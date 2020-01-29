Экономика

РБКРБКЦБ пообещал начать выплату зарплат по номеру телефона через год

Россияне могут начать получать зарплату через Систему быстрых платежей Банка России в конце 2020-го или начале 2021 года. Об этом заявила директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина в ходе онлайн-конференции.
Читать в источнике
Комментировать53

Подробнее о событии

«Потребитель получит выбор и выиграет». Эксперт оценил перевод зарплаты по номеру телефона

Телеканал 360°12:27

Платежи выйдут на связь

Российская газета07:40

ЦБ может запустить сервис перевода зарплаты по номеру телефона в конце 2020 года

ТАСС04:46

ЦБ пообещал начать выплату зарплат по номеру телефона через год

РБК05:46

ЦБ готовит опцию перечисления зарплат через систему быстрых платежей

Москва 2404:53

Борьба с «зарплатным рабством» является важной частью построения цифровой экономики

Экономика сегодня06:55

ЦБ рассчитывает к концу 2020 - началу 2021 года запустить перечисление зарплат через СБП

ПРАЙМ04:45
Показать все источники
Автоматически обработано 7046 источников, обновлено в 13:09, Ашберн
Армия и оружие

Хуситы заявили об атаке на объекты Saudi Aramco и саудовские аэропорты

По объектам саудовской нефтегазовой госкомпании Saudi Aramco, а также двум аэропортам в городах Джизане и Абхе на юго-западе королевства нанесены удары.
Московский Комсомолец 08:44
Футбол

«Уфа» выдвинула Прядкина на пост главы РПЛ

«Уфа» выдвинула Сергея Прядкина на пост президента Российской премьер-лиги на предстоящих выборах. Прядкин — действующий президент РПЛ.
Спорт-Экспресс 06:16
Политика

В «Единой России» прокомментировали отставку Игнатьева

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак прокомментировал отставку Михаила Игнатьева от должности главы Чувашии в связи с утратой доверия, отметив, что так будет с каждым, независимо от должности или статуса, кто не слышит президента России Владимира Путина.
Rambler News Service 11:00
Происшествия

Родственники опознали обувь 16-летнего Бахова, найденную с останками

Вести.Ru 09:30
Политика

Путин помиловал израильтянку Иссахар

Интерфакс 12:08
Общество

Виталий Мутко возглавил «Дом.рф»

Исполняющий обязанности заместителя председателя правительства России по вопросам строительства и регионального развития Виталий Мутко возглавил инвестиционную государственную компанию «Дом.рф».
Lenta.ru вчера в 11:20
Политика

Петра Толстого выбрали вице-спикером ПАСЕ

Вице-спикера Госдумы России Петра Толстого выбрали вице-спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Lenta.ru вчера в 12:43
Политика

Кравчук признал ошибкой свои слова о якобы встрече Сталина и Гитлера

Бывший президент Украины Леонид Кравчук признался, что его заявление о встрече Сталина и Гитлера в начале Второй мировой войны не подкреплено никакими документальными свидетельствами.
Российская газета 08:33
Армия и оружие

Вьетнам купил у России учебно-боевые самолеты Як-130

Контракт на приобретение Вьетнамом 12 учебно-боевых самолетов Як-130 производства РФ на сумму свыше $350 млн заключен в конце 2019 года, 29 января сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники в ВПК.
Красная весна 01:20
Общество

Советник Зеленского выругался матом из-за цен на газ

"Нафтогаз" закупил летом слишком дорогое топливо, и теперь это сказывается на карманах "простых смертных", заявил советник президента Украины Игорь Новиков.
РИА Новости 06:37
Общество

Главу Республики Алтай госпитализировали в Москве

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин госпитализирован в Москве из-за проблем с желудком, сообщил ТАСС в среду пресс-секретарь главы региона Михаил Максимов.
ТАСС 12:01
Общество

Новый глава Минкомсвязи предложил облегчить доступ к данным россиян

Ссылаясь на презентацию, "Ведомости" сообщили, что глава Минкомсвязи предложил всем уполномоченным сотрудникам, ведущим оперативно-разыскную деятельность (включая МВД и ФСБ), открыть прямой онлайн-доступ к конфиденциальным данным россиян.
Вести.Ru 08:56
Происшествия

Возобновлено уголовное дело против спасшего сотни детей хирурга

Следователи возобновили уголовное дело о халатности против главы отделения трансплантологии Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НЦЗД) Михаила Каабака, который спас сотни нуждающихся в пересадке почек детей.
Lenta.ru 12:45
Шоу-бизнес

Пелагея впервые высказалась о разделе имущества с Иваном Телегиным

На фоне расставания Пелагеи с Телегиным появилось немало информации касаемо раздела имущества.
Bimru.ru 09:36
Политика

Эрдоган обвинил Россию в несоблюдении договоренностей по Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Россию в несоблюдении сочинских и астанинских договоренностей по Сирии, сообщает в среду издание Sabah.
Интерфакс 05:26
Армия и оружие

Командование ВСУ сообщило о подрыве двоих боевиков в Донбассе

Один боевик погиб, один получил ранения. Ранее два боевика ВСУ погибли при подрыве машины на украинской мине в Донбассе.
ИА Новороссия вчера в 13:57
Кино

Генри Кавилл рассказал, как снималась самая эффектная сцена «Ведьмака»

Российская газета 12:25
Киберспорт

Состоялся полноценный релиз Warcraft III: Reforged

Reforged объединила в себе две части оригинальной Warcraft III — Reign of Chaos и The Frozen Throne.
CyberSport.ru вчера в 19:18
Здоровье

Назван возможный срок появления коронавируса в России

Риск появления коронавируса на территории России Чуланов оценил как высокий.
Lenta.ru вчера в 16:58
Общество

Чешский министр хотел потратить на создание сайта 16 миллионов евро. Местные программисты сделали его за выходные и бесплатно

Правительство Чехии предложило разработчикам деньги за сайт, но программисты подарили его государству — это они задумывали сделать изначально.
Snob.ru 12:16
Общество

В МВД рассказали о новых паспортах для граждан РФ

Казакова рассказала, что точные данные о начале замены паспортов старого вида на новый пока отсутствуют, поскольку МВД работает над новым типом главного документа гражданина РФ.
REGNUM вчера в 11:51
Политика

Песков не смог подтвердить приглашение Зеленского в Москву на 9 мая

Вопрос с приглашением президента Украины Владимира Зеленского на День Победы в Москву требует уточнения.
REGNUM 05:23
Общество

В Финляндии подтвердили первый случай заражения новым коронавирусом

Первый случай заражения новым коронавирусом зафиксирован в Финляндии, сообщает портал телерадиовещания Yle.
Интерфакс 11:05
Шоу-бизнес

Отец Децла требует от невестки провести ДНК-тест для внука

Отец рэпера Децла, Александр Толмацкий, требует проведения теста на установление отцовства своего внука Тони.
News.ru 06:06
Гаджеты

С 1 февраля на старых телефонах перестанет работать WhatsApp

С 1 февраля мессенджер WhatsApp перестанет работать на на старых смартфонах. Об этом сообщается на странице поддержки WhatsApp.
МонаВиста вчера в 12:55
Политика

Европарламент одобрил соглашение с Великобританией по Brexit

Европарламент одобрил соглашение с Великобританией об условиях ее выхода из состава Евросоюза.
Газета.Ru 12:56
Происшествия

Бывшие полицейские задержаны по делу Голунова

Задержаны бывшие оперативники УВД по Западному административному округу Москвы, проходящие по делу о фальсификации материалов уголовного дела в отношении журналиста Ивана Голунова, сообщил Telegram-канал Baza.
Коммерсантъ 02:00
Космос

На картах Google найдено загадочное здание в Антарктиде

На картах Google исследователи обнаружили загадочное здание в Антарктиде.
Дни24 вчера в 07:38
Общество

Лукашенко поручил начать переговоры с Казахстаном по нефти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, дающий правительству право провести переговоры с Казахстаном о поставках нефти и нефтепродуктов, сообщили в пресс-службе главы государства.
РИА Новости 10:39
Армия и оружие

Десять лет назад в воздух поднялся первый Су-57

Ровно 10 лет назад, 29 января 2010 года, первый летный экземпляр Т-50 (Су-57) впервые поднялся в воздух, совершив полет длительностью около 45 минут.
Газета.Ru 00:25
Как работают Яндекс.Новости?
Главное