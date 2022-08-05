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ЦБ порекомендовал банкам заранее сообщать клиентам об изменениях параметров продуктов

Центробанк считает, что банкам следует заранее сообщать клиентам о своих намерениях изменить правила и условия обслуживания, говорится в сообщении регулятора.
Frank Media
"Банк России рекомендовал крупнейшим розничным банкам заблаговременно доводить до потребителей информацию о планируемых изменениях - например, не менее чем за 15 дней", - пишет ЦБ.
РИА Новости
Банки адаптируются к работе в условиях санкционных ограничений, пересматривают содержание и параметры оказываемых услуг.
РИА Новости
После 24 февраля на фоне расширения санкций ЕС, США и других западных стран против России, а также введения валютных ограничений на отечественном финансовом рынке, банки начали менять тарифы и наборы услуг, подстраиваясь под ситуацию.
Российская газета

Подробнее о событии

ЦБ порекомендовал банкам заранее сообщать клиентам об изменениях параметров продуктов
ТАСС02:52
ЦБ рекомендовал банкам заранее сообщать клиентам об изменении условий обслуживания
МИР 2403:06
ЦБ рекомендовал банкам заранее сообщать клиентам о намерении изменить условия обслуживания
ПРАЙМ02:55
ЦБ призвал банки сообщать клиентам об изменении условий обслуживания за 15 дней
Российская газета02:55
ЦБ рекомендовал банкам заранее сообщать об изменениях условий обслуживания
Общественная служба новостей03:17
ЦБ рекомендовал банкам скорректировать работу на фоне санкционного давления
Бизнес журнал02:51
ЦБ рекомендует розничным банкам объявлять об изменениях за 15 дней
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