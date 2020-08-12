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Коммерсантъ
Коммерсантъ

ЦБ попросит правительство отложить переход банков на российское ПО

Банк России (ЦБ) согласился с инициативой российских банков, выступивших за перенос сроков перевода критической инфраструктуры (КИИ) на российское ПО, сообщила Ассоциация банков России (АБР).В источнике
С чего всё началось
Банк России (ЦБ) согласился с инициативой российских банков, выступивших за перенос сроков перевода критической инфраструктуры (КИИ) на российское ПО, сообщила
 Ассоциация банков России (АБР).
Коммерсантъвчера в 12:43
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Фонтанка.Ру

Постой, паровоз! ЦБ может обратиться к властям с просьбой изменить сроки перехода на отечественный софт

Фонтанка.Рувчера в 13:14
Коммерсантъ

ЦБ попросит правительство отложить переход банков на российское ПО

Коммерсантъвчера в 12:43
Финмаркет

ЦБ направит в правительство предложения по переносу срока перевода банков на российское ПО

Финмаркетвчера в 11:25
Rambler News Service

ЦБ поддержал просьбу банков отложить переход на отечественное ПО

Rambler News Serviceвчера в 11:34
Финансовая газета

Отечественное ПО подождет. ЦБ согласился на отсрочку нововведения

Финансовая газетавчера в 11:27
РБК

ЦБ предложит отложить переход банков на отечественное ПО до 2025 года

РБКвчера в 12:28
ПРАЙМ

ЦБ согласился с предложением банков отложить переход на отечественное ПО

ПРАЙМвчера в 10:58

Михаил Мишустин начал поездку по регионам ДФО с Чукотки

Премьер-министр Михаил Мишустин в сопровождении членов правительства в четверг, 12 августа, прибыл на Чукотку, где намерен посетить ряд социальных и производственных объектов и провести совещание с главой региона.
Коммерсантъ23:55
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Снимки со спутника показали повреждения ядерного объекта в КНДР

Спутниковые снимки показали, что недавнее наводнение из-за ливней в Северной Корее могло повредить насосные станции, подключенные к главному ядерному объекту страны в Йонбене, сообщается на американском ресурсе 38 North, который мониторит обстановку в КНДР.
Аргументы и Факты03:30

МЧС Кубани объявило экстренное предупреждение по ливням и смерчам

Жителей и гостей Кубани предупредили о непогоде: 13 августа в регионе прогнозируют сильные ливни и грозы По данным Северо-кавказского управления гидрометцентра, до конца суток 13 августа местами в крае ожидаются сильный дождь, ливень с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20 м / с. На участке от Анапы до Магри есть возможность формирования смерчей над морем.
Юга.ру04:23

Арбитров матча «Спартака» Казарцева и Еськова вызвали на полиграф

Газзаев призвал пожизненно отстранить Казарцева и Еськова от судейства Мостовой призвал судей извиниться перед болельщиками "Спартака" Ротенберг оценил эпизоды с пенальти в скандальном матче со "Спартаком" Казарцев прокомментировал скандальное судейство в матче "Спартака" Опубликована запись переговоров судей во время матча "Спартак" – "Сочи"
Metaratings11 августа в 06:32
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Чистый долг России вновь превысил активы правительства

В рейтинговом агентстве Fitch подсчитали, что по итогам года федеральный долг вырастет до 15,8% ВВП против 13% в конце прошлого года; А это значит, что чистый долг страны продолжит расти – до 1,9-2,9 трлн рублей против нынешних 1,5 трлн.
Газета.Ru03:24
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Пилотную серию мистического сериала снимают в Карелии

Фильм создается в рамках проекта развития локального кино «LOKKI» Программы приграничного сотрудничества Россия-ЕС «Карелия», грант на реализацию которого выиграл Союза кинематографистов Карелии в 2018 году.
ИА Республика04:09

Оборот российских кинотеатров упал на 95%

В Москве чаще покупают билеты непосредственно в кинотеатре – объем покупок нынешнего года составляет 20% от прошлого, в то время как заказ электронных билетов – только 3%. В регионах ситуация обратная: если оборот в рамках POS-эквайринга упал на 95%, то покупка билетов онлайн выросла в три раза по объему и в шесть раз – по числу транзакций.
Интерфакс02:58
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Белорусские военные выбросили форму и поддержали протестующих

Бывшие военные выкладывают в социальных сетях видео, на которых выбрасывают свою военную форму в качестве протеста в отношении силовиков, которые применяют силу к протестующим в белорусских городах.
Известия23:38
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