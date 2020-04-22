Финансы

КоммерсантъКоммерсантъЦБ потратил рекордную сумму на поддержку рубля

ЦБ в понедельник, 20 апреля, направил на поддержку курса рубля более $222 млн, следует из отчета регулятора. Эта сумма стала рекордом с начала интервенций весной 2020 года. Расход средств отражен в данных за 21 апреля, так как сделки совершались расчетами завтра.
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