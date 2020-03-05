Экономика

Piter.tvPiter.tvЦБ попросил помощи у американских банков

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ЦБ обратился за помощью к консультантам, среди которых имеются два американских банка, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Регулятор намерен обсудить стратегию продажи банка "Открытие" после санации.
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ЦБ попросил помощи у американских банков

Piter.tv13:14

Центробанк России попросил помощи у американских банков

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