Будьте в Плюсе

ЦБ после выхода данных по инфляции за ноябрь не стал корректировать сигнал

Отсчет "недели тишины" перед заседанием совета директоров ЦБ по ставке 17 декабря начинается завтра.
Интерфакс
В годовом выражении инфляция в ноябре 2021 года ускорилась до 8,40% (максимума с января 2016 года) с 8,13% на конец октября.
Интерфакс
Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом.
Финмаркет
Позднее глава ЦБ заявила, что Банк России не исключает уточнения вариантов повышения ключевой ставки в декабре после анализа данных по инфляции за ноябрь.
Интерфакс

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Ценовая передышка: что будет с инфляцией после замедления в начале декабря
Известия16:02
ЦБ после выхода данных по инфляции за ноябрь не стал корректировать сигнал
Интерфаксвчера в 11:43
ЦБ РФ, скорее всего, поднимет ставку до 8,5% на заседании 17 декабря - ПСБ
Финмаркетвчера в 11:01
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