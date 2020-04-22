Экономика
КоммерсантъЦБ попросил ограничить публичную активность Глазьева
ЦБ просит Минэкономики повлиять на публичную активность господина Глазьева, а именно «рассмотреть целесообразность проработки оптимизации коммуникационной деятельности» его как члена коллегии ЕЭК от России, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
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с чего всё началось
Информационная активность министра ЕЭК Сергея Глазьева, который на фоне кризисных явлений в экономике вернулся к своей давней идее налога на валютные спекуляции, до такой степени расстроила Центральный банк, что тот выступил с необычной для дискуссий подобного уровня просьбой.Интерфаксвчера в 07:35
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ЦБ попросил чиновников сдерживать информационную активность Глазьева на время пандемии
Интерфаксвчера в 07:35
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Общество
Инфекционист спрогнозировал пик коронавируса в Москве
Врач пояснил, что в столице эпидемический процесс начался раньше, поэтому и пик заболеваемости наступит быстрее, чем в регионах.
РИА Новости 06:02
Политика
Собянин рассказал, сколько Москва будет бороться с коронавирусом
Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что столица будет бороться с пандемией коронавируса еще несколько недель.
Московский Комсомолец 11:33
Политика
Захарова назвала число вернувшихся в Россию из США школьников
МИД установил имена 42 российских школьников, приехавших в США по различным учебным программам, из них восемь человек вернулись в Россию.
РБК 11:37
Общество
Торговые сети ограничивают вход посетителям без масок
В настоящее время у сети гипермаркетов Globus ограничения на покупки без масок действует только в одном магазине.
АБН 11:11
Кино
Японцы выпустили 3D-мультфильм про Чебурашку и крокодила Гену
В новом мультфильме рассказывается история знакомства главных героев: Крокодил Гена находит Чебурашку в коробке из-под апельсинов, после чего "неизвестный науке зверь с большими ушами" помогает своему новому другу завоевать популярность в зоопарке.
Ruposters.ru 06:21
Общество
Собянин заявил о нарастающей проблеме коронавируса в Москве
Проблема с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в Москве не уходит, а нарастает.
RT на русском 11:23
Общество
В регионах внедряется федеральная платформа для электронных пропусков
Федеральная платформа, которую смогут использовать работодатели для выдачи цифровых пропусков своим сотрудникам, будет внедрена в 21 субъекте России.
Вести.Ru вчера в 15:35
Общество
Воробьев допустил, что в мае ситуация с коронавирусом осложнится
Губернатор Московской области Андрей Воробьев считает, что май может быть еще более сложным месяцем с точки зрения распространения коронавирусной инфекции и борьбы с ней.
Интерфакс 10:37
Происшествия
МВД опровергло заражение начальника метрополиции коронавирусом
Управление МВД по Москве опровергает информацию о том, что глава УВД на Московском метрополитене Шамиль Сибанов заразился коронавирусом.
РБК 10:50
Футбол
Бундеслига возобновится 9 мая, если немецкие власти дадут добро
Чемпионат приостановлен до 30 апреля. Начать играть в первые выходные мая нереально.
Спорт-Экспресс 09:13
Футбол
УЕФА разработал два варианта возобновления сезона после пандемии
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассматривает два сценария возобновления сезона, прерванного из-за пандемии коронавирусной инфекции.
РБК 11:07
Происшествия
Севастопольцев начали штрафовать за нарушение самоизоляции
Севастополь, 23 апреля 2020, 18:16 — REGNUM Суд Севастополя привлёк к ответственности десять жителей города, наруших режим самоизоляции.
REGNUM 11:16
Происшествия
Стала известна причина задержания экс-депутата Госдумы Дениса Волчека
Поребрик.Медиа 09:45
Экономика
Греф объяснил отказ российских властей раздавать деньги населению
По словам главы Сбербанка Германа Грефа, отказ руководства РФ от применяемой в ряде других стран практики прямой раздачи денег пострадавшим от кризиса, возникшего на фоне пандемии коронавирусной инфекции, объясняется отсутствием возможностей.
Наша версия 21 апреля в 10:37
Общество
Волгоградская область готовится к введению цифровых пропусков
Волгоград, 23 апреля 2020, 16:19 — REGNUM Распоряжение «О подготовке и введению на территории Волгоградской области цифровых пропусков для передвижения в период распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019» подписал губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров 23 апреля.
REGNUM 09:19
Энергетика
Польша отказалась от российской нефти
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Reuters, Польша купила у Саудовской Аравии рекордное количество тонн нефти сорта Arab Light.
ToDay News Ufa 00:49
Экономика
Мишустин рассказал о мерах поддержки многодетных семей
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что объём поддержки всех многодетных семей для улучшения жилищных условий может составить более 1 млн рублей.
RT на русском 06:30
Авто
Toyota представила новый кроссовер Toyota Yaris Cross
Компания Toyota представила новый субкомпактный кроссовер на базе хэтчбека Yaris.
Автоновости дня 04:20
Наука
Назван самый вероятный путь заражения коронавирусом
Вирусологи из Германии назвали вероятный путь заражения коронавирусом. Об этом сообщает «Московский Комсомолец» со ссылкой RLT Today.
Моя Москва.онлайн вчера в 04:55
Общество
Роспотребнадзор разработал рекомендации для работы ресторанов
Роспотребнадзор подготовил рекомендации для работы кафе и ресторанов в условиях пандемии COVID-19, сообщила пресс-служба ведомства.
РИА Новости 09:29
Армия и оружие
В Чечне объяснили появление федеральных войск в республике
News.ru вчера в 04:34
Шоу-бизнес
Поклонники не узнали молодую миллиардершу Кайли Дженнер без макияжа
Фанаты самой молодой миллиардерши, американской модели Кайли Дженнер шокированы фотографией, где девушка запечатлена без макияжа.
Mockva.ru вчера в 22:10
Транспорт
РЖД ввели новые правила покупки билетов
Ранее в связи с пандемией COVID-19 РЖД приняли решение отменить свыше ста пассажирских поездов, график движения ряда других был откорректирован.
Журналистская правда 02:36
Общество
Врач назвал преимущество алкоголиков в противостоянии с коронавирусом
Врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский ответил на вопрос о шансах алкоголиков и наркоманов противостоять заражению коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 23:08
Авто
В России открыли автосалон новых советских автомобилей
Некоторые автомобили хранятся в чехлах - настоящих тканевых, какими закрывали машины от солнца в советских дворах.
Российская газета 01:03
Политика
Горбачев назвал виновных в провале перестройки в СССР
Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев возложил ответственность за срыв перестройки в Советском Союзе на ГКЧП.
BFM.ru 08:38
Авто
Уникальный гибрид «Уазика» и «Шишиги» продают в Казахстане
"Барс-01" технически представляет собой симбиоз шасси, трансмиссии, силового агрегата и колес ГАЗ-66 с кузовом УАЗ-469 и расширителями колесных арок ЗИЛ-131.
Российская газета вчера в 06:03
Игры
Авторы XCOM: Chimera Squad представили трёх новых агентов
Разработчики XCOM: Chimera Squad из студии Firaxis опубликовали новые трейлеры игры, в которых представили трёх агентов: танка Cherub, инженера Patchwork и псионика Shelter.
Игромания.ру 21 апреля в 04:37
Общество
Собянин: Москва не прошла и середину пути в борьбе с коронавирусом
Трансляцию с выступления чиновника вел телеканал "Россия 24". По его мнению, город не прошел и середины пути в борьбе с вирусом.
Газета.Ru 11:26