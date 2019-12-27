Экономика
Российская газетаЦБ попросил банки сообщать клиентам о блокировке счетов налоговиками
Банк России рекомендовал банкам информировать клиентов о приостановлении операций по их счетам по решению налогового органа незамедлительно после получения постановления о блокировке, говорится в методических рекомендациях за подписью зампреда ЦБ Дмитрия Скобелкина.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
ЦБ дал рекомендации по оповещению клиентов о блокировке счетов по решению ФНС
Rambler News Service06:40
Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 07:20, Ашберн
Происшествия
Обвинивший росгвардейцев в подкинутых наркотиках житель Омска погиб
Как пишет портал ngs55.ru, Федоров утверждал, что двое сотрудников Росгвардии остановили его на улице и подбросили наркотики.
Общество
Песков назвал слухами версию о теракте в Магнитогорске
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал слухами версию о теракте в Магнитогорске, где 31 декабря 2018 года обрушился подъезд в жилом доме.
Религия
РПЦ изменила правила крещения детей
Синод Русской православной церкви отменил ограничения в таинствах и поминовении для людей, которые носят имена святых любых поместных православных церквей мира или созвучные им имена.
Шоу-бизнес
Беременная жена Тарасова сломала руку
Беременная жена российского футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко сломала руку. Об этом девушка сообщила в своём инстаграме.
Здоровье
В Роспотребнадзоре предупредили об опасности денежных купюр
Эксперты отмечают, что бумажные купюры являются "рассадником инфекций", и вирус гриппа остается на них до двух недель.
Единоборства
Александр Емельяненко принял вызов на бой от Рамзана Кадырова
Будем боксировать, будем пропагандировать спорт и здоровый образ жизни,- написал спортсмен Напоминаем, что ранее портал Южный Федеральный сообщал о том, что глава Чечни Рамзан Кадыров вызвал Александра Емельяненко на бой, последовав "новой моде".
Происшествия
Пассажирский самолет упал в Казахстане
1. Лайнер рухнул при вылете из Алма-Аты Пассажирский самолет авиакомпании Bek Air упал вскоре после вылета из аэропорта Алма-Аты.
Кино
В российский кинопрокат выходит комедия «Холоп» Клима Шипенко
Армия и оружие
Первый ракетный комплекс «Авангард» поставлен на боевое дежурство
Первый полк, вооруженный ракетным комплексом «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком, заступил на боевое дежурство, доложил президенту России Владимиру Путину министр обороны Сергей Шойгу.
Шоу-бизнес
Пелагея о расставании с Телегиным: «Наша история закончилась»
Певица заявила, что нисколько не жалеет о трёх годах семейной жизни с Иваном Телегиным, но их история закончена.
Гаджеты
Новый процессор Intel Core i3 будет повторять Core i7-7700
После тестов стало известно, что в Core i3-10300 используется четыре ядра и восемь потоков, а работает процессор на частотах 3,7-4,2 ГГц.
Авто
Названа стоимость серийной цифровой приборки для Lada Vesta
Напомним, что в ближайшем будущем у покупателей Lada Vesta появится возможность приобрести панель приборов с жидкокристаллическим экраном в качестве опции.
Происшествия
В офисе ФБК Алексея Навального прошли обыски
В офисе Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) в Москве прошли обыски. Об этом сообщила пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш.
Кино
Старшенбаум отказалась от съемок в «Тексте» из-за Петрова
Как сообщает Федеральное Агентство новостей, актриса Ирина Старшенбаум официально подтвердила, что ее отказ от главной женской роли в фильме «Текст» связан исключительно с тем, что на главную мужскую роль был утвержден Александр Петров, ее бывший молодой человек.
Футбол
«Ливерпуль» разгромил «Лестер» в матче чемпионата Англии по футболу
Армия и оружие
Минобороны КНР назвало цели США в космосе
Абсолютное военное превосходство в космосе является целью Соединённых Штатов Америки, к которой они идут, обвиняя другие страны в намерении милитаризовать космическое пространство.
Политика
Украина впервые взыскала штраф за полет над Крымом
Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом, сообщило командование воздушных сил страны со ссылкой на государственную авиационную службу в Facebook.
Политика
Переговоры России и Украины по газу начались в Вене
В Вене (Австрия) стартовали переговоры между Россией и Украиной по газу, передает ТАСС в четверг, 26 декабря.
Театры
Ярославцев пустят на репетиции: в Волковском театре грядут перемены
Происшествия
Бывшие полицейские в Уфе получили сроки за изнасилование своей коллеги
Кировский районный суд Уфы приговорил на сроки от шести до семи лет лишения свободы трех бывших полицейских Башкирии, признав их виновными в изнасиловании в отделе своей коллеги, 23-летней дознавательницы.
Авто
Первые фото российского электромобиля «Монарх» появились в сети
24 декабря состоялась презентация автомобиля. Однако, самой машины на дебюте не было.
Общество
Галину Волчек похоронят рядом с Марком Захаровым
Галина Волчек умерла 26 декабря в больнице. 19 декабря ей исполнилось 86 лет, четыре дня спустя ее госпитализировали с заболеванием легких.
Здоровье
Нарколог Брюн рассказал о вреде приема таблеток после алкоголя
Московский врач-нарколог Евгений Брюн напомнил об опасности употребления лекарственных средств вместе с алкогольными напитками.
Происшествия
После ДТП с автобусом в Липецкой области возбуждено уголовное дело
МВД возбудило уголовное дело после ДТП в Липецкой области, где опрокинулся рейсовый автобус.
Спорт
CAS может ужесточить санкции WADA в отношении России
Спортивный арбитражный суд (CAS) может ужесточить санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении России после разбирательств, передает РИА "Новости".
Экономика
Forbes составил рейтинг самых успешных российских миллиардеров 2010-х
Forbes опубликовал список самых успешных российских миллиардеров 2010-х годов.
Фигурное катание
Синицина и Кацалапов стали чемпионами России в танцах на льду
Пара Виктория Синицына и Никита Кацалапов стала чемпионом России по фигурному катанию в танцах на льду.
Политика
Трутнев потребовал объявить выговор замглавы Минпромторга Евтухову
Вице-премьер, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев попросил объявить заместителю министра промышленности и торговли Виктору Евтухову выговор за невыполнение поручений.