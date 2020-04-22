Коронавирус
КоммерсантъЦБ попросил ограничить публичную активность Глазьева
ЦБ просит Минэкономики повлиять на публичную активность господина Глазьева, а именно «рассмотреть целесообразность проработки оптимизации коммуникационной деятельности» его как члена коллегии ЕЭК от России, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
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с чего всё началось
Информационная активность министра ЕЭК Сергея Глазьева, который на фоне кризисных явлений в экономике вернулся к своей давней идее налога на валютные спекуляции, до такой степени расстроила Центральный банк, что тот выступил с необычной для дискуссий подобного уровня просьбой.Интерфаксвчера в 07:35
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ЦБ попросил чиновников сдерживать информационную активность Глазьева на время пандемии
Интерфаксвчера в 07:35
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Общество
Систему выдачи цифровых пропусков внедрят в 21 регионе
Федеральная платформа для выдачи цифровых пропусков заработает еще в 21 регионе России, сообщила Минкомсвязь.
Коммерсантъ вчера в 14:03
Политика
Песков ответил на вопрос о дате отмены самоизоляции в России
Журналисты спросили пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, существует ли дата, к которой обязательно отменят режим самоизоляции в стране, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 05:45
Происшествия
В Кемеровской области загорелось село
Как сообщили "Интерфаксу" в единой дежурно-диспетчерской службе района, число загоревшихся домов вырjсло до 20.
Интерфакс 05:29
Общество
Владелец S7 назвал сроки возобновления международного авиасообщения
Международное авиасообщение будет возобновлено в апреле 2021 года, такое мнение в интервью «Коммерсанту» выразил основной владелец и председатель совета директоров S7 Group Владислав Филев.
РБК вчера в 20:55
Общество
Собянин рассказал об эффективности цифровых пропусков в Москве
Автоматический контроль цифровых пропусков в Москве показал свою эффективность. Об этом заявил столичный мэр Сергей Собянин.
RT на русском 05:51
Происшествия
В Крыму нашли мертвым замглавы департамента культуры Москвы
В Крыму нашли мертвым замглавы департамента культуры Москвы Леонида Ошарина, сообщил РИА Новости глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.
РИА Новости вчера в 10:34
Шоу-бизнес
Волочкова пожаловалась, что осталась без денег на продукты
Известная балерина Анастасия Волочкова рассказала о пропаже крупной суммы денег с ее банковской карты.
ФАН 03:32
Общество
В Свердловской области на майские праздники введут режим пропусков
Режим пропусков в Свердловской области будет введен на период всех майских праздников.
ТАСС 03:57
Политика
Путин освободил от должности зампредседателя СК Александра Сорочкина
Президент РФ Владимир Путин освободил от должности руководителя Главного военного следственного управления СК России и зампредседателя комитета генерал-полковника Александра Сорочкина.
Газета.Ru вчера в 15:18
Политика
В Кремле назвали напряжённой ситуацию с коронавирусом в России
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с коронавирусом в России.
RT на русском 05:57
Происшествия
Полицейским разрешат стрелять на поражение при любой угрозе
Полиция может получить право вскрывать автомобили, оцеплять жилые дома и ограждать места проведения массовых мероприятий, а кроме того – стрелять в случае любой опасности.
Вести.Ru вчера в 06:24
Политика
Михаил Саакашвили может стать вице-премьером Украины
Президент Украины Владимир Зеленский предложил господину Саакашвили курировать реформы. Эту информацию подтвердил сам экс-президент Грузии.
Коммерсантъ вчера в 06:47
Общество
Судно для завершения «Северного потока-2» заблудилось
Российское судно «Академик Черский», способное завершить строительство газопровода «Северного потока-2» в Балтийском море, начало давать противоречивые сведения по поводу своего маршрута.
Lenta.ru вчера в 01:56
Происшествия
В Челябинской области 44 человека заразились коронавирусом в больнице
За все время в Челябинской области, по данным местного оперштаба, зарегистрировано 173 случая заражения COVID-19, умерли два человека.
Коммерсантъ 04:59
Шоу-бизнес
Опубликован диагноз Анастасии Заворотнюк
Известная российская актриса Анастасия Заворотнюк, у которой был диагностирован рак мозга, выписана из больницы, она чувствует себя хорошо, но о полном выздоровлении пока говорить рано.
НТВ вчера в 04:10
Экономика
Путин поручил к 1 мая утвердить программу льготной ипотеки под 6,5%
Президент России Владимир Путин дал поручение правительству до 1 мая утвердить программу льготной ипотечной программы под 6,5% годовых.
РБК 03:25
Общество
Главврач больницы в Коммунарке заявил о росте числа госпитализаций
Известия вчера в 19:04
Биатлон
Союз биатлонистов России досрочно выберет нового президента
Союз биатлонистов России (СБР) проведет внеочередную отчетно-выборную конференцию. Об этом сообщается на официальном сайте организации.
Российская газета 05:44
Общество
В России замедлились темпы заражения коронавирусом
За минувшие сутки в России зафиксировано 4774 новых больных COVID-19 — на 868 и 462 человека меньше, чем 21 и 22 апреля соответственно.
РИА Новости 05:17
Общество
В Минобрнауки назвали дату начала нового учебного года в вузах
Министр науки и высшего образования Валерий Фальков назвал дату начала нового учебного года в вузах. Об этом сообщает «РИА Новости».
Моя Москва.онлайн 04:51
Общество
Производители водки попросили не запрещать в России чекушки
Компания «Башспирт» (продает водку «Башкирский стандарт» и «Белая крепость») обратилась в Росстандарт с просьбой не вводить с лета новый ГОСТ, исключающий использование малых емкостей для крепкого алкоголя.
Lenta.ru 05:53
Здоровье
В российской клинике начали применять новый способ лечения COVID-19
Новый способ лечения COVID-19 начали применять в российской клинике — Московском городском научно-исследовательском институте скорой помощи имени Н. В. Склифосовского.
Lenta.ru 03:25
Происшествия
В Петербурге задержан бывший депутат Госдумы Денис Волчек
В Санкт-Петербурге был задержан бывший депутат Госдумы и городского заксобрания Денис Волчек.
Коммерсантъ вчера в 17:57
Общество
Зарплатное образование: для бюджетников могут ввести базовые оклады
Установление же базовых ставок и окладов позволит повысить уровень федеральных гарантий по оплате труда работников бюджетной сферы и снизить зарплатное неравенство между регионами, пояснила Татьяна Куприянова.
Известия вчера в 17:01
Общество
В Петербурге подали иск об отмене введенных из-за вируса ограничений
Группа жителей Санкт-Петербурга подала в суд коллективный иск о признании недействительным с момента принятия ряда норм постановления правительства города о мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции COVID-19.
РБК 05:23
Здоровье
Минздрав сообщил об окончании эпидемии гриппа в РФ
Уровень общей заболеваемости гриппом и ОРВИ в России понизился с 406 до 321 случая на 100 тыс. населения.
Народные новости вчера в 21:12
Здоровье
В подмосковной больнице пожаловались в ФСБ на заражение 52 медиков
Медицинские работники неврологического отделения стационара № 3 Люберецкой областной больницы попросили привлечь к ответственности сотрудников администрации больницы.
РБК вчера в 13:59
Общество
В Саратовской области за сутки прибавилось 22 случая коронавируса
В Саратовской области за минувшие сутки коронавирус подтвердился еще у 22 пациентов. Общее число заболевших в регионе достигло 190 человек.
ProBalakovo вчера в 02:44
Энергетика
Новак выступил против снижения цен на бензин
Министр энергетики Александр Новак не поддерживает идею снижения цен на бензин в России.
Коммерсантъ вчера в 08:33
Транспорт
РЖД изменили правила продажи билетов
Компания РЖД изменила правила продажи билетов.
BFM.ru 03:22