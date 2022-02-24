"Будет затронута текущая ситуация в Донбассе в свете начатой 24 февраля с.г. российскими Вооружёнными Силами специальной военной операции по защите ДНР и ЛНР, цель которой – обеспечить безопасность республик, а также защитить права и интересы проживающего там населения", - говорится в комментарии на сайте МИД РФ.