Экономика
Российская газетаЦБ попросил банки сообщать клиентам о блокировке счетов налоговиками
Банк России рекомендовал банкам информировать клиентов о приостановлении операций по их счетам по решению налогового органа незамедлительно после получения постановления о блокировке, говорится в методических рекомендациях за подписью зампреда ЦБ Дмитрия Скобелкина.
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ЦБ дал рекомендации по оповещению клиентов о блокировке счетов по решению ФНС
Rambler News Service06:40
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На Украине призывают поднять восстание и вернуть Крым
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