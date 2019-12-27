Экономика
КомпанияЦБ рекомендовал банкам предупреждать о блокировках счетов налоговиками
Банк России рекомендовал кредитным организация предупреждать своих клиентов о запросах налоговой службы заблокировать их счета. Сейчас зачастую россияне узнают о приостановке банковских операций уже по факту и без объяснения причин, говорится в сообщении ЦБ.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
ЦБ дал рекомендации по оповещению клиентов о блокировке счетов по решению ФНС
Rambler News Service06:40
Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 11:45, Ашберн
Наука
Сложности с добычей термитов заставили шимпанзе делегировать
Оказалось, что в тех местах, где термитов добывать сложнее, шимпанзе более склонны к делегированию: там они чаще делятся орудиями для их добычи с сородичами.
Политика
Новак: «Северный поток — 2» запустят до конца 2020 года
Газопровод «Северный поток — 2» будет запущен до конца 2020 года, заявил журналистам министр энергетики России Александр Новак.
Транспорт
В Шереметьеве 17 января откроется новый международный терминал С1
Общество
Захарова станцевала твист на корпоративе МИДа
Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила на своей странице в Instagram видео, на котором она танцует на корпоративе.
Общество
Букмекерские конторы в России могут закрыться с 1 января
Бизнес-омбудсмен РФ Борис Титов 24 декабря направил письмо главе Минэкономразвития Максиму Орешкину, в котором предложил принять срочные меры, чтобы не допустить закрытия большинства букмекерских контор из-за изменений нормативной правовой базы.
Общество
Батурину объявили в розыск по делу о клевете
Мировой суд в Калмыкии объявил вдову экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Елену Батурину в федеральный розыск по делу о клевете после ряда ее неявок на судебные заседания.
Экономика
«Газпром» выплатил «Нафтогазу» $2,9 млрд
«Газпром» выплатил «Нафтогазу» $2,9 млрд, присужденных украинской компании по решению Стокгольмского арбитража.
Космос
Китай запустил свою крупнейшую ракету-носитель «Чанчжэн-5»
Центр космических запусков Вэньчан (провинция Хайнань, юг КНР) в пятницу запустил свою крупнейшую ракету-носитель "Чанчжэн-5", которую в будущем планируется использовать для китайской лунно-марсианской программы.
Экономика
Доказано цифрами: «евроинтеграция» обрушила промышленность Украины
Власти Украины не слишком переживают относительно такого положения дел в промышленности, отмечая, что это соответствует общемировым тенденциям.
Экономика
Налог на доходы малоимущих может быть отменен
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг, что на эту тему идут «предметные совещания», «пока нет ни позиции, ни решений».
Фигурное катание
Косторная выиграла короткую программу на чемпионате России
Алена Косторная лидирует после короткой программы на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске.
Шоу-бизнес
Пелагея подтвердила разрыв с хоккеистом Телегиным
Полина Смирнова (Пелагея) официально заявила о расставании с хоккеистом Иваном Телегиным.
Происшествия
В ДТП с автобусом в Липецкой области погибли два человека
Наука
Обнаружено древнейшее свидетельство родительской заботы
Антропологи обнаружили в Канаде примитивную ящерицу, жившую 309 миллионов лет назад, которая показала самый древний пример родительской заботы.
Общество
Британский посол описал Россию тремя словами
Отвечая на просьбу описать Россию тремя словами, посол сказал, что та — «увлекательная, энергичная и — последнее вас удивит — теплая».
Общество
Федор Емельяненко: Для меня брат «мертв», но я молюсь, чтобы он «ожил»
Титулованный боец смешанных единоборств Федор Емельяненко сделал несколько жестких заявлений в отношении своего младшего брата Александра Емельяненко.
Культура
Песня из сериала «Ведьмак» стала главным мемом Рунета в декабре
Авто
АвтоВАЗ поднимет цены на все модели Lada
Политика
Путин утвердил доктрину продовольственной безопасности
Вице-премьер Алексей Гордеев на заседании Совета безопасности представил новую Доктрину продовольственной безопасности России, президент РФ Владимир Путин ее утвердил.
Гаджеты
Новые звуковые панели LG поддерживают Dolby Atmos и DTS:X
Для большинства новинок предусмотрена поддержка технологий Dolby Atmos и DTS:X. Аудиосистемы помогут создать атмосферу полного погружения в происходящее на экране телевизора.
Общество
На Николая Расторгуева подал в суд Пенсионный фонд РФ
У Николая Расторгуева появились неожиданные проблемы с законом. На артиста и его партнеров подал в суд Пенсионный фонд России.
Политика
Земан допустил отмену визита в Москву из-за оценки событий 1968 года
Президент Чехии Милош Земан заявил, что может отменить визит в Москву на 75-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне из-за негативной оценки МИД России принятого чешскими властями закона о признании 21 августа Днём памяти жертв вторжения и последующей оккупации (ЧССР) войсками Варшавского договора в 1968 году.
Футбол
Егоров подал в отставку с поста главы судейского департамента РФС
Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров покинул занимаемую должность по собственному желанию.
Киберспорт
Самые популярные игровые новинки в Steam за 2019 год
Valve опубликовала список самых лучших новинок 2019 года, в который вошли 12 игр.
Наука
Цифровая медицина стала одной из главных тем Открытой конференции ИСП РАН
Вопросы медицины обсуждались в рамках развития междисциплинарных цифровых платформ.
Политика
Мэр Херсона ответил на слова Путина об исконно русском Причерноморье
Мэр Херсона Владимир Николаенко и более 30 депутатов городского совета раскритиковали заявление президента России Владимира Путина о том, что юг Украины и Причерноморье являются исконно русскими территориями.
Армия и оружие
Названо главное достижение российской группировки войск в Сирии за год
«Ключевым событием года стало содействие правительству Сирии в установлении контроля над территорией в Заевфратье, в том числе блокирование районов проведения операции "Источник мира", совместные российско-турецкие патрулирования, в том числе с привлечением подразделений военной полиции, а также успешное решение задач по воздушному и наземному патрулированию», - сказал Чайко.