Экономика

КомпанияКомпанияЦБ рекомендовал банкам предупреждать о блокировках счетов налоговиками

Банк России рекомендовал кредитным организация предупреждать своих клиентов о запросах налоговой службы заблокировать их счета. Сейчас зачастую россияне узнают о приостановке банковских операций уже по факту и без объяснения причин, говорится в сообщении ЦБ.
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ЦБ рекомендовал банкам уведомлять клиентов о блокировке их счетов. Сейчас бизнес узнает об этом только постфактум

Фонтанка.Ру10:23

ЦБ дал рекомендации по оповещению клиентов о блокировке счетов по решению ФНС

Rambler News Service06:40

ЦБ посоветовал банкам предупреждать клиентов о блокировке счетов налоговой

Forbes07:04

ЦБ рекомендовал банкам раскрывать причины блокировки счетов налоговиками

РБК06:03

ЦБ: банкам следует сразу сообщать клиентам о блокировке счета по решению ФНС

ТАСС05:20

Регулятор рекомендует банкам сообщать клиентам о приостановке операций по решению налогового органа

Финмаркет04:43

ЦБ попросил банки сообщать клиентам о блокировке счетов налоговиками

Российская газета04:42
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