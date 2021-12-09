"Рост устойчивых факторов инфляции увеличивает вероятность дальнейшего повышения ключевой ставки в феврале 2022г (до 9%). Пока прогноз по траектории ключевой ставки не меняем (большую часть 2022г - 8,5%)", - прогнозирует Попов.
В середине 1990-х годов сотрудники ЦРУ работали советниками некоторых членов российского правительства, заявил президент Владимир Путин на встрече с Советом по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).
Министерство здравоохранения России зарегистрировало швейцарский препарат для лечения спинальной мышечной атрофии (СМА) "Золгенсма", об этом свидетельствует информация, опубликованная в государственном реестре лекарственных средств.