Центральный банк России в понедельник, 20 апреля, израсходовал на поддержку курса рубля более 222 миллионов долларов, что стало с начала интервенций весной 2020 года рекордной суммой.

ЦБ потратил на поддержку рубля более 222 миллионов долларов

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