Экономика
КомпанияЦБ рекомендовал банкам предупреждать о блокировках счетов налоговиками
Банк России рекомендовал кредитным организация предупреждать своих клиентов о запросах налоговой службы заблокировать их счета. Сейчас зачастую россияне узнают о приостановке банковских операций уже по факту и без объяснения причин, говорится в сообщении ЦБ.
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ЦБ дал рекомендации по оповещению клиентов о блокировке счетов по решению ФНС
Rambler News Service06:40
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Шоу-бизнес
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Кино
Опубликован рейтинг самых обсуждаемых фильмов и сериалов 2019 года
Аналитики составили список самых обсуждаемых сериалов и фильмов уходящего года.
Политика
США назвали способ избежать санкций за Nord Stream 2
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Хоккей
«Рейнджерс» — «Каролина»: Панарин набрал 46-е очко в сезоне
После 2-го период, хозяева выигрывают со счётом 4:1. После быстрой контратаки на 8-й минуте 2-го периода в исполнении нападающего «Рейнджерс» Филипа Хитила и элегантной остановки перед вратарём «Каролины», Панарин получил от него передачу на пятаке и добил шайбу в ворота со 2-й попытки.
Общество
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Политика
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Разрешение Датского энергетического агентства (ДЭА) на прокладку газопровода «Северный поток — 2» на территории Дании распространяется на работы по прокладке магистрали, а не на конкретные суда.
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Зеленский подписал новый избирательный кодекс
Президент Украины Владимир Зеленский подписал доработанный избирательный кодекс, сообщается на сайте Верховной рады Украины.
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Музыка
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Шоу-бизнес
Пугачева потребовала не пускать Бузову на новогодние «огоньки»
Народная артистка СССР Алла Пугачева, по сообщениям СМИ, обратилась к продюсеру Игорю Крутому с просьбой отказать телеведущей и блогера Ольги Бузовой в участии в съемках новогоднего "Голубого огонька".
Происшествия
В Новгородской области у мужчины диагностировали «беременность»
В Новгородской области мужчине со сломанной рукой врачи сообщили о его «беременности».
Кино
Второй сезон «Мандалорца» стартует осенью 2020 года
Шоураннер сериала «Мандалорец» Джон Фавро рассказал, что второй сезон будет представлен уже осенью 2020 года.
Общество
Захарова станцевала твист на корпоративе МИДа
Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила на своей странице в Instagram видео, на котором она танцует на корпоративе.
Происшествия
Бывшие полицейские в Уфе получили сроки за изнасилование своей коллеги
Кировский районный суд Уфы приговорил на сроки от шести до семи лет лишения свободы трех бывших полицейских Башкирии, признав их виновными в изнасиловании в отделе своей коллеги, 23-летней дознавательницы.
Происшествия
Пилот объяснил, как люди выжили при крушении самолета в Казахстане
При катастрофе самолета Fokker 100 авиакомпании Bek Air в казахском аэропорту Алматы погибли 12 человек.
Футбол
Роджерс объяснил, что помешало «Лестеру» навязать борьбу «Ливерпулю»
Главный тренер "Лестер Сити" Брендан Роджерс прокомментировал поражение в матче 19-го тура английской Премьер-лиги с "Ливерпулем" (0:4).
Театры
Гармаш сообщил о смерти Волчек со сцены театра
Происшествия
В Свердловской области ограбили автозаправку
В результате нападения пострадал охранник автозаправочной станции (АЗС), мужчина доставлен в больницу, сообщил ТАСС руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых в пятницу.
Шоу-бизнес
Ани Лорак появилась в просвечивающем платье без бюстгальтера
Ани Лорак появилась в просвечивающем платье без бюстгальтера Наряд звезды на концерте "Рождество с Григорием Лепсом" вызвал восторг.
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Жена Гогена Солнцева произвела фурор в образе рокерши
Терешкович проделала большую работу, представ сразу в нескольких образах.
Наука
Избыточный вес больных помог в лечении немелкоклеточного рака легких
Ученые излучили полученные результаты клинических опытов специального препарата атезолизумаба, который применяется врачами в лечении немелкоклеточного рака легких, и смогли узнать, что средний и высокий процент общей массы тела способствует лучшей чувствительности пациентов к данной терапии.
Гаджеты
Новый процессор Intel Core i3 будет повторять Core i7-7700
После тестов стало известно, что в Core i3-10300 используется четыре ядра и восемь потоков, а работает процессор на частотах 3,7-4,2 ГГц.
Общество
Рекордную партию кокаина изъяли в Уругвае
Самую крупную в истории партию кокаина обнаружили в уругвайском порту Монтевидео.