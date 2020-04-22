Финансы
ДождьЦБ потратил на поддержку рубля более 222 миллионов долларов
Центральный банк России в понедельник, 20 апреля, израсходовал на поддержку курса рубля более 222 миллионов долларов, что стало с начала интервенций весной 2020 года рекордной суммой.
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Комментарии
Общество
В России разрешили не проводить поверку счетчиков до 2021 года
Правительство с связи с ситуацией с коронавирусом разрешило не проверять бытовые счетчики до 1 января 2021 года, даже если срок проверки истек.
РБК 02:25
Общество
Губернатор Воронежской области сообщил о дефиците аппаратов ИВЛ
Воронежская область испытывает некоторый дефицит с обеспечением аппаратами искусственной вентиляции легких, сказал президенту РФ Владимиру Путину в ходе рабочей встречи губернатор региона Александр Гусев.
РИА Новости 09:56
Шоу-бизнес
Бывший муж Лолиты Милявской написал на неё заявление в полицию
Бывший супруг Лолиты Милявской, заручившись поддержкой своего адвоката, написал на артистку заявление в полицию.
OvideO.ru 07:21
Здоровье
В Ульяновской области количество зараженных достигло 187
По данным управления Роспотребнадзора по Ульяновской области, в регионе зафиксировано 187 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
RuNews24.ru 20 апреля в 08:47
Шоу-бизнес
Ольга Бузова призналась Лере Кудрявцевой, когда станет мамой
В эфире с Лерой Кудрявцевой девушка призналась, что просто поправилась на два килограмма.
Телепрограмма 09:27
Общество
В Коммунарке скончался врач, лечивший больных с коронавирусом
Стало известно о смерти в России врача, работавшего с больными коронавирусом.
Московский Комсомолец 06:46
Хоккей
Анвар Гатиятулин возглавит челябинский «Трактор»
Известный хоккейный эксперт Алексей Шевченко заявил, что новым главным тренером «Трактора» станет Анвар Гатиятуллин.
Новый Век 09:12
Происшествия
СК возбудил дело из-за сбыта просроченных аппаратов ИВЛ во Владимире
«Возбуждено уголовное дело по факту сбыта недоброкачественных и незарегистрированных в установленном законом порядке медицинских изделий — аппаратов искусственной вентиляции лёгких — по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238.1 УК России», — говорится в сообщении.
RT на русском 09:27
Происшествия
МВД подготовило проект расширения полномочий полицейских
МВД предложило расширить полномочия полицейских, законопроект с поправками к закону "О полиции" поступил в распоряжение РИА Новости.
РИА Новости 07:36
Футбол
ВЭБ стал основным владельцем ЦСКА
Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ» закрыла сделку по приобретению 77,63% акций футбольного клуба ЦСКА.
РБК 09:14
Экономика
Эксперты рассказали, что делать, если кончились деньги
Эксперты проекта Минфина по повышению финансовой грамотности рассказали, что делать, если закончились деньги.
РЕН ТВ вчера в 20:55
Происшествия
В Крыму найден мертвым замруководителя департамента культуры Москвы
Заместитель руководителя департамента культуры Москвы Леонид Ошарин найден мертвым в Ялте, сообщил «Ведомостям» источник в правоохранительных органах.
Ведомости 08:43
Наука
Назван самый вероятный путь заражения коронавирусом
Ученые из немецкого Института вирусологии и исследований в области ВИЧ в Университете Бонна определили наиболее вероятный способ заражения коронавирусом.
РИА Новости 02:59
Культура
КиноПоиск HD запустил веб-сериал «Беезумие» от автора «Слуги народа»
Сценаристом выступил Александр Матвеев («Слуга народа») вместе с соавторами из творческого объединения Headlights, а автором идеи и креативным продюсером — Александра Ремизова («Триггер»).
Lenta.ru 09:32
Армия и оружие
Армию России вооружат интеллектуальными РЭБ «Былина»
По данным «Известий», поставки нового средства РЭБ в российскую армию должны быть завершены в 2025 году.
Военное дело 20 апреля в 05:14
Экономика
«Белая дача» приостановила выпуск картофеля фри
ГК «Белая дача» временно приостановила работу завода по производству картофеля фри в Липецке из-за падения спроса, сообщил основатель группы Виктор Семенов в прямом эфире проекта РБК «Бизнес на карантине» в Instagram.
Коммерсантъ 08:34
Общество
Рязанский губернатор принял участие во всероссийском видеоселекторе
Заседание, посвященное борьбе с коронавирусом, в режиме видеоконференцсвязи провели председатель правительства России Михаил Мишустин и мэр города Москвы, руководитель рабочей группы Государственного совета РФ Сергей Собянин.
Рязанские ведомости 09:23
Политика
Минсельхоз России ответил на слова Лукашенко о гречке
«Российская Федерация не вводила ограничений на поставки гречихи и гречневой крупы на рынки стран ЕАЭС, включая Белоруссию», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы Минсельхоза.
RT на русском вчера в 10:49
Общество
В ВОЗ заявили о только ранней стадии пандемии коронавируса в мире
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович отметила, что мир все еще находится на ранних стадиях пандемии коронавируса.
Московский Комсомолец 06:41
Общество
Верховный суд рассказал о наказании за нарушение самоизоляции
Верховный суд рассказал, какое наказание ждет нарушителей режима самоизоляции.
РИА Новости 05:25
Здоровье
Петербургские врачи описали симптомы легкого и тяжелого коронавируса
Специалисты из Петербурга описали симптомы легкого и среднетяжелого коронавируса.
ФАН 07:22
Культура
Сериал «Зулейха открывает глаза» побил рекорды телеэфира
Культуромания вчера в 12:25
Политика
Посольство США заявило о законном характере работы американских биолабораторий на Украине
"Программа борьбы с биологической угрозой Министерства обороны США работает на Украине совместно с украинским правительством над обеспечением консолидированного и защищенного хранения возбудителей болезней и представляющих угрозу токсинов в соответствующих государственных учреждениях, так чтобы при этом можно было проводить мирные исследования и разрабатывать вакцины", - заявило посольство США.
ТАСС 07:46
Армия и оружие
Военные показали кадры «ответного удара» ТУ-95МС в Амурской области
SM News вчера в 06:00
Общество
Назван единственный способ остановить эпидемию коронавируса
Ученые назвали вакцинацию единственным способом побороть пандемию COVID-19. Выводы исследователей опубликованы на портале Science Alert.
РИА Новости 04:34
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова стала жертвой мошенников
В среду звезда получила уведомление о списании денежных средств, к котором стояла пометка о том, что по всем вопросам Волочкова может обратиться к судебным приставам.
Вокруг ТВ 08:18
Энергетика
Цена нефти Urals упала ниже 12 долларов за баррель
Цена российской нефти марки Urals с поставкой в Европу опустилась ниже 12 долларов за баррель.
Взгляд.ру 07:55
Шоу-бизнес
70-летний Ричард Гир стал отцом в третий раз
Многодетным родителем голливудского актера сделала его третья жена, 36-летняя журналистка Алехандра Силва, сообщают зарубежные источники.
Вокруг ТВ 10:06