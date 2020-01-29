Экономика
РБКЦБ пообещал начать выплату зарплат по номеру телефона через год
Россияне могут начать получать зарплату через Систему быстрых платежей Банка России в конце 2020-го или начале 2021 года. Об этом заявила директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина в ходе онлайн-конференции.
Читать в источнике
Оценить86
Подробнее о событии
Показать все источники
Борьба с «зарплатным рабством» является важной частью построения цифровой экономики
Экономика сегодня06:55
Автоматически обработано 7046 источников, обновлено в 13:09, Ашберн
Армия и оружие
Хуситы заявили об атаке на объекты Saudi Aramco и саудовские аэропорты
По объектам саудовской нефтегазовой госкомпании Saudi Aramco, а также двум аэропортам в городах Джизане и Абхе на юго-западе королевства нанесены удары.
Футбол
«Уфа» выдвинула Прядкина на пост главы РПЛ
«Уфа» выдвинула Сергея Прядкина на пост президента Российской премьер-лиги на предстоящих выборах. Прядкин — действующий президент РПЛ.
Политика
В «Единой России» прокомментировали отставку Игнатьева
Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак прокомментировал отставку Михаила Игнатьева от должности главы Чувашии в связи с утратой доверия, отметив, что так будет с каждым, независимо от должности или статуса, кто не слышит президента России Владимира Путина.
Политика
Путин помиловал израильтянку Иссахар
Общество
Виталий Мутко возглавил «Дом.рф»
Исполняющий обязанности заместителя председателя правительства России по вопросам строительства и регионального развития Виталий Мутко возглавил инвестиционную государственную компанию «Дом.рф».
Политика
Петра Толстого выбрали вице-спикером ПАСЕ
Вице-спикера Госдумы России Петра Толстого выбрали вице-спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Политика
Кравчук признал ошибкой свои слова о якобы встрече Сталина и Гитлера
Бывший президент Украины Леонид Кравчук признался, что его заявление о встрече Сталина и Гитлера в начале Второй мировой войны не подкреплено никакими документальными свидетельствами.
Армия и оружие
Вьетнам купил у России учебно-боевые самолеты Як-130
Контракт на приобретение Вьетнамом 12 учебно-боевых самолетов Як-130 производства РФ на сумму свыше $350 млн заключен в конце 2019 года, 29 января сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники в ВПК.
Общество
Советник Зеленского выругался матом из-за цен на газ
"Нафтогаз" закупил летом слишком дорогое топливо, и теперь это сказывается на карманах "простых смертных", заявил советник президента Украины Игорь Новиков.
Общество
Главу Республики Алтай госпитализировали в Москве
Глава Республики Алтай Олег Хорохордин госпитализирован в Москве из-за проблем с желудком, сообщил ТАСС в среду пресс-секретарь главы региона Михаил Максимов.
Общество
Новый глава Минкомсвязи предложил облегчить доступ к данным россиян
Ссылаясь на презентацию, "Ведомости" сообщили, что глава Минкомсвязи предложил всем уполномоченным сотрудникам, ведущим оперативно-разыскную деятельность (включая МВД и ФСБ), открыть прямой онлайн-доступ к конфиденциальным данным россиян.
Происшествия
Возобновлено уголовное дело против спасшего сотни детей хирурга
Следователи возобновили уголовное дело о халатности против главы отделения трансплантологии Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НЦЗД) Михаила Каабака, который спас сотни нуждающихся в пересадке почек детей.
Шоу-бизнес
Пелагея впервые высказалась о разделе имущества с Иваном Телегиным
На фоне расставания Пелагеи с Телегиным появилось немало информации касаемо раздела имущества.
Политика
Эрдоган обвинил Россию в несоблюдении договоренностей по Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Россию в несоблюдении сочинских и астанинских договоренностей по Сирии, сообщает в среду издание Sabah.
Армия и оружие
Командование ВСУ сообщило о подрыве двоих боевиков в Донбассе
Один боевик погиб, один получил ранения. Ранее два боевика ВСУ погибли при подрыве машины на украинской мине в Донбассе.
Кино
Генри Кавилл рассказал, как снималась самая эффектная сцена «Ведьмака»
Киберспорт
Состоялся полноценный релиз Warcraft III: Reforged
Reforged объединила в себе две части оригинальной Warcraft III — Reign of Chaos и The Frozen Throne.
Здоровье
Назван возможный срок появления коронавируса в России
Риск появления коронавируса на территории России Чуланов оценил как высокий.
Общество
Чешский министр хотел потратить на создание сайта 16 миллионов евро. Местные программисты сделали его за выходные и бесплатно
Правительство Чехии предложило разработчикам деньги за сайт, но программисты подарили его государству — это они задумывали сделать изначально.
Общество
В МВД рассказали о новых паспортах для граждан РФ
Казакова рассказала, что точные данные о начале замены паспортов старого вида на новый пока отсутствуют, поскольку МВД работает над новым типом главного документа гражданина РФ.
Политика
Песков не смог подтвердить приглашение Зеленского в Москву на 9 мая
Вопрос с приглашением президента Украины Владимира Зеленского на День Победы в Москву требует уточнения.
Общество
В Финляндии подтвердили первый случай заражения новым коронавирусом
Первый случай заражения новым коронавирусом зафиксирован в Финляндии, сообщает портал телерадиовещания Yle.
Шоу-бизнес
Отец Децла требует от невестки провести ДНК-тест для внука
Отец рэпера Децла, Александр Толмацкий, требует проведения теста на установление отцовства своего внука Тони.
Гаджеты
С 1 февраля на старых телефонах перестанет работать WhatsApp
С 1 февраля мессенджер WhatsApp перестанет работать на на старых смартфонах. Об этом сообщается на странице поддержки WhatsApp.
Политика
Европарламент одобрил соглашение с Великобританией по Brexit
Европарламент одобрил соглашение с Великобританией об условиях ее выхода из состава Евросоюза.
Происшествия
Бывшие полицейские задержаны по делу Голунова
Задержаны бывшие оперативники УВД по Западному административному округу Москвы, проходящие по делу о фальсификации материалов уголовного дела в отношении журналиста Ивана Голунова, сообщил Telegram-канал Baza.
Космос
На картах Google найдено загадочное здание в Антарктиде
На картах Google исследователи обнаружили загадочное здание в Антарктиде.
Общество
Лукашенко поручил начать переговоры с Казахстаном по нефти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, дающий правительству право провести переговоры с Казахстаном о поставках нефти и нефтепродуктов, сообщили в пресс-службе главы государства.
Армия и оружие
Десять лет назад в воздух поднялся первый Су-57
Ровно 10 лет назад, 29 января 2010 года, первый летный экземпляр Т-50 (Су-57) впервые поднялся в воздух, совершив полет длительностью около 45 минут.