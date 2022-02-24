Все валютные средства клиентов банков, попавших под западные санкции, сохранены и могут быть выданы в валюте счета, Банк России готов оказать поддержку банкам средствами в рублях и иностранной валюте, говорится в сообщении регулятора.
Банки, попавшие под санкции, по данным ЦБ: Блокирующие – ВТБ, Совкомбанк, Новикомбанк, «Финансовая корпорация Открытие»; Промсвязьбанк и АО КБ Россия; Санкции в отношении корреспондентских счетов – Сбербанк.
«Российская сторона сохраняет за собой право применения зеркальных мер в соответствии с положениями межправсоглашения с целью соблюдения принципа справедливых и равных прав для назначенных авиакомпаний», — говорится в сообщении ведомства.
Житель Киевского района Донецка получил тяжелые ранения в результате обстрела со стороны украинских силовиков, его госпитализировали в Республиканский травматологический центр, сообщает в пятницу Народная милиция Донецкой народной республики.