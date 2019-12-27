Экономика

Российская газетаРоссийская газетаЦБ попросил банки сообщать клиентам о блокировке счетов налоговиками

Банк России рекомендовал банкам информировать клиентов о приостановлении операций по их счетам по решению налогового органа незамедлительно после получения постановления о блокировке, говорится в методических рекомендациях за подписью зампреда ЦБ Дмитрия Скобелкина.
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ЦБ рекомендовал банкам сразу сообщать о блокировке счетов по решению налоговой

Коммерсантъ13:10

ЦБ дал рекомендации по оповещению клиентов о блокировке счетов по решению ФНС

Rambler News Service06:40

ЦБ попросил банки сообщать клиентам о блокировке счетов налоговиками

Российская газета04:42

ЦБ рекомендовал банкам раскрывать причины блокировки счетов налоговиками

РБК06:03

ЦБ: банкам следует сразу сообщать клиентам о блокировке счета по решению ФНС

ТАСС05:20

Регулятор рекомендует банкам сообщать клиентам о приостановке операций по решению налогового органа

Финмаркет04:43

ЦБ посоветовал банкам предупреждать клиентов о блокировке счетов налоговой

Forbes07:04
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Автоматически обработано 7056 источников, обновлено в 16:16, Ашберн
Происшествия

Источники сообщили о завершении следствия по «делу Baring Vostok»

Следственный комитет РФ (СК) завершил следственные действия по так называемому делу Baring Vostok, обвиняемым в рамках которого проходит основатель одноименного инвестиционного фонда, американский бизнесмен Майкл Калви, сообщили "Интерфаксу" осведомленные источники.
Интерфакс 06:08
Шоу-бизнес

Хоккеист Телегин назвал причины развода с Пелагеей

Хоккеист столичного ЦСКА и сборной России Иван Телегин опубликовал в своем Instagram заявление, в котором рассказал о причинах развода с певицей Пелагеей.
Известия 16:00
Общество

Дело о клевете: суд объявил Елену Батурину в розыск

Самая богатая женщина России, президент компании Inteco Management Елена Батурина объявлена в федеральный розыск по уголовному делу о клевете, возбужденному по заявлению Эренцена Манжеева - финансового управляющего банкротством бывшего первого вице-президента "Интеко" и родного брата ответчицы Виктора Батурина.
Газета.Ru 13:44
Политика

Германия отказала Украине в военной помощи

Берлин отклонил просьбу Киева о предоставлении военной помощи, заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью порталу RND.
РИА Новости 14:10
Единоборства

Шлеменко: Федора Емельяненко ждет нервный бой с Куинтоном Джексоном

Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко считает, что Федора Емельяненко ждет нервный бой с американцем Куинтоном Джексоном в японской Сайтаме.
РИА Новости 05:41
Политика

США назвали способ избежать санкций за «Северный поток-2»

У компаний - подрядчиков российского экспортного газопровода "Северный поток-2" есть срок до 20 января 2020 года прекратить всякую связанную с проектом деятельность, чтобы не подпасть под американские санкции – с таким разъяснением выступил Госдепартамент США.
Газета.Ru 15:36
Происшествия

В Алматы разбился пассажирский самолет

В Алматы разбился пассажирский самолет Самолет Fokker-100 казахстанской авиакомпании Bek Air, выполнявший регулярный рейс по маршруту Алматы—Нур-Султан, потерпел катастрофу при взлете.
Коммерсантъ 09:00
Армия и оружие

Минобороны опровергло сообщения о драке военных России и США в Сирии

В Минобороны России заявили, что информация о драке между российскими и американскими военными в Сирии, опубликованная Сирийским центром мониторинга за соблюдением прав человека, не соответствует действительности.
РБК 08:51
Политика

Рогозин ответил на слова Борисова о сокращении плана запусков

Сокращение плана произошло «прежде всего» из-за того, что OneWeb не предоставила свои спутники из-за их «неготовности», сказал Рогозин (цитата по ТАСС).
РБК 13:17
Фигурное катание

Косторная превзошла собственный мировой рекорд на чемпионате России

Фигуристка Алена Косторная получила феноменальные оценки за прокат короткой программы на чемпионате России в Красноярске, набрав больше баллов, чем в победном для нее финале Гран-при в Турине.
Российская газета 08:41
Экономика

Налог на доходы малоимущих может быть отменен

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг, что на эту тему идут «предметные совещания», «пока нет ни позиции, ни решений».
Ведомости 25 декабря в 16:54
Киберспорт

Valve назвала лучшие игры в Steam за 2019 год

Компания Valve опубликовала чарты Steam за 2019 год в категориях «Самые продаваемые», «Лучшие новинки» и «Лучшие проекты, вышедшие из раннего доступа», а также «Лидеры по числу одновременных игроков».
3DNews 14:18
Хоккей

Илья Ковальчук может продолжить карьеру в «Вашингтоне»

«Вашингтон Кэпиталз» намерен углубить состав и проявляет интерес к форварду Илье Ковальчуку, сообщает thefourthperiod.com.
Sport24.ru 13:23
Общество

Британский посол описал Россию тремя словами

Посол Великобритании в России Лори Бристоу, покидающий пост в январе 2020 года, поделился впечатлениями от страны.
РИА Новости 04:58
Культура

Загитова поделилась впечатлениями от участия в шоу «Спящая красавица»

АиФ Удмуртия 04:54
Шоу-бизнес

«Шикарная принцесса»: Ирина Шейк обнажилась на берегу океана

Перед Новым годом супермодель отправилась к океану, где предстала во всей красе.
Комсомольская правда 09:50
Футбол

В Испании задержаны 14 человек за договорные матчи в Серии A

Национальная полиция Испании задержала 14 человек в рамках операции по борьбе с организацией договорных матчей в итальянской Серии A (высший дивизион итальянской футбольной лиги) и незаконными ставками, говорится в сообщении ведомства.
РИА Новости 10:36
Шоу-бизнес

Как Меган Маркл и принц Гарри проводят Рождество в Канаде

Меган Маркл и принц Гарри проводят рождественские каникулы в Канаде. Жители города Ванкувер и окрестностей не раз видели королевскую чету.
Srnsk 11:05
Общество

Физическую активность связали с пониженным риском развития рака

Оказалось, что рекомендованные уровни физической нагрузки, в ходе которых человек расходует в 7-15 раз больше калорий, чем в состоянии покоя, статистически связаны с пониженным риском семи видов онкологических заболеваний.
ТАСС Наука 05:19
Политика

Земан допустил отмену визита в Россию на 75-летие Победы

Президент Чехии Милош Земан задумался об отмене визита на торжества по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
РИА Новости 15:47
Происшествия

В ФБК пришли с обысками, Навальный задержан

Интерфакс вчера в 04:49
Общество

Захарова станцевала твист на корпоративе МИДа

Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила на своей странице в Instagram видео, на котором она танцует на корпоративе.
Газета.Ru 05:25
Футбол

Роналду показал, как тренируется в бассейне

На видео видно, как Роналду занимается на особенной беговой дороже, которая расположена на дне бассейна.
Евро-футбол.ру вчера в 10:31
Технологии

Ошибка сети: что показал учебный запуск «суверенного Рунета»

23 декабря Минкомсвязь совместно с другими ведомствами и мобильными операторами провел учения, предусмотренные законом о «суверенном Рунете».
РБК вчера в 09:54
Общество

Туристку из Японии возмутило приветствие жителей Курил

Посетившую Курилы 80-летнюю японскую туристку Айко Ясуду возмутили слова жителей острова Итуруп, которые встретили ее фразой: «Приветствуем вас на нашем острове».
Аргументы и Факты вчера в 20:20
Экономика

«Газпром» выплатил «Нафтогазу Украины» $2,9 млрд

Вице-премьер Дмитрий Козак в интервью телеканалу «Россия 24», комментируя согласие «Газпрома» выплатить «Нафтогазу» компенсацию $2,9 млрд в рамках исполнения решения Стокгольмского арбитража, назвал эту сумму «каплей в море» по сравнению с отказом от дальнейших претензий.
РБК 11:41
Политика

Financial Times включила Путина в список знаковых фигур десятилетия

Британская газета Financial Times включила российского лидера Владимира Путина в список из 50 человек, "определивших облик десятилетия".
Газета.Ru 13:50
Политика

Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом

Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом.
Lenta.ru 04:14
Общество

Москвичку уволили из полиции за подписку на Навального

Сотрудница московской конной полиции Татьяна Зима рассказала, что ее уволили за подписку на Instagram оппозиционера Алексея Навального.
Примечания 09:16
Армия и оружие

На Западе оценили форсаж российского Ту-22М3

Редактор портала The Aviationist Давид Ченчиотти (David Cenciotti) изучил видео взлета бомбардировщика Ту-22М3 и оценил процесс запуска двигателя НК-25.
Lenta.ru 09:03
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