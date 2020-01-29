Экономика

РБКРБКЦБ пообещал начать выплату зарплат по номеру телефона через год

Россияне могут начать получать зарплату через Систему быстрых платежей Банка России в конце 2020-го или начале 2021 года. Об этом заявила директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина в ходе онлайн-конференции.
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ЦБ может запустить сервис перевода зарплаты по номеру телефона в конце 2020 года

ТАСС04:46

ЦБ пообещал начать выплату зарплат по номеру телефона через год

РБК05:46

ЦБ рассчитывает к концу 2020 - началу 2021 года запустить перечисление зарплат через СБП

ПРАЙМ04:45

ЦБ готовит опцию перечисления зарплат через систему быстрых платежей

Москва 2404:53

В России появится возможность перечислять зарплату через СБП

Росбалт05:12

Перечислять зарплаты в системе быстрых платежей начнут в конце 2020 года

News.ru06:19

ЦБ РФ намерен к концу года запустить перечисление зарплат через СБП

Экономика сегодня04:17
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Автоматически обработано 7045 источников, обновлено в 06:52, Ашберн
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Кравчук объяснил свои слова о «встрече» Сталина и Гитлера во Львове

Первый президент Украины Леонид Кравчук объяснил свои слова о том, что Адольф Гитлер и Иосиф Сталин якобы встречались во Львове перед началом Второй мировой войны.
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Модель Ирина Шейк впервые рассказала о причинах расставания с актером и режиссером Брэдли Купером.
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Песков прокомментировал идею введения термина «верховный правитель»

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Следователи рассказали о деталях крушения вертолета Коби Брайанта

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В Новосибирске местный житель напал с ножом на беременную женщину в подъезде и убил ее.
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Задержаны бывшие оперативники УВД по Западному административному округу Москвы, проходящие по делу о фальсификации материалов уголовного дела в отношении журналиста Ивана Голунова, сообщил Telegram-канал Baza.
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Минтруд предлагает установить прожиточный минимум за четвертый квартал 2019 года в размере 10,6 тысячи рублей на человека.
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Техническая часть нового Outlander пока держится в секрете, но, как сообщали «Автоновости дня» ранее, он станет первой моделью Mitsubishi, построенной на платформе Nissan в рамках альянса Renault-Nissan-Mitsubishi.
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Президент Турции Реджеп Эрдоган назвал "сделку века" президента США Дональда Трампа абсолютно неприемлемой.
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Арно ненадолго становился богатейшим человеком мира в декабре, через несколько недель после того, как LVMH заключила сделку по приобретению американской ювелирной компании Tiffany & Co. В ноябре Арно появился на обложке Forbes и рассказал о начале своей карьеры в 1970-х годах в семейной строительной фирме Roubaix и о своем пути к созданию LVMH.
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Политика

Толстой прокомментировал свое избрание вице-спикером ПАСЕ

Глава российской делегации, заместитель председателя Госдумы Петр Толстой прокомментировал свое избрание вице-спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Газета.Ru вчера в 23:34
Армия и оружие

В Иране сообщили о гибели курировавшего убийство Сулеймани офицера ЦРУ

Facebook Курировавший ликвидацию лидера спецподразделения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана Касема Сулеймани офицер ЦРУ США Майкл Д'Андреа погиб в авиакатастрофе в Афганистане.
РЕН ТВ вчера в 07:34
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Зеленский возложил цветы к памятнику героям советско-украинской войны

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в памятной церемонии в честь героев Крут.
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ЦСКА интересуется полузащитником «Андерлехта»

Полузащитник Алексис Салемакерс, права на которого принадлежат бельгийскому «Андерлехту», может перебраться в чемпионат России.
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Энтузиаст создал RPG с видом от третьего лица в Warcraft III: Reforged

Украинский геймер с ником Serj Vasylyshyn создал ролевую игру с видом от третьего лица при помощи редактора карт в Warcraft III: Reforged.
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Минфин РФ подтвердил оценку расходов на меры из послания Путина

Минфин РФ оценил реализацию мер из послания президента Владимира Путина к Федеральному Собранию до 2024 года в 4 трлн 128,2 млрд рублей.
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Как полагают в "Энергии", испытания корабля "Орел" и ракетного блока аварийного спасения, намеченные на март 2024 года, следует провести во время прохождения "Ангарой" максимального воздушного напора.
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Кейт Миддлтон продолжает серию официальных визитов — накануне герцогиня посетила детскую больницу Evelina London, чтобы пообщаться с маленькими пациентами.
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Эрдоган обвинил Россию в несоблюдении договоренностей по Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Россию в несоблюдении договоренностей по сочинскому и астанинскому форматам.
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Происшествия

Под Смоленском в районе поиска пропавшего подростка нашли тело

Readovka сообщает, что тело было найдено в полутора километрах от места отдыха компании молодёжи в день пропажи Влада.
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Армия и оружие

В МО назвали лицемерием «беспокойство» Помпео из-за «наступления» РФ в Сирии

В Минобороны России не удивлены лицемерием госсекретаря США Майкла Помпео, заявившего об испытываемом в Госдепе «беспокойстве» из-за «масштабного наступления» России и Сирии на якобы «мирных жителей» Идлиба.
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British Airways приостановила все полеты в Китай

Все прямые рейсы из материкового Китая приостановлены британской авиакомпанией British Airways после того, как власти Британии предупредили об опасности поездок в КНР из-за вспышки коронавируса.
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50 военных США пострадали при ракетных ударах Ирана

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Агент Кокорина: Саша отправляется на сборы с «Зенитом-2»

РИА Новости 06:31
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Жителя Омска осудили за оправдание теракта в Новой Зеландии

Жителя Омска приговорили к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы за оправдание теракта в Новой Зеландии, сообщили в среду в региональном управлении ФСБ.
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Мишустин отправил в отставку замминистра здравоохранения Елену Бойко

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил от занимаемой должности заместителя министра здравоохранения Елену Бойко.
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СК показал видео с места убийства депутата в Ростовской области

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