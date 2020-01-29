Экономика
РБКЦБ пообещал начать выплату зарплат по номеру телефона через год
Россияне могут начать получать зарплату через Систему быстрых платежей Банка России в конце 2020-го или начале 2021 года. Об этом заявила директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина в ходе онлайн-конференции.
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Политика
Кравчук объяснил свои слова о «встрече» Сталина и Гитлера во Львове
Первый президент Украины Леонид Кравчук объяснил свои слова о том, что Адольф Гитлер и Иосиф Сталин якобы встречались во Львове перед началом Второй мировой войны.
Шоу-бизнес
Ирина Шейк назвала причину расставания с Брэдли Купером
Модель Ирина Шейк впервые рассказала о причинах расставания с актером и режиссером Брэдли Купером.
Политика
Песков прокомментировал идею введения термина «верховный правитель»
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал предложение переименовать в Конституции должность президента России в «верховного правителя».
Здоровье
Назван возможный срок появления коронавируса в России
Риск появления коронавируса на территории России Чуланов оценил как высокий.
Происшествия
Следователи рассказали о деталях крушения вертолета Коби Брайанта
Происшествия
В Новосибирске зарезали беременную девушку в подъезде
В Новосибирске местный житель напал с ножом на беременную женщину в подъезде и убил ее.
Происшествия
Бывшие полицейские задержаны по делу Голунова
Задержаны бывшие оперативники УВД по Западному административному округу Москвы, проходящие по делу о фальсификации материалов уголовного дела в отношении журналиста Ивана Голунова, сообщил Telegram-канал Baza.
Экономика
Минтруд предложил понизить размер прожиточного минимума
Минтруд предлагает установить прожиточный минимум за четвертый квартал 2019 года в размере 10,6 тысячи рублей на человека.
Авто
Новый Mitsubishi Outlander замечен на тестах
Техническая часть нового Outlander пока держится в секрете, но, как сообщали «Автоновости дня» ранее, он станет первой моделью Mitsubishi, построенной на платформе Nissan в рамках альянса Renault-Nissan-Mitsubishi.
Политика
Эрдоган отверг «сделку века» Трампа по Ближнему Востоку
Президент Турции Реджеп Эрдоган назвал "сделку века" президента США Дональда Трампа абсолютно неприемлемой.
Музыка
Российский артист выступит в первом полуфинале «Евровидения-2020»
Согласно результатам жеребьевки, артист из России выйдет на сцену в первом полуфинале конкурса.
Общество
Казахстан приостанавливает транспортное сообщение с Китаем
Казахстан приостанавливает транспортное сообщение с Китаем, сообщает пресс-служба правительства республики.
Экономика
Самый богатый человек Европы стал богаче почти на $3 млрд за сутки
Арно ненадолго становился богатейшим человеком мира в декабре, через несколько недель после того, как LVMH заключила сделку по приобретению американской ювелирной компании Tiffany & Co. В ноябре Арно появился на обложке Forbes и рассказал о начале своей карьеры в 1970-х годах в семейной строительной фирме Roubaix и о своем пути к созданию LVMH.
Политика
Толстой прокомментировал свое избрание вице-спикером ПАСЕ
Глава российской делегации, заместитель председателя Госдумы Петр Толстой прокомментировал свое избрание вице-спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Армия и оружие
В Иране сообщили о гибели курировавшего убийство Сулеймани офицера ЦРУ
Facebook Курировавший ликвидацию лидера спецподразделения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана Касема Сулеймани офицер ЦРУ США Майкл Д'Андреа погиб в авиакатастрофе в Афганистане.
Политика
Зеленский возложил цветы к памятнику героям советско-украинской войны
Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в памятной церемонии в честь героев Крут.
Футбол
ЦСКА интересуется полузащитником «Андерлехта»
Полузащитник Алексис Салемакерс, права на которого принадлежат бельгийскому «Андерлехту», может перебраться в чемпионат России.
Киберспорт
Энтузиаст создал RPG с видом от третьего лица в Warcraft III: Reforged
Украинский геймер с ником Serj Vasylyshyn создал ролевую игру с видом от третьего лица при помощи редактора карт в Warcraft III: Reforged.
Экономика
Минфин РФ подтвердил оценку расходов на меры из послания Путина
Минфин РФ оценил реализацию мер из послания президента Владимира Путина к Федеральному Собранию до 2024 года в 4 трлн 128,2 млрд рублей.
Космос
«Ангару» предлагают уничтожить в полете для испытания системы спасения
Как полагают в "Энергии", испытания корабля "Орел" и ракетного блока аварийного спасения, намеченные на март 2024 года, следует провести во время прохождения "Ангарой" максимального воздушного напора.
Общество
Кейт Миддлтон посетила детскую больницу в Лондоне
Кейт Миддлтон продолжает серию официальных визитов — накануне герцогиня посетила детскую больницу Evelina London, чтобы пообщаться с маленькими пациентами.
Политика
Эрдоган обвинил Россию в несоблюдении договоренностей по Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Россию в несоблюдении договоренностей по сочинскому и астанинскому форматам.
Происшествия
Под Смоленском в районе поиска пропавшего подростка нашли тело
Readovka сообщает, что тело было найдено в полутора километрах от места отдыха компании молодёжи в день пропажи Влада.
Армия и оружие
В МО назвали лицемерием «беспокойство» Помпео из-за «наступления» РФ в Сирии
В Минобороны России не удивлены лицемерием госсекретаря США Майкла Помпео, заявившего об испытываемом в Госдепе «беспокойстве» из-за «масштабного наступления» России и Сирии на якобы «мирных жителей» Идлиба.
Общество
British Airways приостановила все полеты в Китай
Все прямые рейсы из материкового Китая приостановлены британской авиакомпанией British Airways после того, как власти Британии предупредили об опасности поездок в КНР из-за вспышки коронавируса.
Армия и оружие
50 военных США пострадали при ракетных ударах Ирана
Футбол
Агент Кокорина: Саша отправляется на сборы с «Зенитом-2»
Происшествия
Жителя Омска осудили за оправдание теракта в Новой Зеландии
Жителя Омска приговорили к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы за оправдание теракта в Новой Зеландии, сообщили в среду в региональном управлении ФСБ.
Политика
Мишустин отправил в отставку замминистра здравоохранения Елену Бойко
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил от занимаемой должности заместителя министра здравоохранения Елену Бойко.