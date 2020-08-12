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Коммерсантъ
Коммерсантъ

ЦБ попросит правительство отложить переход банков на российское ПО

Банк России (ЦБ) согласился с инициативой российских банков, выступивших за перенос сроков перевода критической инфраструктуры (КИИ) на российское ПО, сообщила Ассоциация банков России (АБР).В источнике
С чего всё началось
Банк России (ЦБ) согласился с инициативой российских банков, выступивших за перенос сроков перевода критической инфраструктуры (КИИ) на российское ПО, сообщила
 Ассоциация банков России (АБР).
Коммерсантъвчера в 12:43
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Фонтанка.Ру

Постой, паровоз! ЦБ может обратиться к властям с просьбой изменить сроки перехода на отечественный софт

Фонтанка.Рувчера в 13:14
Коммерсантъ

ЦБ попросит правительство отложить переход банков на российское ПО

Коммерсантъвчера в 12:43
ПРАЙМ

ЦБ согласился с предложением банков отложить переход на отечественное ПО

ПРАЙМвчера в 10:58
Rambler News Service

ЦБ поддержал просьбу банков отложить переход на отечественное ПО

Rambler News Serviceвчера в 11:34
Финансовая газета

Отечественное ПО подождет. ЦБ согласился на отсрочку нововведения

Финансовая газетавчера в 11:27
Финмаркет

ЦБ направит в правительство предложения по переносу срока перевода банков на российское ПО

Финмаркетвчера в 11:25
РБК

ЦБ предложит отложить переход банков на отечественное ПО до 2025 года

РБКвчера в 12:28

Еврокомиссия заявила, что США не должны лезть в энергополитику ЕС

Комментируя инициативу американских сенаторов ввести санкции против германской компании за участие в проекте "Северный поток — 2", Кадри Симсон, пресс-секретарь комиссара ЕС по энергетике, заявила: "Экстратерриториальное применение санкций противоречит международному праву".
REGNUMвчера в 15:08
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Алиев поздравил Путина с регистрацией вакцины от коронавируса

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, в ходе которого Алиев поздравил Путина с регистрацией российской вакцины от коронавируса, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новостивчера в 16:28
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Кредитор «Северного потока-2» допустил срыв проекта

Uniper предупредила инвесторов о риске потерять кредит в €950 млн Немецкая Uniper, один из европейских партнеров «Северного потока-2», допустил в своей отчетности, что из-за ожидаемых новых санкций США проект может быть задержан или вовсе не завершен.
Коммерсантъ11 августа в 07:09
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Ведущие белорусских гостелеканалов подают заявления об увольнении

Минск, 12 августа 2020, 21:47 — REGNUM Известные ведущие белорусских государственных телеканалов начали подавать заявления об увольнении на фоне силового подавления акций протеста в Минске и других городах страны.
REGNUMвчера в 14:47
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Белорусский милиционер признал Тихановскую президентом и обратился к коллегам

Белорусский милиционер записал видеообращение к коллегам, в котором признал бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую президентом и отметил, что ждет от нее приказов по защите республики и ее граждан.
Lenta.ruвчера в 16:23
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На российском сегменте МКС испытывают широкополосный интернет

Испытания уже подтвердили основные характеристики ШСС, в том числе и возможность передачи информации с российского сегмента Международной космической станции со скоростью 180 Мбит / с. Отправка данных будет производиться через спутники многофункциональной космической системы ретрансляции "Луч".
Военное обозрениевчера в 08:07
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