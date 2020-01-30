Экономика
РБКЦБ пообещал начать выплату зарплат по номеру телефона через год
Россияне могут начать получать зарплату через Систему быстрых платежей Банка России в конце 2020-го или начале 2021 года. Об этом заявила директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина в ходе онлайн-конференции.
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с чего всё началось
Система быстрых платежей позволит компаниям и организациям начислять зарплату не по реквизитам банковского счета, а по номеру телефона, который сотрудник сможет привязать к любому счету в выбранном им банке.РБК29 января в 05:46
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Борьба с «зарплатным рабством» является важной частью построения цифровой экономики
Экономика сегодня29 января в 06:55
ЦБ может запустить сервис перевода зарплаты по номеру телефона в конце 2020 года
ТАСС29 января в 04:46
ЦБ рассчитывает к концу 2020 - началу 2021 года запустить перечисление зарплат через СБП
ПРАЙМ29 января в 04:45
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