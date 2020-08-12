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Коммерсантъ
Коммерсантъ

ЦБ попросит правительство отложить переход банков на российское ПО

Банк России (ЦБ) согласился с инициативой российских банков, выступивших за перенос сроков перевода критической инфраструктуры (КИИ) на российское ПО, сообщила Ассоциация банков России (АБР).В источнике
С чего всё началось
Банк России (ЦБ) согласился с инициативой российских банков, выступивших за перенос сроков перевода критической инфраструктуры (КИИ) на российское ПО, сообщила
 Ассоциация банков России (АБР).
Коммерсантъвчера в 12:43
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Фонтанка.Ру

Постой, паровоз! ЦБ может обратиться к властям с просьбой изменить сроки перехода на отечественный софт

Фонтанка.Рувчера в 13:14
Коммерсантъ

ЦБ попросит правительство отложить переход банков на российское ПО

Коммерсантъвчера в 12:43
ПРАЙМ

ЦБ согласился с предложением банков отложить переход на отечественное ПО

ПРАЙМвчера в 10:58
Rambler News Service

ЦБ поддержал просьбу банков отложить переход на отечественное ПО

Rambler News Serviceвчера в 11:34
Финансовая газета

Отечественное ПО подождет. ЦБ согласился на отсрочку нововведения

Финансовая газетавчера в 11:27
Финмаркет

ЦБ направит в правительство предложения по переносу срока перевода банков на российское ПО

Финмаркетвчера в 11:25
РБК

ЦБ предложит отложить переход банков на отечественное ПО до 2025 года

РБКвчера в 12:28

Apple выпустила обновление iOS 13.6.1, решающее проблему зеленеющего экрана iPhone 11

В прошлом месяце Apple выпустила новую iOS 13.6, которая принесла пользователям не только дополнительные функции, такие как возможность использования совместимых устройств в качестве цифрового автомобильного ключа, но и определённые проблемы с экраном на смартфонах iPhone 11.
3DNews02:26

Латвия, Литва и Польша разработали план выхода Белоруссии из кризиса

Литва, Латвия, Эстония и Польша обсудили необходимость "сильного европейского ответа" на жестокость в подавлении протестов в Белоруссии, заявил глава литовского МИД Линас Линкявичюс.
РИА Новостивчера в 13:06
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МегаФон запустил услугу «Мобильный ID»

«Мобильный ID» полезен в первую очередь для образовательных сервисов, интернет-магазинов, туроператоров и других ресурсов, которые подразумевают идентификацию клиента для оказания услуг.
В Городе Nвчера в 11:00
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Умер Тимоша Соколов, которому гайчане собирали деньги на лечение

Гайчане помогали мальчику обрести здоровье: собирали ему средства для проведения операции, желали здоровья и ждали дня операции вместе с родителями, которые надеялись, что малыш победит острый лейкоз.
В Гае.ру23:00

В Белоруссии появились видео с выбрасывающими форму спецназа мужчинами

В соцсетях появились видеоролики, на которых люди, называющие себя сотрудниками правоохранительных органов, других силовых структур Белоруссии или бывшими военнослужащими, избавляются от своей формы или говорят о намерении уволиться на фоне протестов в стране.
РБК23:59
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Память погибших моряков подлодки «Курск» почтят в Петербурге

Руководитель операции поиска АПЛ "Курск" раскритиковал фильм о её гибели Памятные мероприятия пройдут по всей стране, в том числе в городах базирования ВМФ: Севастополе, Балтийске, Владивостоке, Североморске и Видяево, a также в Воронеже и Курске, где захоронены моряки подлодки, отмечает RT.
Национальная служба новостейвчера в 02:34
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