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Коммерсантъ
Коммерсантъ

ЦБ попросит правительство отложить переход банков на российское ПО

Банк России (ЦБ) согласился с инициативой российских банков, выступивших за перенос сроков перевода критической инфраструктуры (КИИ) на российское ПО, сообщила Ассоциация банков России (АБР).В источнике
С чего всё началось
Банк России (ЦБ) согласился с инициативой российских банков, выступивших за перенос сроков перевода критической инфраструктуры (КИИ) на российское ПО, сообщила
 Ассоциация банков России (АБР).
Коммерсантъвчера в 12:43
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Финансовая газета

Отечественное ПО подождет. ЦБ согласился на отсрочку нововведения

Финансовая газетавчера в 11:27
Коммерсантъ

ЦБ попросит правительство отложить переход банков на российское ПО

Коммерсантъвчера в 12:43
РБК

ЦБ предложит отложить переход банков на отечественное ПО до 2025 года

РБКвчера в 12:28
Rambler News Service

ЦБ поддержал просьбу банков отложить переход на отечественное ПО

Rambler News Serviceвчера в 11:34
Фонтанка.Ру

Постой, паровоз! ЦБ может обратиться к властям с просьбой изменить сроки перехода на отечественный софт

Фонтанка.Рувчера в 13:14
Финмаркет

ЦБ направит в правительство предложения по переносу срока перевода банков на российское ПО

Финмаркетвчера в 11:25
ПРАЙМ

ЦБ согласился с предложением банков отложить переход на отечественное ПО

ПРАЙМвчера в 10:58

Порошенко призвал провести повторные выборы президента Белоруссии

Экс-президент Украины Петр Порошенко призвал власти страны совместно с партнерами по "Люблинскому треугольнику" (Украина, Литва, Польша) назначить спецпредставителя по Белоруссии, который будет содействовать урегулированию ситуации в стране.
РИА Новостивчера в 16:13
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В Югре учеников начальной школы обеспечат горячим бесплатным питанием

Ханты-Мансийск, 12 августа 2020, 13:07 — REGNUM В Югре во всех общеобразовательных организациях, независимо от формы собственности, будет обеспечено одноразовое бесплатное горячее питание для учеников с 1 по 4 классы включительно.
REGNUMвчера в 06:07