После 24 февраля на фоне расширения санкций ЕС, США и других западных стран против России, а также введения валютных ограничений на отечественном финансовом рынке, банки начали менять тарифы и наборы услуг, подстраиваясь под ситуацию.
Сотрудники ФСБ предотвратили теракт, готовившийся сторонником запрещенной в России организации "Правый сектор" в Черкесске в отношении военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, сообщили в пятницу ТАСС в Центре общественных связей ФСБ.
Глава МИД РФ Сергей Лавров, находясь в Пномпене на полях мероприятий Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Пномпене, заявил, что не увидел заинтересованности американского коллеги - госсекретаря США Энтони Блинкена - в контактах.