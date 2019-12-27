Экономика

Российская газетаРоссийская газетаЦБ попросил банки сообщать клиентам о блокировке счетов налоговиками

Банк России рекомендовал банкам информировать клиентов о приостановлении операций по их счетам по решению налогового органа незамедлительно после получения постановления о блокировке, говорится в методических рекомендациях за подписью зампреда ЦБ Дмитрия Скобелкина.
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ЦБ: банкам следует сразу сообщать клиентам о блокировке счета по решению ФНС

ТАСС05:20

ЦБ попросил банки сообщать клиентам о блокировке счетов налоговиками

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ЦБ рекомендовал банкам раскрывать причины блокировки счетов налоговиками

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