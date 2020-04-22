Экономика
КоммерсантъЦБ попросил ограничить публичную активность Глазьева
ЦБ просит Минэкономики повлиять на публичную активность господина Глазьева, а именно «рассмотреть целесообразность проработки оптимизации коммуникационной деятельности» его как члена коллегии ЕЭК от России, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Читать в источнике
Оценить5K
с чего всё началось
Информационная активность министра ЕЭК Сергея Глазьева, который на фоне кризисных явлений в экономике вернулся к своей давней идее налога на валютные спекуляции, до такой степени расстроила Центральный банк, что тот выступил с необычной для дискуссий подобного уровня просьбой.Интерфаксвчера в 07:35
Подробнее о событии
Показать все источники
ЦБ попросил чиновников сдерживать информационную активность Глазьева на время пандемии
Интерфаксвчера в 07:35
Автоматически обработано 7160 источников, обновлено в 12:25, Ашберн
Авто
Составлен рейтинг автомобилей, которые редко ломаются
Немецкие аналитики из компании TUV составили рейтинг самых надежных легковых автомобилей, которые предлагаются на европейском авторынке.
32CARS.ru 00:58
Политика
Горбачев назвал виновных в провале перестройки в СССР
Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев возложил ответственность за срыв перестройки в Советском Союзе на ГКЧП.
BFM.ru 08:38
Общество
В Ленобласти запретят остановки по пути на дачу
Если петербуржец или москвич едет на дачу в Ленобласти или транзитом в другой регион, то продуктами питания и всем необходимым он должен запастись в начале пути.
REGNUM 06:01
Происшествия
Полицейские получат право вскрывать автомобили и оцеплять дома
В правительстве подготовили законопроект, согласно которому полицейские получат право вскрывать автомобили, оцеплять жилые дома и ограждать места проведения массовых мероприятий.
Газета.Ru вчера в 07:31
Происшествия
В Петербурге полиция нашла «украденную невесту»
В Петербурге полиция нашла мужчину, который предположительно украл девушку, чтобы жениться на ней, пишет региональное ГУВД.
Газета.Ru 10:08
Политика
Песков опроверг ссору Путина с саудовским принцем
Капитал страны вчера в 10:23
Общество
В регионах внедряется федеральная платформа для электронных пропусков
Федеральная платформа, которую смогут использовать работодатели для выдачи цифровых пропусков своим сотрудникам, будет внедрена в 21 субъекте России.
Вести.Ru вчера в 15:35
Экономика
Центробанк допустил отток вкладов
Системно-значимые кредитные организации были в меньшей степени подвержены оттоку вкладов физических лиц (минус 0,8%), чем другие крупные банки (минус 1,6%).
РИА Новости 08:11
Общество
Собянин: Москва не прошла середину пути в борьбе с коронавирусом
В Москве рост числа случаев заболевания коронавирусом достигает 15% в день, при этом город ещё не прошёл середину пути в борьбе с COVID-19.
RT на русском 11:28
Политика
МИД Украины объявил кампанию по редактированию статей в «Википедии»
Министерство иностранных дел Украины начинает работу над исправлением информации, опубликованной на сайте "Википедия".
Газета.Ru 10:17
Общество
Роспотребнадзор разработал рекомендации для работы ресторанов
Роспотребнадзор подготовил рекомендации для работы кафе и ресторанов в условиях пандемии COVID-19, сообщила пресс-служба ведомства.
РИА Новости 09:29
Экономика
Собираемость платежей за услуги ЖКХ упала в России до 50%
Собираемоссть платежей за услуги ЖКХ в России упала до 50%, сообщил в четверг глава Минстроя России Владимир Якушев.
Интерфакс 05:48
Политика
Песков заявил, что даты принятия решения по режиму самоизоляции нет
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что даты принятия решения по режиму самоизоляции нет.
RT на русском 07:25
Шоу-бизнес
Личный водитель Бабкиной прояснил информацию о заражении коронавирусом
Валерий Князев, личный водитель народной артистки России Надежды Бабкиной, прояснил информацию о заражении коронавирусом.
Lenta.ru 10:43
Шоу-бизнес
В приложении Tik Tok нашли двойника Ольги Бузовой
"Копию" певицы нашли в популярном приложении для записи коротких роликов Tik Tok.
Дни24 04:38
Шоу-бизнес
Отец Кристины Орбакайте рассекретил размер своей пенсии
Отец Кристины Орбакайте и бывший муж Аллы Пугачевой – цирковой артист Миколас Орбакас, после развода проживает на постоянной основе в Литве.
Bimru.ru вчера в 09:08
Политика
Захарова: МИД вернул Украине две ноты по Крыму
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Россия вернула украинской стороне две ноты по Крыму.
Газета.Ru 10:12
Энергетика
Нефть WTI подорожала на 25% из-за новостей с Ближнего Востока
Североморская нефть марки Brent тоже подорожала, но не так значительно - на 8,6%. Ее стоимость выросла до 22,16 доллара за баррель.
Российская газета 10:30
Общество
В Италии оценили работу российских военных медиков в Бергамо
Начальник полевого госпиталя в Бергамо Оливьеро Волотти отметил высокий профессионализм военных медиков из России, направленных в Италию на помощь в борьбе с COVID-19.
Gazeta.SPb вчера в 00:36
Гаджеты
Первый Mac на базе собственного процессора Apple выйдет в 2021 году
Переход Apple на собственные процессоры, скорее всего, начнется с нового ноутбука, потому что первые фирменные чипы Mac компании не смогут соперничать с производительностью, которую Intel обеспечивает для высокопроизводительных MacBook Pro, iMac и настольных компьютеров Mac Pro.
Вести.Ru 08:47
Общество
В Волгоградской области готовятся ввести цифровые пропуска
Как стало известно РИАЦ, в администрации Волгоградской области готовятся предложения о создании системы оформления и выдачи цифровых пропусков в случае ухудшения ситуации с коронавирусом.
РИАЦ 06:14
Экономика
Путин поручил к 1 мая утвердить программу льготной ипотеки под 6,5%
Президент России Владимир Путин дал поручение правительству до 1 мая утвердить программу льготной ипотечной программы под 6,5% годовых.
РБК 03:25
Религия
Мусульмане начинают отмечать священный месяц Рамадан
Священный для мусульман месяц Рамадан начнется в 2020 году вечером 23 апреля.
ТАСС вчера в 17:02
Здоровье
Власти заявили о перегруженной системе здравоохранения в Санкт-Петербурге
Власти Санкт-Петербурга заявили, что система здравоохранения города перегружена на фоне распространения коронавируса.
Lenta.ru 12:02
Общество
В Свердловской области на майские праздники введут режим пропусков
Режим пропусков в Свердловской области будет введен на период всех майских праздников.
ТАСС 03:57
Происшествия
Дениса Волчека заподозрили в крупном мошенничестве
В ближайшее время следствие намерено предъявить им обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК (покушение на мошенничество в особо крупном размере).
Коммерсантъ 05:59
Общество
Названы «лучший друг» и «худший враг» коронавируса
Белоусов объяснил, что мембрана клетки представляет собой липидный бислой, главным врагом которого является мыло или любое другое моющее средство — они убивают вирус мгновенно.
РИА Новости 11:11
Армия и оружие
В МИД РФ рассказали о заражении коронавирусом у военных США в Сирии
Спикер МИД России Мария Захарова обращает внимание на информацию о взрывном росте числа случаев заражения коронавирусом у американских военных в Сирии.
Московский Комсомолец 09:58
Шоу-бизнес
Марат Башаров опубликовал видео скандала с бывшей женой
Актер и телеведущий Марат Башаров опубликовал в инстаграме видео скандала с бывшей женой Елизаветой Шевырковой.
РИА Новости 10:21