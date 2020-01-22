Экономика
РБКЦБ пообещал начать выплату зарплат по номеру телефона через год
Россияне могут начать получать зарплату через Систему быстрых платежей Банка России в конце 2020-го или начале 2021 года. Об этом заявила директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина в ходе онлайн-конференции.
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Борьба с «зарплатным рабством» является важной частью построения цифровой экономики
Экономика сегодня06:55
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Политика
Петра Толстого избрали вице-спикером ПАСЕ
Депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы выбрали вице-спикером ассамблеи зампредседателя Госдумы Петра Толстого.
Музыка
Россия и Украина выступят в первом полуфинале «Евровидения-2020»
Россия и Украина выступят в первом полуфинале 12 мая. Кто будет представлять эти страны, пока неизвестно.
Футбол
Александр Кокорин не поехал на сборы «Сочи»
На второй сбор футбольного клуба «Сочи» не поехал форвард «Зенита» Александр Кокорин. Об этом заявил его агент Кирилл Логинов.
Политика
Врио главы Чувашии стал Олег Николаев
Временно исполнять обязанности главы Чувашии после отставки Михаила Игнатьева будет глава думского комитета по делам национальностей, уроженец республики Олег Николаев, следует из указа президента.
Армия и оружие
В Китае предрекли России мгновенное поражение в случае войны с США
Авто
DeLorean DMC-12 снова встанет на конвейер
Компания Delorean Motor Company из Техаса, которая не имеет прямого отношения к ирландскому автопроизводителю, в следующем году может приступить к мелкосерийному выпуску модернизированного DeLorean DMC-12.
Экономика
Минтруд предложил понизить размер прожиточного минимума
Минтруд предлагает установить прожиточный минимум за четвертый квартал 2019 года в размере 10,6 тысячи рублей на человека.
Наука
В США выпустили в природу генетически модифицированную бабочку
Политика
«Проект»: в Кремле назвали три возможных места будущей работы Путина
Издание предполагает три варианта трудоустройства Путина: Глава Госсовета Еще летом один из информированных собеседников "Проекта" в неформальной беседе рассказал: представляясь и подписывая письма, он в последнее время из всех своих должностей предпочитает делать акцент на членстве в Госсовете.
Политика
В России могут упростить приём в гражданство украинцев и белорусов
Начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова сообщила, что разработаны законопроекты по упрощению процедуры приобретения российского гражданства для украинцев и белорусов.
Технологии
Mail.ru представила умную колонку «Капсула»
Mail.ru Group официально представила умную колонку «Капсула», работающую на основе голосового помощника «Маруся».
Происшествия
В Бермудском треугольнике нашли пропавший сто лет назад корабль
Команда морских археологов нашла в Бермудском треугольнике корабль, пропавший порядка ста лет назад, сообщает телеканал Fox News.
Футбол
Де Росси замаскировался, чтобы спокойно посетить матч «Рома» – «Лацио»
Экс-капитан "Ромы" Даниэле Де Росси решил замаскироваться, чтобы спокойно посмотреть матч с "Лацио" (1:1) в Серии А с фанатской трибуны.
Транспорт
РЖД вернут деньги за билеты в Китай
Федеральная пассажирская компания (ФПК, дочернее предприятие РЖД) вернёт деньги за железнодорожные билеты в охваченный эпидемией Китай.
Политика
Кравчук признал ошибкой свои слова о якобы встрече Сталина и Гитлера
Бывший президент Украины Леонид Кравчук признался, что его заявление о встрече Сталина и Гитлера в начале Второй мировой войны не подкреплено никакими документальными свидетельствами.
Политика
Эрдоган обвинил Россию в несоблюдении договоренностей по Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Россию в несоблюдении сочинских и астанинских договоренностей по Сирии, сообщает в среду издание Sabah.
Общество
Советник Зеленского выругался матом из-за стоимости газа на Украине
Советник украинского президента Игорь Новиков нецензурно отреагировал на закупленное "Нафтогазом" топливо и газ.
Культура
Макаревич заявил о срыве съемок фильма о «Машине времени»
Рок-музыкант Андрей Макаревич на своей странице в Facebook опубликовал пост, в котором рассказал, что министр культуры Ольга Любимова не поддержала его новый фильм о «Машине времени».
Общество
Программисты сделали бесплатно сайт за 16 миллионов евро и уволили министра
Группа чешских программистов за два выходных дня бесплатно сделала сайт, который власти планировали потратить 401 миллион крон (16 миллионов евро).
Политика
В Минске начались переговоры по Донбассу
Переговорный процесс по урегулированию конфликта на Донбассе запустили три профильные подгруппы в Минске, об этом заявили 29 января в министерстве иностранных дел ДНР (Донецкая Народная Республика).
Общество
Мишустин установил размер индексации выплат военнослужащим в 2020 году
В России установлен размер индексации в 2020 году отдельных выплат военнослужащим и сотрудникам силовых ведомств.
Общество
Историки впервые показали коллекцию фотографий из концлагеря Собибор
Немецкий музей «Топография террора» объявил о находке неизвестной публике коллекции фотографий, сделанных в существовавшем в 1942–1943 годах на территории оккупированной Германией Польши нацистском концлагере Собибор.
Общество
В Таджикистане умерла старейшая женщина в мире
В Таджикистане в возрасте 126 лет умерла старейшая женщина в мире, жительница Аштского района Фотима Мирзокулова, которая родилась 13 марта 1893 года.
Космос
Ракета SpaceX с интернет-спутниками стартовала на орбиту
Запуск ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX на орбиту прошёл успешно.
Шоу-бизнес
68-летний Олег Газманов продемонстрировал публике торс
Певец наслаждается отдыхом на Мальдивах. У бассейна Олег Газманов станцевал «Ламбаду», продемонстрировав отличную форму.
Происшествия
В Подмосковье отец отравил младенца снотворным
Происшествия
Пятерых бывших полицейских задержали по делу Ивана Голунова
Пятеро бывших сотрудников отдела по контролю за оборотом наркотиков столичного управления МВД по Западному административному округу задержаны по делу журналиста Ивана Голунова, их допрашивают следователи, сообщила РИА Новости официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.