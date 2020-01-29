Россияне могут начать получать зарплату через Систему быстрых платежей Банка России в конце 2020-го или начале 2021 года. Об этом заявила директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина в ходе онлайн-конференции.

ЦБ пообещал начать выплату зарплат по номеру телефона через год

Политика В «Единой России» прокомментировали отставку Игнатьева Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак прокомментировал отставку Михаила Игнатьева от должности главы Чувашии в связи с утратой доверия, отметив, что так будет с каждым, независимо от должности или статуса, кто не слышит президента России Владимира Путина.

Общество Виталий Мутко возглавил «Дом.рф» Исполняющий обязанности заместителя председателя правительства России по вопросам строительства и регионального развития Виталий Мутко возглавил инвестиционную государственную компанию «Дом.рф».

Политика Кравчук признал ошибкой свои слова о якобы встрече Сталина и Гитлера Бывший президент Украины Леонид Кравчук признался, что его заявление о встрече Сталина и Гитлера в начале Второй мировой войны не подкреплено никакими документальными свидетельствами.

Армия и оружие Вьетнам купил у России учебно-боевые самолеты Як-130 Контракт на приобретение Вьетнамом 12 учебно-боевых самолетов Як-130 производства РФ на сумму свыше $350 млн заключен в конце 2019 года, 29 января сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники в ВПК.

Общество Главу Республики Алтай госпитализировали в Москве Глава Республики Алтай Олег Хорохордин госпитализирован в Москве из-за проблем с желудком, сообщил ТАСС в среду пресс-секретарь главы региона Михаил Максимов.

Происшествия Возобновлено уголовное дело против спасшего сотни детей хирурга Следователи возобновили уголовное дело о халатности против главы отделения трансплантологии Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НЦЗД) Михаила Каабака, который спас сотни нуждающихся в пересадке почек детей.

Политика Эрдоган обвинил Россию в несоблюдении договоренностей по Сирии Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Россию в несоблюдении сочинских и астанинских договоренностей по Сирии, сообщает в среду издание Sabah.

Киберспорт Состоялся полноценный релиз Warcraft III: Reforged Reforged объединила в себе две части оригинальной Warcraft III — Reign of Chaos и The Frozen Throne.

Общество В МВД рассказали о новых паспортах для граждан РФ Казакова рассказала, что точные данные о начале замены паспортов старого вида на новый пока отсутствуют, поскольку МВД работает над новым типом главного документа гражданина РФ.

Происшествия Бывшие полицейские задержаны по делу Голунова Задержаны бывшие оперативники УВД по Западному административному округу Москвы, проходящие по делу о фальсификации материалов уголовного дела в отношении журналиста Ивана Голунова, сообщил Telegram-канал Baza.