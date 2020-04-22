Информационная активность министра ЕЭК Сергея Глазьева, который на фоне кризисных явлений в экономике вернулся к своей давней идее налога на валютные спекуляции, до такой степени расстроила Центральный банк, что тот выступил с необычной для дискуссий подобного уровня просьбой.

с чего всё началось

ЦБ просит Минэкономики повлиять на публичную активность господина Глазьева, а именно «рассмотреть целесообразность проработки оптимизации коммуникационной деятельности» его как члена коллегии ЕЭК от России, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Авто Составлен рейтинг автомобилей, которые редко ломаются Немецкие аналитики из компании TUV составили рейтинг самых надежных легковых автомобилей, которые предлагаются на европейском авторынке. 24

Политика Горбачев назвал виновных в провале перестройки в СССР Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев возложил ответственность за срыв перестройки в Советском Союзе на ГКЧП. 1,8K

Общество В Ленобласти запретят остановки по пути на дачу Если петербуржец или москвич едет на дачу в Ленобласти или транзитом в другой регион, то продуктами питания и всем необходимым он должен запастись в начале пути. 175

Происшествия Полицейские получат право вскрывать автомобили и оцеплять дома В правительстве подготовили законопроект, согласно которому полицейские получат право вскрывать автомобили, оцеплять жилые дома и ограждать места проведения массовых мероприятий. 14K

Общество В регионах внедряется федеральная платформа для электронных пропусков Федеральная платформа, которую смогут использовать работодатели для выдачи цифровых пропусков своим сотрудникам, будет внедрена в 21 субъекте России. 5K

Экономика Центробанк допустил отток вкладов Системно-значимые кредитные организации были в меньшей степени подвержены оттоку вкладов физических лиц (минус 0,8%), чем другие крупные банки (минус 1,6%). 223

Общество Собянин: Москва не прошла середину пути в борьбе с коронавирусом В Москве рост числа случаев заболевания коронавирусом достигает 15% в день, при этом город ещё не прошёл середину пути в борьбе с COVID-19.

Общество Роспотребнадзор разработал рекомендации для работы ресторанов Роспотребнадзор подготовил рекомендации для работы кафе и ресторанов в условиях пандемии COVID-19, сообщила пресс-служба ведомства. 403

Шоу-бизнес Отец Кристины Орбакайте рассекретил размер своей пенсии Отец Кристины Орбакайте и бывший муж Аллы Пугачевой – цирковой артист Миколас Орбакас, после развода проживает на постоянной основе в Литве. 16

Политика Захарова: МИД вернул Украине две ноты по Крыму Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Россия вернула украинской стороне две ноты по Крыму. 273

Энергетика Нефть WTI подорожала на 25% из-за новостей с Ближнего Востока Североморская нефть марки Brent тоже подорожала, но не так значительно - на 8,6%. Ее стоимость выросла до 22,16 доллара за баррель.

Общество В Италии оценили работу российских военных медиков в Бергамо Начальник полевого госпиталя в Бергамо Оливьеро Волотти отметил высокий профессионализм военных медиков из России, направленных в Италию на помощь в борьбе с COVID-19. 97

Гаджеты Первый Mac на базе собственного процессора Apple выйдет в 2021 году Переход Apple на собственные процессоры, скорее всего, начнется с нового ноутбука, потому что первые фирменные чипы Mac компании не смогут соперничать с производительностью, которую Intel обеспечивает для высокопроизводительных MacBook Pro, iMac и настольных компьютеров Mac Pro. 1

Общество В Волгоградской области готовятся ввести цифровые пропуска Как стало известно РИАЦ, в администрации Волгоградской области готовятся предложения о создании системы оформления и выдачи цифровых пропусков в случае ухудшения ситуации с коронавирусом. 73

Религия Мусульмане начинают отмечать священный месяц Рамадан Священный для мусульман месяц Рамадан начнется в 2020 году вечером 23 апреля. 10

Происшествия Дениса Волчека заподозрили в крупном мошенничестве В ближайшее время следствие намерено предъявить им обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК (покушение на мошенничество в особо крупном размере). 22

Общество Названы «лучший друг» и «худший враг» коронавируса Белоусов объяснил, что мембрана клетки представляет собой липидный бислой, главным врагом которого является мыло или любое другое моющее средство — они убивают вирус мгновенно. 2