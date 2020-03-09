Финансы
РБКЦБ поставил очередной рекорд расхода валюты на поддержку рубля
Поскольку сделки совершались расчетами «завтра», расход этой суммы отражен в отчетности регулятора за 23 апреля. Объемы продажи валюты на бирже ЦБ увеличивает третий день подряд, нарастив ежедневно продаваемую сумму в рублевом эквиваленте с 14,8 млрд до 23 млрд.
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с чего всё началось
Днем ранее, 21 апреля, регулятор продал валюту на 19,2 миллиарда рублей (более 255 миллионов рублей), 20 апреля — на 16,8 миллиарда рублей (более 220 миллионов долларов), а 19 апреля — на 14,8 миллиарда рублей (около 200 миллионов долларов).Компания04:19
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Комментарии
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Происшествия
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Газета.Ru вчера в 22:23
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Вести.Ru 06:58
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Кремль прокомментировал прогноз Deutsche Bank об исчерпании ФНБ
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ИА Красная Весна вчера в 15:46
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Взгляд.ру 04:22
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Власти Москвы пока не видят поводов для смягчения режима самоизоляции
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Российская газета 06:39
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В России зафиксировали снижение смертности в 2019 году
Сокращение смертности в России составило 1,6% за весь 2019 год.
ИА Красная Весна 07:26
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Президент Владимир Путин подписал закон о переносе со 2 на 3 сентября Дня окончания Второй мировой войны.
Ведомости 05:51
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Российская газета вчера в 03:56
Авто
Volvo анонсировала новую базовую версию Volvo XC90 в России
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Автоновости дня 05:08
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Стало известно, где в Башкирии больше всего болеют коронавирусом
Сегодня, 24 апреля, на ежедневном брифинге в Минздраве Башкирии рассказали, жители каких районов инфицированы коронавирусом больше всего.
Уфа1.ру 07:01
Здоровье
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В интервью Первому каналу Ракова добавила, что сейчас в борьбе с коронавирусом в Москве задействовано около 40% системы здравоохранения.
Эхо Москвы 04:03
Здоровье
Врачи в Ухане вылечили последнего тяжелобольного пациента
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Общество
В общественном транспорте Свердловской области введут масочный режим
В общественном транспорте в Свердловской области будет введён масочный режим.
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