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КоммерсантъКоммерсантъЦБ попросил ограничить публичную активность Глазьева

ЦБ просит Минэкономики повлиять на публичную активность господина Глазьева, а именно «рассмотреть целесообразность проработки оптимизации коммуникационной деятельности» его как члена коллегии ЕЭК от России, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
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с чего всё началось

ЦБ попросил чиновников сдерживать информационную активность Глазьева на время пандемии

Информационная активность министра ЕЭК Сергея Глазьева, который на фоне кризисных явлений в экономике вернулся к своей давней идее налога на валютные спекуляции, до такой степени расстроила Центральный банк, что тот выступил с необычной для дискуссий подобного уровня просьбой.
Интерфаксвчера в 07:35

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Источники: ЦБ попросил чиновников сдерживать информационную активность Глазьева

ТАСС03:53

ЦБ попросил чиновников сдержать публичную активность Глазьева

Forbesвчера в 13:05

Барыги и спекулянты - какое место в «секте» занимает Греф? Пронько и Малофеев расставили всё по местам

Царьград04:06

СМИ узнали о просьбе ЦБ к Минэку сдержать публичную активность Глазьева

РБКвчера в 17:54

Центробанк попросил чиновников сдержать информационную активность Глазьева

Ведомостивчера в 14:10

ЦБ попросил ограничить публичную активность Глазьева

Коммерсантъ02:41

ЦБ попросил чиновников сдерживать информационную активность Глазьева на время пандемии

Интерфаксвчера в 07:35
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Автоматически обработано 7160 источников, обновлено в 06:22, Ашберн
Общество

Систему выдачи цифровых пропусков внедрят в 21 регионе

Федеральная платформа для выдачи цифровых пропусков заработает еще в 21 регионе России, сообщила Минкомсвязь.
Коммерсантъ вчера в 14:03
4,7K
Политика

Песков ответил на вопрос о дате отмены самоизоляции в России

Журналисты спросили пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, существует ли дата, к которой обязательно отменят режим самоизоляции в стране, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 05:45
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Происшествия

В Кемеровской области загорелось село

Как сообщили "Интерфаксу" в единой дежурно-диспетчерской службе района, число загоревшихся домов вырjсло до 20.
Интерфакс 05:29
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Общество

Владелец S7 назвал сроки возобновления международного авиасообщения

Международное авиасообщение будет возобновлено в апреле 2021 года, такое мнение в интервью «Коммерсанту» выразил основной владелец и председатель совета директоров S7 Group Владислав Филев.
РБК вчера в 20:55
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Общество

Собянин рассказал об эффективности цифровых пропусков в Москве

Автоматический контроль цифровых пропусков в Москве показал свою эффективность. Об этом заявил столичный мэр Сергей Собянин.
RT на русском 05:51
10
Происшествия

В Крыму нашли мертвым замглавы департамента культуры Москвы

В Крыму нашли мертвым замглавы департамента культуры Москвы Леонида Ошарина, сообщил РИА Новости глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.
РИА Новости вчера в 10:34
1,3K
Шоу-бизнес

Волочкова пожаловалась, что осталась без денег на продукты

Известная балерина Анастасия Волочкова рассказала о пропаже крупной суммы денег с ее банковской карты.
ФАН 03:32
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Общество

В Свердловской области на майские праздники введут режим пропусков

Режим пропусков в Свердловской области будет введен на период всех майских праздников.
ТАСС 03:57
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Политика

Путин освободил от должности зампредседателя СК Александра Сорочкина

Президент РФ Владимир Путин освободил от должности руководителя Главного военного следственного управления СК России и зампредседателя комитета генерал-полковника Александра Сорочкина.
Газета.Ru вчера в 15:18
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Политика

В Кремле назвали напряжённой ситуацию с коронавирусом в России

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с коронавирусом в России.
RT на русском 05:57
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Происшествия

Полицейским разрешат стрелять на поражение при любой угрозе

Полиция может получить право вскрывать автомобили, оцеплять жилые дома и ограждать места проведения массовых мероприятий, а кроме того – стрелять в случае любой опасности.
Вести.Ru вчера в 06:24
14K
Политика

Михаил Саакашвили может стать вице-премьером Украины

Президент Украины Владимир Зеленский предложил господину Саакашвили курировать реформы. Эту информацию подтвердил сам экс-президент Грузии.
Коммерсантъ вчера в 06:47
1K
Общество

Судно для завершения «Северного потока-2» заблудилось

Российское судно «Академик Черский», способное завершить строительство газопровода «Северного потока-2» в Балтийском море, начало давать противоречивые сведения по поводу своего маршрута.
Lenta.ru вчера в 01:56
1,1K
Происшествия

В Челябинской области 44 человека заразились коронавирусом в больнице

За все время в Челябинской области, по данным местного оперштаба, зарегистрировано 173 случая заражения COVID-19, умерли два человека.
Коммерсантъ 04:59
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Шоу-бизнес

Опубликован диагноз Анастасии Заворотнюк

Известная российская актриса Анастасия Заворотнюк, у которой был диагностирован рак мозга, выписана из больницы, она чувствует себя хорошо, но о полном выздоровлении пока говорить рано.
НТВ вчера в 04:10
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Экономика

Путин поручил к 1 мая утвердить программу льготной ипотеки под 6,5%

Президент России Владимир Путин дал поручение правительству до 1 мая утвердить программу льготной ипотечной программы под 6,5% годовых.
РБК 03:25
361
Общество

Главврач больницы в Коммунарке заявил о росте числа госпитализаций

Известия вчера в 19:04
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Биатлон

Союз биатлонистов России досрочно выберет нового президента

Союз биатлонистов России (СБР) проведет внеочередную отчетно-выборную конференцию. Об этом сообщается на официальном сайте организации.
Российская газета 05:44
Общество

В России замедлились темпы заражения коронавирусом

За минувшие сутки в России зафиксировано 4774 новых больных COVID-19 — на 868 и 462 человека меньше, чем 21 и 22 апреля соответственно.
РИА Новости 05:17
Общество

В Минобрнауки назвали дату начала нового учебного года в вузах

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков назвал дату начала нового учебного года в вузах. Об этом сообщает «РИА Новости».
Моя Москва.онлайн 04:51
88
Общество

Производители водки попросили не запрещать в России чекушки

Компания «Башспирт» (продает водку «Башкирский стандарт» и «Белая крепость») обратилась в Росстандарт с просьбой не вводить с лета новый ГОСТ, исключающий использование малых емкостей для крепкого алкоголя.
Lenta.ru 05:53
12
Здоровье

В российской клинике начали применять новый способ лечения COVID-19

Новый способ лечения COVID-19 начали применять в российской клинике — Московском городском научно-исследовательском институте скорой помощи имени Н. В. Склифосовского.
Lenta.ru 03:25
145
Происшествия

В Петербурге задержан бывший депутат Госдумы Денис Волчек

В Санкт-Петербурге был задержан бывший депутат Госдумы и городского заксобрания Денис Волчек.
Коммерсантъ вчера в 17:57
404
Общество

Зарплатное образование: для бюджетников могут ввести базовые оклады

Установление же базовых ставок и окладов позволит повысить уровень федеральных гарантий по оплате труда работников бюджетной сферы и снизить зарплатное неравенство между регионами, пояснила Татьяна Куприянова.
Известия вчера в 17:01
31
Общество

В Петербурге подали иск об отмене введенных из-за вируса ограничений

Группа жителей Санкт-Петербурга подала в суд коллективный иск о признании недействительным с момента принятия ряда норм постановления правительства города о мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции COVID-19.
РБК 05:23
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Здоровье

Минздрав сообщил об окончании эпидемии гриппа в РФ

Уровень общей заболеваемости гриппом и ОРВИ в России понизился с 406 до 321 случая на 100 тыс. населения.
Народные новости вчера в 21:12
354
Здоровье

В подмосковной больнице пожаловались в ФСБ на заражение 52 медиков

Медицинские работники неврологического отделения стационара № 3 Люберецкой областной больницы попросили привлечь к ответственности сотрудников администрации больницы.
РБК вчера в 13:59
454
Общество

В Саратовской области за сутки прибавилось 22 случая коронавируса

В Саратовской области за минувшие сутки коронавирус подтвердился еще у 22 пациентов. Общее число заболевших в регионе достигло 190 человек.
ProBalakovo вчера в 02:44
107
Энергетика

Новак выступил против снижения цен на бензин

Министр энергетики Александр Новак не поддерживает идею снижения цен на бензин в России.
Коммерсантъ вчера в 08:33
1,5K
Транспорт

РЖД изменили правила продажи билетов

Компания РЖД изменила правила продажи билетов.
BFM.ru 03:22
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Глазьев Сергей Юрьевич
Российский экономист
Российский экономист и политик. Доктор экономических наук, профессор, академик Российской академии наук, действующий Член Коллегии по основным направлениям интеграции и макроэкономике Евразийской Экономической Комиссии.
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