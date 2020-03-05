Экономика
Piter.tvЦБ попросил помощи у американских банков
ЦБ обратился за помощью к консультантам, среди которых имеются два американских банка, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Регулятор намерен обсудить стратегию продажи банка "Открытие" после санации.
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Политика
Россия и Турция договорились о перемирии в Идлибе
Переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в четверг в Москве только с глазу на глаз заняли почти три часа и еще примерно два часа – в составе делегаций.
Музыка
Жириновский станцевал под трек Little Big
Общество
В Москве введен режим повышенной готовности из-за угрозы коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса, соответствующий указ опубликован на портале мэра.
Политика
Верховная рада согласилась на отставку генпрокурора Украины
Верховная рада Украины согласилась на увольнение Руслана Рябошапки с поста генерального прокурора.
Шоу-бизнес
Супруга Константина Ивлева подала на развод из-за предательства мужа
Мария Ивлева в недавнем интервью журналистам заявила, что подала на развод из-за предательства мужа и намерена составлять иск на выплату алиментов.
Технологии
Microsoft показала новое меню «Пуск» для Windows 10
Шоу-бизнес
Екатерина Климова покорила поклонников снимком в чулках
Екатерина Климова предстала в одной комбинации и в чулках на подвязках.
Армия и оружие
Террористы ПНС Ливии готовятся к крупной атаке на ЛНА
Общество
В Москве кремировали мужа блогера Диденко
Блогер Екатерина Диденко, на праздновании дня рождения которой в Москве погибли три человека, включая мужа, опубликовала в своем Instagram пост в память о супруге.
Происшествия
Каирский суд отказался признавать терактом крушение А321 над Синаем
Апелляционный суд Каира рассмотрел иски 30 семей россиян, погибших в авиакатастрофе над Синайским полуостровом 31 октября 2015 года.
Шоу-бизнес
Ростовчанка Костенко раскрыла имя второго ребёнка
Стало известно имя, которое ростовчанка Костенко и её супруг Дмитрий Тарасов дали своему второму ребёнку.
Футбол
На матче «Зенита» и «Ахмата» в Грозном случилась массовая драка
На матче "Зенита" и "Ахмата" в Грозном случилась массовая драка, - пишет Mash на Мойке.
Экономика
Размер средней пенсии в России в январе вырос до 14,9 тысячи рублей
Средняя пенсия в России в январе выросла на 5,7% по сравнению с январем прошлого года. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Росстат.
Происшествия
В Липецкой области три сотрудника УФСИН погибли в ДТП
Три сотрудника областного управления ФСИН погибли в ДТП в Липецкой области.
Армия и оружие
МИД РФ подверг критике сценарий США по обмену ядерными ударами
Допуская сценарии победы в случае поетнциального обмена ядерными ударами с Россией, США ведут себя безответственно и неприемлемо.
Фигурное катание
Российские пары заняли весь пьедестал на юниорском чемпионате мира
Наши пары во второй раз в истории заняли весь пьедестал почета. Впервые это произошло в прошлом году.
Политика
Путин и Эрдоган договорились по Идлибу
По мнению президента, достигнутые с Эрдоганом договоренности станут хорошей основой для урегулирования ситуации в Идлибе.
Общество
Россиянам пообещали «малиновое» лето
Синоптик назвал предстоящее лето «малиновым» по цвету прогностических карт.
Политика
Элизабет Уоррен снялась с президентской гонки в США
Сенатор США от штата Массачусетс и член Демократической партии Элизабет Уоррен вышла из президентской гонки в США.
Политика
Утверждена новая структура аппарата правительства РФ
В новую структуру аппарата правительства РФ вошло 23 департамента, одно управление, секретариаты председателя правительства и вице-премьеров, сообщили в пресс-службе кабинета министров.
Общество
Силуанов назвал отмирающие профессии в России
Говоря про охранников, Силуанов отметил, что для обеспечения безопасности в России повсюду работают охранные агентства, но благодаря системам мониторинга, камерам необходимость в таком количестве охранников теряется.
Футбол
Тедеско прокомментировал конфликт с Гончаренко
Наставник московского "Спартака" Доменико Тедеско прокомментировал конфликт с тренером столичного ЦСКА Виктором Гончаренко после матча 1/4 финала Олимп Кубка России с ЦСКА (3:2), сообщает "Чемпионат.com".
Общество
Названа ключевая проблема Sukhoi SuperJet 100
Игры
Final Fantasy VII Remake полностью готов к запуску
Общество
В АТОР оценили убытки российского турбизнеса из-за коронавируса
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе назвала сумму убытков российских туристических компаний в связи с распространением коронавируса.