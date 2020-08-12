МЧС Кубани объявило экстренное предупреждение по ливням и смерчам

Жителей и гостей Кубани предупредили о непогоде: 13 августа в регионе прогнозируют сильные ливни и грозы По данным Северо-кавказского управления гидрометцентра, до конца суток 13 августа местами в крае ожидаются сильный дождь, ливень с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20 м / с. На участке от Анапы до Магри есть возможность формирования смерчей над морем.