Кубок лиги. «Манчестер Сити» в ответном дерби примет «Юнайтед»
В 22:45 по Москве начнется ответный матч 1/2 финала Кубка английской лиги между «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».
Общество
Главу Республики Алтай госпитализировали в Москве
Глава Республики Алтай Олег Хорохордин госпитализирован в Москве из-за проблем с желудком, сообщил ТАСС в среду пресс-секретарь главы региона Михаил Максимов.
Политика
Врио главы Чувашии стал Олег Николаев
Временно исполнять обязанности главы Чувашии после отставки Михаила Игнатьева будет глава думского комитета по делам национальностей, уроженец республики Олег Николаев, следует из указа президента.
Происшествия
Умер второй пилот рухнувшего в Алма-Ате самолета Bek Air
Политика
Европарламент одобрил соглашение с Великобританией по Brexit
Европарламент одобрил соглашение с Великобританией об условиях ее выхода из состава Евросоюза.
Политика
Эрдоган обвинил Россию в несоблюдении договоренностей по Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Россию в несоблюдении сочинских и астанинских договоренностей по Сирии, сообщает в среду издание Sabah.
Киберспорт
Состоялся полноценный релиз Warcraft III: Reforged
Reforged объединила в себе две части оригинальной Warcraft III — Reign of Chaos и The Frozen Throne.
Здоровье
Назван возможный срок появления коронавируса в России
Риск появления коронавируса на территории России Чуланов оценил как высокий.
Гаджеты
Caviar представила люксовый iPhone 11 Pro в стиле Tesla Cybertruck
Совсем недавно Илон Маск представил концептуальный автомобиль типа пикап Cybertruck.
Политика
Путин и премьер Баварии обсудили убийство гражданина Грузии в Берлине
Сотрудничество России и Германии по расследованию убийства гражданина Грузии в Берлине будет содействовать развитию отношений двух стран, заявил премьер-министр германской федеральной земли Бавария Маркус Зедер на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Москве 29 января.
Политика
Кравчук признал ошибкой свои слова о якобы встрече Сталина и Гитлера
Бывший президент Украины Леонид Кравчук признался, что его заявление о встрече Сталина и Гитлера в начале Второй мировой войны не подкреплено никакими документальными свидетельствами.
Происшествия
Военно-транспортный самолет США разбился в Ираке
Единоборства
Боец ММА Александр Емельяненко отбыл наказание и вышел на свободу
После семисуточного ареста за дебош известный боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко вышел на свободу 28 января, сообщает интернет-портал «Кубанские новости».
Общество
Новый глава Минкомсвязи предложил облегчить доступ к данным россиян
Ссылаясь на презентацию, "Ведомости" сообщили, что глава Минкомсвязи предложил всем уполномоченным сотрудникам, ведущим оперативно-разыскную деятельность (включая МВД и ФСБ), открыть прямой онлайн-доступ к конфиденциальным данным россиян.
Гаджеты
Дизайн нового iPhone 12 показали на видео
По информации портала, iPhone 12 Mini представляет собой самый компактный вариант, гаджет оснащён 5,4-дюймовым экраном OLED и двойной основной камерой.
Общество
Виталий Мутко возглавил «Дом.рф»
Исполняющий обязанности заместителя председателя правительства России по вопросам строительства и регионального развития Виталий Мутко возглавил инвестиционную государственную компанию «Дом.рф».
Энергетика
На Украине почти закончился собственный газ
На Украине почти закончились запасы собственных месторождений газа, написала на своей странице в Facebook дочерняя компания «Нафтогаза Украины» «Укргазодобыча».
Здоровье
Первый случай заражения новым коронавирусом зафиксирован в Финляндии
По последним данным, в Китае подтверждено свыше 6 тысяч случаев заражения коронавирусом.
Политика
Приходько стал помощником Мишустина
Согласно распоряжению правительства РФ, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, Приходько назначен помощником на время исполнения Мишустиным обязанностей на должности премьер-министра.
Общество
В МВД рассказали о новых паспортах для граждан РФ
Казакова рассказала, что точные данные о начале замены паспортов старого вида на новый пока отсутствуют, поскольку МВД работает над новым типом главного документа гражданина РФ.
Шоу-бизнес
Папарацци опубликовали фото Анны Курниковой накануне родов
Недавно испанские папарацци опубликовали в журнале HOLA снимки, на которых Курникова и ее возлюбленный Энрике Иглесиас катаются на яхте.
Футбол
Кокорин не поедет на вторые сборы с «Зенитом»
Политика
Петра Толстого выбрали вице-спикером ПАСЕ
Вице-спикера Госдумы России Петра Толстого выбрали вице-спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Политика
Путину доложат о мерах противодействия коронавирусу
У главы государства запланирована встреча с членами штаба, который занимается контролем ситуации по противодействию китайскому коронавирусу.
Религия
Протоиерея Чаплина похоронили на Троекуровском кладбище в Москве
Бывшего настоятеля храма преподобного Феодора Студита у Никитских Ворот протоиерея Всеволода Чаплина похоронили на Троекуровском кладбище в Москве, сообщает ТАСС.
Политика
ЕС призвал Россию обеспечить проход судов через Керченский пролив
Украина и Европейский союз призвали Россию обеспечить свободный проход судов через Керченский пролив.
Общество
Вертолет Кобе Брайанта сняли на видео за полчаса до крушения
Житель Калифорнии утверждает, что снял на видео вертолет, в котором летел легендарный игрок «Лейкерс» Кобе Брайант за полчаса до крушения.