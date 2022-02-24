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ЦБ пообещал сохранение валютных сбережений граждан в санкционных банках

ЦБ и правительство России будут оказывать любую необходимую поддержку банкам, попавших под санкции западных государств.
РБК
Все валютные средства клиентов банков, попавших под западные санкции, сохранены и могут быть выданы в валюте счета, Банк России готов оказать поддержку банкам средствами в рублях и иностранной валюте, говорится в сообщении регулятора.
РИА Новости
Отмечается, что российские банки сохраняют «высокий запас устойчивости и имеют значительный потенциал развития бизнеса по кредитованию российской экономики».
RT на русском
Банки, попавшие под санкции, по данным ЦБ: Блокирующие – ВТБ, Совкомбанк, Новикомбанк, «Финансовая корпорация Открытие»; Промсвязьбанк и АО КБ Россия; Санкции в отношении корреспондентских счетов – Сбербанк.
Пруфы.рф

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