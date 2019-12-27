Экономика
Российская газетаЦБ попросил банки сообщать клиентам о блокировке счетов налоговиками
Банк России рекомендовал банкам информировать клиентов о приостановлении операций по их счетам по решению налогового органа незамедлительно после получения постановления о блокировке, говорится в методических рекомендациях за подписью зампреда ЦБ Дмитрия Скобелкина.
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ЦБ дал рекомендации по оповещению клиентов о блокировке счетов по решению ФНС
Rambler News Service06:40
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Экономика
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Строительство газопровода "Северный поток-2" будет закончено, несмотря на введенные против этого проекта санкции США.
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Не хочется быть вторым номером и ставить канадцев выше, чем наш русский хоккей.
Армия и оружие
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«В течение IV квартала за счёт сосредоточения ресурсов Минобороны Украины удалось заключить контракты на поставку второй партии противотанковых ракетных комплексов Javelin производства США», — приводит пресс-служба украинского оборонного ведомства слова заместителя министра обороны Анатолия Петренко.
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Здоровье
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Общество
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Бакаев: Дзюба шутил: «Остановись уже». Я ответил: «Ничего личного»
Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев рассказал, при каких обстоятельствах решил взять 10-й номер в московском клубе.