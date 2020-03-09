с чего всё началось

Поскольку сделки совершались расчетами «завтра», расход этой суммы отражен в отчетности регулятора за 23 апреля. Объемы продажи валюты на бирже ЦБ увеличивает третий день подряд, нарастив ежедневно продаваемую сумму в рублевом эквиваленте с 14,8 млрд до 23 млрд.

Общество Власти Свердловской области объяснили порядок введения пропусков Накануне замгубернатора региона Павел Креков объявил, что в Свердловской области на майских праздниках будет действовать пропускной режим, чтобы максимально обеспечить изоляцию граждан из-за коронавируса. 131

Финансы ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 5,5% годовых На предыдущем заседании 20 марта ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 6%. Перед этим, 7 февраля Банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов. 355

Футбол Рой Кин: «Я бы не пошел на снижение зарплаты, если бы сейчас играл в топ-клубе» Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Рой Кин заявил, что не пошел бы на сокращение зарплаты в связи с пандемией коронавируса, если бы выступал сейчас в топ-клубе.

Общество В Калининградской области откроют непродовольственные магазины Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что непродовольственные магазины в Калининградской области откроются 29 апреля. 159

Космос На стартовом комплексе Байконура установили «Ракету Победы» Ракета-носитель "Союз-2.1а", которой в субботу предстоит отправить грузовой корабль "Прогресс МС-14" к Международной космической станции, установлена на стартовом комплексе космодрома Байконур, сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин. 4

Экономика Перевод пенсионеров на карты «Мир» продлен до 1 октября 2020 года Банк России продлил сроки перевода пенсионеров на карты "Мир" до 1 октября текущего года вместо 1 июля, чтобы у пенсионеров не было необходимости в условиях самоизоляции приходить в офисы банков, говорится в сообщении на сайте регулятора. 9

Происшествия Таксист избил москвичку с нечитающимся QR-кодом Водитель "Яндекс.Такси" в Москве избил несостоявшуюся пассажирку после того, как не смог считать полученный ею QR-код. 62

Политика Саакашвили принял предложение Зеленского стать вице-премьером Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили принял предложение украинского лидера Владимира Зеленского стать вице-премьером Украины. 220

Общество Британские ВМС начали расследование вечеринки во время карантина ВМС Великобритании проводят расследование в связи с сообщениями о том, что командир атомной подводной лодки HMS Trenchant устроил вечеринку для подводников-моряков на базе недалеко от Плимута во время действующего карантина, сообщили СМИ.

Здоровье В России зафиксировали снижение смертности в 2019 году Сокращение смертности в России составило 1,6% за весь 2019 год.

Шоу-бизнес Дмитрий Нагиев впервые покажет своих младших детей Создатели сериала говорят, что фанаты актера первый раз за все время увидят в нем младших детей актера.

Общество Соловьев отреагировал на петицию за его изгнание с ТВ Журналист, телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на петицию в Сети в адрес Роскомнадзора с требованием запретить ему ведение политических ток-шоу на ТВ и радиоэфиров. 8

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