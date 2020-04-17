У нас сейчас так называемый структурный профицит ликвидности банковской системы на уровне около 2,5 триллиона рублей. У банков есть еще и около 7 триллионов рыночного обеспечения, и под это они всегда могут привлечь деньги на рынке или у Банка России.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заверила, что Банк России не будет вводить мораторий на снятие вкладов населением. Для такого рода беспокойств нет никаких оснований, заявила она.

ЦБ пообещал не вводить мораторий на снятие денег с банковских вкладов

Здоровье Первый пациент с коронавирусом скончался в Кузбассе 17 апреля.Interfax-Russia.ru - Житель Кузбасса с подтвержденным заражением коронавирусом скончался в горбольнице Белово, сообщает в пятницу областной штаб по предотвращению завоза и распространения коронавирусной инфекции в регионе. 306

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