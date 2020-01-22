Появится выбор: продолжать получать зарплату через зарплатный банк или же воспользоваться Системой быстрых платежей (СБП), запущенной Банком России год назад. В последнем случае в зарплатном реестре идентификатором для перевода зарплаты будет выступать не банковский счет, а номер телефона работника.

Выплата зарплат по номеру телефона начнется через год

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