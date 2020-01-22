Экономика
Российская газетаВыплата зарплат по номеру телефона начнется через год
Появится выбор: продолжать получать зарплату через зарплатный банк или же воспользоваться Системой быстрых платежей (СБП), запущенной Банком России год назад. В последнем случае в зарплатном реестре идентификатором для перевода зарплаты будет выступать не банковский счет, а номер телефона работника.
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Общество
Росреестр хочет снять запрет на строительство рядом с нацпарками
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Религия
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Вышла игра Warcraft III: Reforged
Игра Warcraft III: Reforged стала доступна для скачивания, официальный релиз ремастера легендарной стратегии состоялся в ночь на 29 января.
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Путин потребовал минимизировать потери от распространения коронавируса
Российский президент Владимир Путин заявил, что необходимо сделать все для уменьшения человеческих потерь из-за нового коронавируса типа 2019-nCoV.
Общество
В МВД рассказали о новых электронных паспортах
Новые электронные паспорта будут представлять собой карточку с чипом, на котором записана все необходимая информация, заявила руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД России генерал-майор полиции Валентина Казакова в интервью газете "Известия".
Футбол
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Набрав 109 баллов, лучшим футболистом Армении 2019 года признан капитан сборной Армении и полузащитник итальянской «Ромы» Генрих Мхитарян.
Политика
Кравчук объяснил свои слова о «встрече» Гитлера и Сталина
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Житель Пермского края из мести поджег бывшую жену на рабочем месте
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Шоу-бизнес
В Сети появились слухи о беременности Ольги Бузовой
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Политика
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Доктор Мясников: человечество провалило испытание коронавирусом
Если «ленивый» короновирус или Эболу не смогли остановить, и мы видим, как случаи расползаются по Миру, то что мы сможем противопоставить новому, пока нам неизвестному вирусу гриппа, – добавил врач.
Происшествия
Найдено тело подозреваемого в убийстве ростовского депутата
Политика
Песков прокомментировал идею введения термина «верховный правитель»
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Общество
ФБК: семья Мишустина владеет недвижимостью почти на 2,8 млрд рублей
Руководитель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный утверждает, что семья премьер-министра Михаила Мишустина владеет недвижимостью рыночной стоимостью около 2,8 млрд руб.
Политика
Мишустин отправил в отставку замминистра здравоохранения Елену Бойко
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил от занимаемой должности заместителя министра здравоохранения Елену Бойко.
Происшествия
Отец отравил младенца снотворным в Подмосковье
Следователи в Московской области задержали мужчину, подозреваемого в отравлении своего четырехмесячного сына снотворным.
Здоровье
Назван возможный срок появления коронавируса в России
Риск появления коронавируса на территории России Чуланов оценил как высокий.
Происшествия
Следователи рассказали о деталях крушения вертолета Коби Брайанта
Политика
Песков прокомментировал возможное приглашение Зеленского на 9 мая
Отвечая на вопрос журналистов информагентства «РИА Новости» о возможном участии украинского лидера на параде 9 мая в Москве, Дмитрий Песков заявил, что он пока не готов ответить на этот вопрос.
Политика
Автор проекта резолюции ПАСЕ по России рассказал о документе
Автор доклада, на основе которого был создан проект резолюции о полномочиях делегации России в ПАСЕ, представитель Нидерландов Тини Кокс заявил, что документ является очень кратким.
Происшествия
Отец брошенных в аэропорту Шереметьево детей сам пришёл к следователям
Армия и оружие
Минобороны назвало Госдеп главным препятствием для мира в Сирии
Конашенков подчеркнул, что при этом госсекретарь США Майкл Помпео назвал террористов невинными мирными жителями.
Авто
Новый кроссовер Genesis GV80 получил два турбомотора
Премиальный внедорожник Genesis GV80 дебютировал в США с двумя бензиновыми турбодвигателями.
Авто
Новый Kia Sorento полностью раскрыт на фото
Шпионские фотографии экстерьера и интерьера серийного автомобиля 2021 модельного года опубликовал портал Clien.net.
Общество
Советник Зеленского выругался матом из-за цен на газ
По словам Новикова, несмотря на удешевление газа на бумаге, из-за уже подписанных договоров "Нафтогаза" цифры в платежках украинцев снижаться не будут, иначе ущерб понесет сама компания.
Происшествия
В Ираке разбился американский самолет
Политика
СМИ сообщили о возможной отставке главы Чувашии
Глава Чувашии Михаил Игнатьев может покинуть свой пост уже на этой либо на следующей неделе.