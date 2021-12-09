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ЦБ после выхода данных по инфляции за ноябрь не стал корректировать сигнал

Полный текст информационно-аналитического комментария "Динамика потребительских цен" за ноябрь регулятор опубликует в день совета директоров по ставке - 17 декабря 2021 года.
Интерфакс
Росстат накануне сообщил, что инфляция в РФ в ноябре 2021 года составила 0,96% после 1,11% в октябре (совпав с ожиданиями аналитиков).
Интерфакс
Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом.
Финмаркет
"Рост устойчивых факторов инфляции увеличивает вероятность дальнейшего повышения ключевой ставки в феврале 2022г (до 9%). Пока прогноз по траектории ключевой ставки не меняем (большую часть 2022г - 8,5%)", - прогнозирует Попов.
Финмаркет

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ЦБ после выхода данных по инфляции за ноябрь не стал корректировать сигнал
Интерфаксвчера в 11:43
ЦБ РФ, скорее всего, поднимет ставку до 8,5% на заседании 17 декабря - ПСБ
Финмаркетвчера в 11:01
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