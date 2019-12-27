Экономика

Российская газетаРоссийская газетаЦБ попросил банки сообщать клиентам о блокировке счетов налоговиками

Банк России рекомендовал банкам информировать клиентов о приостановлении операций по их счетам по решению налогового органа незамедлительно после получения постановления о блокировке, говорится в методических рекомендациях за подписью зампреда ЦБ Дмитрия Скобелкина.
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Банкам РФ рекомендовали информировать предпринимателей о блокировке счета

Красная весна07:01

ЦБ дал рекомендации по оповещению клиентов о блокировке счетов по решению ФНС

Rambler News Service06:40

ЦБ посоветовал банкам предупреждать клиентов о блокировке счетов налоговой

Forbes07:04

ЦБ рекомендовал банкам раскрывать причины блокировки счетов налоговиками

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ЦБ: банкам следует сразу сообщать клиентам о блокировке счета по решению ФНС

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Регулятор рекомендует банкам сообщать клиентам о приостановке операций по решению налогового органа

Финмаркет04:43

ЦБ попросил банки сообщать клиентам о блокировке счетов налоговиками

Российская газета04:42
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Зеленский уволил главу Государственного бюро расследований

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Немецкие медики назвали 4 способа, которые помогают снизить давление без лекарств. Об этом пишет «Медикфорум» со ссылкой на Focus.de.
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Временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор заявил, что Вашингтон поддерживает идею ввести в Донбасс миротворческие силы под эгидой ООН.
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«Новая газета» пожаловалась в суд на обыски и допрос журналистки

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Происшествия

Мужчина с ножом ворвался в храм в Москве

В храм Сергия Радонежского в центре Москвы пришел вооруженный ножом мужчина, сообщил источник РБК в ГУ МВД по Москве, об этом же сообщает РЕН ТВ.
РБК 08:01
Политика

Турция призывает Европу поддержать «Турецкий поток»

Трубопровод предназначен для турецкого рынка и для Южной Европы Напомним, газопровод "Турецкий поток" прокладывается по дну Черного моря из России в Турцию и далее в европейские страны.
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Западные СМИ рассказали, как Путин помог России протрезветь

Президент России Владимир Путин сделал здоровый образ жизни важной частью своего имиджа в общественных отношениях, что положительно сказывается на жизни россиян.
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Армия и оружие

Первый ракетный полк «Авангарда» заступил на боевое дежурство

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Минтруд сообщил о росте пенсий по старости в 2019 году

Среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров за 2019 год вырос на 1,1 тыс. рублей.
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Происшествия

В «Шереметьево» самолёт выкатился за пределы посадочной полосы

В московском аэропорту «Шереметьево» самолёт выехал за пределы взлётно-посадочной полосы, сообщает 27 декабря Telegram-канал «112».
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Открытие станций коричневой ветки метро в Петербурге перенесли на год

Открытие станций «Юго-Западная» и «Путиловская» переносят на сентябрь 2023 года.
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В ходе обыска в ФБК Навального задержали

В Москве в офис Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) пришли с обысками и задержали его основателя Алексея Навального.
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Игры

Новая модификация для The Witcher 3 делает геймплей более реалистичным

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Общество

Песков объяснил высокие траты Москвы на Новый год

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения в СМИ о высоких затратах Москвы на городские украшения к Новому году и празднования, передает корреспондент "Газеты.Ru".
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В «Один дома» Маколея Калкина заменили на Сильвестра Сталлоне

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Появилось видео с места покушения на главу района Воронежской области

«Вести Воронеж» опубликовали видео с места взрыва автомобиля главы Рамонского района Воронежской области Николая Фролова.
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Правительство национального согласия Ливии официально запросило у Турции военную поддержку «с воздуха, с земли и с моря».
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В новой бета-версии мессенджера WhatsApp для систем iOS и Android появилась функция исчезающих сообщений, сообщает WABetaInfo.
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В Подмосковье школьница умерла после сдачи ГТО

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Шулепов о скандале с костюмом: я передаю образ Шиндлера, а не нациста

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Фильм Первого канала «Союз спасения» выходит в прокат

Фильм Первого канала о восстании декабристов "Союз спасения", снятый Андреем Кравчуком, выходит в российский прокат в четверг.
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