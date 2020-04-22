Экономика

КоммерсантъКоммерсантъЦБ попросил ограничить публичную активность Глазьева

ЦБ просит Минэкономики повлиять на публичную активность господина Глазьева, а именно «рассмотреть целесообразность проработки оптимизации коммуникационной деятельности» его как члена коллегии ЕЭК от России, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
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с чего всё началось

ЦБ попросил чиновников сдерживать информационную активность Глазьева на время пандемии

Информационная активность министра ЕЭК Сергея Глазьева, который на фоне кризисных явлений в экономике вернулся к своей давней идее налога на валютные спекуляции, до такой степени расстроила Центральный банк, что тот выступил с необычной для дискуссий подобного уровня просьбой.
Интерфаксвчера в 07:35

Подробнее о событии

Помощник ответил на публикации о просьбе ЦБ сдержать активность Глазьева

РБК09:47

И Глазьев не моргнул: почему ЦБ пытается ограничить экс-советника Путина

News.ru09:45

Центробанк попросил чиновников сдержать информационную активность Глазьева

Ведомостивчера в 14:10

Помощник Глазьева прокомментировал просьбу ЦБ сдержать активность министра

Газета.Ru10:06

Источники: ЦБ попросил чиновников сдерживать информационную активность Глазьева

ТАСС03:53

"Заткните Глазьева, не направляйте сюда фонарь!": Центробанк испугался - Малофеев назвал причины страха

Царьград11:14

ЦБ попросил чиновников сдерживать информационную активность Глазьева на время пандемии

Интерфаксвчера в 07:35
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Автоматически обработано 7160 источников, обновлено в 11:44, Ашберн
Общество

Инфекционист спрогнозировал пик коронавируса в Москве

Врач пояснил, что в столице эпидемический процесс начался раньше, поэтому и пик заболеваемости наступит быстрее, чем в регионах.
РИА Новости 06:02
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Политика

Собянин рассказал, сколько Москва будет бороться с коронавирусом

Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что столица будет бороться с пандемией коронавируса еще несколько недель.
Московский Комсомолец 11:33
Политика

Захарова назвала число вернувшихся в Россию из США школьников

МИД установил имена 42 российских школьников, приехавших в США по различным учебным программам, из них восемь человек вернулись в Россию.
РБК 11:37
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Общество

Торговые сети ограничивают вход посетителям без масок

В настоящее время у сети гипермаркетов Globus ограничения на покупки без масок действует только в одном магазине.
АБН 11:11
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Кино

Японцы выпустили 3D-мультфильм про Чебурашку и крокодила Гену

В новом мультфильме рассказывается история знакомства главных героев: Крокодил Гена находит Чебурашку в коробке из-под апельсинов, после чего "неизвестный науке зверь с большими ушами" помогает своему новому другу завоевать популярность в зоопарке.
Ruposters.ru 06:21
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Общество

Собянин заявил о нарастающей проблеме коронавируса в Москве

Проблема с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в Москве не уходит, а нарастает.
RT на русском 11:23
1
Общество

Главврач записал видео из коронавирусной реанимации в Москве

РБК 10:48
263
Общество

В регионах внедряется федеральная платформа для электронных пропусков

Федеральная платформа, которую смогут использовать работодатели для выдачи цифровых пропусков своим сотрудникам, будет внедрена в 21 субъекте России.
Вести.Ru вчера в 15:35
5K
Общество

Воробьев допустил, что в мае ситуация с коронавирусом осложнится

Губернатор Московской области Андрей Воробьев считает, что май может быть еще более сложным месяцем с точки зрения распространения коронавирусной инфекции и борьбы с ней.
Интерфакс 10:37
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Происшествия

МВД опровергло заражение начальника метрополиции коронавирусом

Управление МВД по Москве опровергает информацию о том, что глава УВД на Московском метрополитене Шамиль Сибанов заразился коронавирусом.
РБК 10:50
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Футбол

Бундеслига возобновится 9 мая, если немецкие власти дадут добро

Чемпионат приостановлен до 30 апреля. Начать играть в первые выходные мая нереально.
Спорт-Экспресс 09:13
Футбол

УЕФА разработал два варианта возобновления сезона после пандемии

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассматривает два сценария возобновления сезона, прерванного из-за пандемии коронавирусной инфекции.
РБК 11:07
1
Происшествия

Севастопольцев начали штрафовать за нарушение самоизоляции

Севастополь, 23 апреля 2020, 18:16 — REGNUM Суд Севастополя привлёк к ответственности десять жителей города, наруших режим самоизоляции.
REGNUM 11:16
1
Происшествия

Стала известна причина задержания экс-депутата Госдумы Дениса Волчека

Поребрик.Медиа 09:45
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Экономика

Греф объяснил отказ российских властей раздавать деньги населению

По словам главы Сбербанка Германа Грефа, отказ руководства РФ от применяемой в ряде других стран практики прямой раздачи денег пострадавшим от кризиса, возникшего на фоне пандемии коронавирусной инфекции, объясняется отсутствием возможностей.
Наша версия 21 апреля в 10:37
12K
Общество

Волгоградская область готовится к введению цифровых пропусков

Волгоград, 23 апреля 2020, 16:19 — REGNUM Распоряжение «О подготовке и введению на территории Волгоградской области цифровых пропусков для передвижения в период распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019» подписал губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров 23 апреля.
REGNUM 09:19
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Энергетика

Польша отказалась от российской нефти

Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Reuters, Польша купила у Саудовской Аравии рекордное количество тонн нефти сорта Arab Light.
ToDay News Ufa 00:49
50
Экономика

Мишустин рассказал о мерах поддержки многодетных семей

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что объём поддержки всех многодетных семей для улучшения жилищных условий может составить более 1 млн рублей.
RT на русском 06:30
5
Авто

Toyota представила новый кроссовер Toyota Yaris Cross

Компания Toyota представила новый субкомпактный кроссовер на базе хэтчбека Yaris.
Автоновости дня 04:20
6
Наука

Назван самый вероятный путь заражения коронавирусом

Вирусологи из Германии назвали вероятный путь заражения коронавирусом. Об этом сообщает «Московский Комсомолец» со ссылкой RLT Today.
Моя Москва.онлайн вчера в 04:55
940
Общество

Роспотребнадзор разработал рекомендации для работы ресторанов

Роспотребнадзор подготовил рекомендации для работы кафе и ресторанов в условиях пандемии COVID-19, сообщила пресс-служба ведомства.
РИА Новости 09:29
354
Армия и оружие

В Чечне объяснили появление федеральных войск в республике

News.ru вчера в 04:34
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Шоу-бизнес

Поклонники не узнали молодую миллиардершу Кайли Дженнер без макияжа

Фанаты самой молодой миллиардерши, американской модели Кайли Дженнер шокированы фотографией, где девушка запечатлена без макияжа.
Mockva.ru вчера в 22:10
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Транспорт

РЖД ввели новые правила покупки билетов

Ранее в связи с пандемией COVID-19 РЖД приняли решение отменить свыше ста пассажирских поездов, график движения ряда других был откорректирован.
Журналистская правда 02:36
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Общество

Врач назвал преимущество алкоголиков в противостоянии с коронавирусом

Врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский ответил на вопрос о шансах алкоголиков и наркоманов противостоять заражению коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 23:08
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Авто

В России открыли автосалон новых советских автомобилей

Некоторые автомобили хранятся в чехлах - настоящих тканевых, какими закрывали машины от солнца в советских дворах.
Российская газета 01:03
29
Политика

Горбачев назвал виновных в провале перестройки в СССР

Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев возложил ответственность за срыв перестройки в Советском Союзе на ГКЧП.
BFM.ru 08:38
1,7K
Авто

Уникальный гибрид «Уазика» и «Шишиги» продают в Казахстане

"Барс-01" технически представляет собой симбиоз шасси, трансмиссии, силового агрегата и колес ГАЗ-66 с кузовом УАЗ-469 и расширителями колесных арок ЗИЛ-131.
Российская газета вчера в 06:03
Игры

Авторы XCOM: Chimera Squad представили трёх новых агентов

Разработчики XCOM: Chimera Squad из студии Firaxis опубликовали новые трейлеры игры, в которых представили трёх агентов: танка Cherub, инженера Patchwork и псионика Shelter.
Игромания.ру 21 апреля в 04:37
Общество

Собянин: Москва не прошла и середину пути в борьбе с коронавирусом

Трансляцию с выступления чиновника вел телеканал "Россия 24". По его мнению, город не прошел и середины пути в борьбе с вирусом.
Газета.Ru 11:26
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Глазьев Сергей Юрьевич
Российский экономист
Российский экономист и политик. Доктор экономических наук, профессор, академик Российской академии наук, действующий Член Коллегии по основным направлениям интеграции и макроэкономике Евразийской Экономической Комиссии.
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