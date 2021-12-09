ИнтерфаксЦБ после выхода данных по инфляции за ноябрь не стал корректировать сигналОтсчет "недели тишины" перед заседанием совета директоров ЦБ по ставке 17 декабря начинается завтра.ИнтерфаксВ годовом выражении инфляция в ноябре 2021 года ускорилась до 8,40% (максимума с января 2016 года) с 8,13% на конец октября.ИнтерфаксНастоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом.ФинмаркетПозднее глава ЦБ заявила, что Банк России не исключает уточнения вариантов повышения ключевой ставки в декабре после анализа данных по инфляции за ноябрь.ИнтерфаксЧитать далееСвернутьПодробнее о событииЦеновая передышка: что будет с инфляцией после замедления в начале декабряИзвестия16:02ЦБ после выхода данных по инфляции за ноябрь не стал корректировать сигналИнтерфаксвчера в 11:43ЦБ РФ, скорее всего, поднимет ставку до 8,5% на заседании 17 декабря - ПСБФинмаркетвчера в 11:01Показать все источникиОценитьПоделиться