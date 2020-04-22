Экономика

Lenta.ruLenta.ruЦентробанк попросил снизить информационную активность Глазьева

Центробанк направил в Минэкономразвития письмо, в котором попросил снизить информационную активность министра Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), бывшего советника президента России Владимира Путина Сергея Глазьева, сообщает «Интерфакс».
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с чего всё началось

ЦБ попросил чиновников сдерживать информационную активность Глазьева на время пандемии

Информационная активность министра ЕЭК Сергея Глазьева, который на фоне кризисных явлений в экономике вернулся к своей давней идее налога на валютные спекуляции, до такой степени расстроила Центральный банк, что тот выступил с необычной для дискуссий подобного уровня просьбой.
Интерфаксвчера в 07:35

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Источники: ЦБ попросил чиновников сдерживать информационную активность Глазьева

ТАСС03:53

ЦБ попросил чиновников сдерживать информационную активность Глазьева на время пандемии

Интерфаксвчера в 07:35

Центробанк попросил чиновников сдержать информационную активность Глазьева

Ведомостивчера в 14:10

ЦБ попросил чиновников сдержать публичную активность Глазьева

Forbesвчера в 13:05

Глазьев против Грефа: Чего испугался Центробанк, написав кляузу на министра ЕЭК

Царьградвчера в 12:34

ЦБ предупреждает: Глазьев создаёт репутационные риски для правительства

Евразия Dailyвчера в 08:53

СМИ узнали о просьбе ЦБ к Минэку сдержать публичную активность Глазьева

РБКвчера в 17:54
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Автоматически обработано 7160 источников, обновлено в 04:08, Ашберн
Общество

В ЯНАО за сутки выявили три новых случая коронавируса

За сутки, по данным на 22 апреля, в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) выявили три новых случай коронавируса.
Коммерсантъ Екатеринбург вчера в 03:50
Армия и оружие

В Чечню ввели федеральные войска

Русская Планета 21 апреля в 03:10
2,1K
Наука

Назван главный способ передачи коронавируса

Немецкие ученые рассказали об основном, по их мнению, способе передачи коронавируса.
Lenta.ru вчера в 11:58
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Здоровье

Число заражений коронавирусом в России снизилось второй день подряд

Суточное число заразившихся снизилось второй день подряд. 21 апреля сообщалось о 5642 заболевших.
РБК 04:03
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Здоровье

В Москве начали испытывать методику лечения COVID-19 гелием

В московском НИИ скорой помощи имени Склифосовского испытывают новую методику лечения коронавируса гелием, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы.
Интерфакс 02:59
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Шоу-бизнес

Американская певица назвала русскую кухню «варварской едой»

Американская рэп-исполнительница Азилия Бэнкс раскритиковала русскую кухню.
РИА Новости 02:37
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Здоровье

Минздрав сообщил об окончании эпидемии гриппа в РФ

Уровень общей заболеваемости гриппом и ОРВИ в России понизился с 406 до 321 случая на 100 тыс. населения.
Народные новости вчера в 21:12
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Интернет

«Яндекс» перевыпустил свой мессенджер

В среду, 22 апреля, «Яндекс» представил обновленный мессенджер, в котором есть чаты и видеозвонки, голосовые сообщения с текстовой расшифровкой, каналы популярных СМИ и возможность делиться контентом.
Sostav.ru вчера в 08:45
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Происшествия

На Кубани выявлено 58 новых случаев заболевания коронавирусом

В Краснодарском крае за сутки выявлено 58 подтвержденных случаев COVID-19, сообщила пресс-служба федерального Роспотребнадзора.
Российская газета 03:56
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Футбол

В Испании планируют отменить массовые мероприятия до 2021 года

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас сообщил клубам Примеры и Сегунды о том, что власти Испании склоняются к тому, чтобы продлить отмену массовых мероприятий, в том числе матчей со зрителями, до 2021 года.
Sports.ru 02:56
Общество

Судно для завершения «Северного потока-2» заблудилось

Российское судно «Академик Черский», способное завершить строительство газопровода «Северного потока-2» в Балтийском море, начало давать противоречивые сведения по поводу своего маршрута.
Lenta.ru вчера в 01:56
1,1K
Экономика

Компании с долгами по налогам не получат господдержку для выплаты зарплат

Риск отказов из-за "копеечных долгов" На практике у многих компаний годами числятся старые незначительные долги, которые могут помешать получить господдержку, сказал РБК партнер практики налоговых споров "МЭФ PKF" Александр Овеснов.
РБК 00:00
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Происшествия

В Челябинской области резко выросло число заражений коронавирусом

В Челябинской области число заразившихся COVID-19 за сутки увеличилось на треть.
Газета.Ru 03:16
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Общество

В 21 регионе России внедрят цифровые пропуска

Федеральная платформа выдачи цифровых пропусков в связи с распространением коронавируса будет внедрена в 21 российском регионе, говорится в сообщении Минкомсвязи.
РИА Новости вчера в 21:33
4,3K
Транспорт

РЖД обязали пассажиров указывать свои контактные данные

Москва, 23 апреля 2020, 01:08 — REGNUM Номер мобильного телефона или адрес электронной почты (e-mail) обязаны предоставлять с 23 апреля все пассажиры, приобретающие билеты на поезда «Российских железных дорог» (РЖД), сообщает пресс-служба холдинга.
REGNUM вчера в 18:08
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Кино

В США умерла актриса Ширли Найт

В США в доме своей дочери умерла 83-летняя актриса Ширли Найт.
Культуромания 01:41
2
Политика

Песков прокомментировал информацию о ссоре Путина с саудовским принцем

Газета.Ru вчера в 09:43
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Происшествия

В Волгоградской области в ДТП погибли два человека

Два человека погибли и один пострадал при столкновении двух грузовиков и легкового автомобиля на трассе в Волгоградской области, сообщил РИА Новости пресс-секретарь ГУ МВД по региону Антон Корнаухов.
РИА Новости вчера в 12:14
Экономика

ЦБ ввел новые правила наличных расчетов

Банк России 16 апреля 2020 года опубликовал на своем сайте Указание от 09.12.2019 № 5348-У, в соответствии с которым все хозяйствующие субъекты – ИП и юрлица, должны вести наличные расчеты.
Современный Предприниматель 21 апреля в 03:21
59
Кино

В прокат выходит фантастический фильм «Спутник»

РЕН ТВ 02:57
8
Авто

Составлен рейтинг редко ломающихся автомобилей

SpeedMe вчера в 23:27
4
Общество

Рогозин назвал число заразившихся коронавирусом работников Роскосмоса

15 апреля гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что 30 сотрудников ракетно-космической отрасли России заразились коронавирусом.
Взгляд.ру 03:53
Здоровье

В Свердловской области зарегистрировано 28 новых случаев коронавируса

В Свердловской области за сутки зарегистрировано 28 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19, сообщил источник Znak.com.
Znak.com 02:44
4
Общество

Число погибших от коронавируса россиян увеличилось до 555 человек

Число погибших от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией COVID-19 россиян выросло до 555 человек.
ИА Новороссия 03:57
Экономика

Путин поручил правительству утвердить льготную ипотеку со ставкой 6,5%

Президент России Владимир Путин поручил правительству утвердить льготную ипотечную программу по ставке 6,5% годовых до 1 мая.
Известия 03:10
4
Общество

В Минобрнауки назвали дату начала нового учебного года в вузах

Учебный год в российских вузах начнется 1 сентября, передает ТАСС со ссылкой на заявление министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова.
Аргументы и Факты вчера в 06:12
81
Происшествия

Тюменский школьник задержан ФСБ за подготовку массового убийства

В конце марта на Сахалине ФСБ России задержала двух студентов, которые планировали совершить массовое убийство в учебном заведении.
Газета.Ru вчера в 06:01
1,4K
Киберспорт

Игра World of Tanks отмечает свой 10-летний юбилей

Одно из самых популярных игровых приложений World of Tanks отмечает завтра, 22 апреля, свой юбилей.
Актуальные Новости 21 апреля в 11:59
2
Общество

В России за сутки выявили 5236 новых случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в России выявили 5236 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2.
РБК вчера в 04:39
Происшествия

В подмосковной больнице пожаловались в ФСБ на заражение 52 медиков

Медицинские работники неврологического отделения стационара № 3 Люберецкой областной больницы попросили привлечь к ответственности сотрудников администрации больницы.
РБК вчера в 13:59
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