ЦБ попросит правительство отложить переход банков на российское ПО
Банк России (ЦБ) согласился с инициативой российских банков, выступивших за перенос сроков перевода критической инфраструктуры (КИИ) на российское ПО, сообщила Ассоциация банков России (АБР).В источнике
С чего всё началось
Банк России (ЦБ) согласился с инициативой российских банков, выступивших за перенос сроков перевода критической инфраструктуры (КИИ) на российское ПО, сообщила
Ассоциация банков России (АБР).
Подробнее о событии