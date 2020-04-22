Экономика

КоммерсантъКоммерсантъЦБ попросил ограничить публичную активность Глазьева

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ЦБ просит Минэкономики повлиять на публичную активность господина Глазьева, а именно «рассмотреть целесообразность проработки оптимизации коммуникационной деятельности» его как члена коллегии ЕЭК от России, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
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с чего всё началось

ЦБ попросил чиновников сдерживать информационную активность Глазьева на время пандемии

Информационная активность министра ЕЭК Сергея Глазьева, который на фоне кризисных явлений в экономике вернулся к своей давней идее налога на валютные спекуляции, до такой степени расстроила Центральный банк, что тот выступил с необычной для дискуссий подобного уровня просьбой.
Интерфаксвчера в 07:35

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Помощник ответил на публикации о просьбе ЦБ сдержать активность Глазьева

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Помощник Глазьева прокомментировал просьбу ЦБ сдержать активность министра

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Источники: ЦБ попросил чиновников сдерживать информационную активность Глазьева

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Глазьев Сергей Юрьевич
Российский экономист
Российский экономист и политик. Доктор экономических наук, профессор, академик Российской академии наук, действующий Член Коллегии по основным направлениям интеграции и макроэкономике Евразийской Экономической Комиссии.
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