Коронавирус

ВедомостиВедомостиНабиуллина пригрозила банкам отменой льгот за ограничение кредитования

После заявления Набиуллиной днем 7 апреля Альфа-банк сообщил об «опровержении недостоверной информации» и назвал не соответствующими действительности сведения о значительном ограничении выдачи ипотечных кредитов клиентам, работающим в наиболее пострадавших от кризиса отраслях.
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ЦБ пригрозил пересмотром послаблений для банков

РБКвчера в 08:13

Набиуллина рассказала о контроле работы банков по кредитованию граждан

Известиявчера в 07:54

Центробанк потребовал от банков не сворачивать кредитование из-за коронавируса

Эхо Москвывчера в 10:00

ЦБ РФ предостерег банки от попыток «капитализировать» послабления из-за пандемии

Интерфаксвчера в 07:21

ЦБ России может пересмотреть подходы к помощи банкам

РЕН ТВвчера в 07:10

ЦБ РФ пересмотрит подходы к помощи банкам, если они будут пользоваться ею не по назначению

Будущее России. Национальные проектывчера в 07:03

ЦБ требует от банков не сворачивать кредитование

Коммерсантъвчера в 07:48
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Происшествия

Найденный под завалами в Нижегородской области мужчина умер

РБК 01:39
Политика

Путин спросил вирусологов о возможности сокращения нерабочих дней

Как пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, количество нерабочих дней могут сократить, если ситуация улучшится.
РИА Новости 01:47
Общество

В США за сутки умерло рекордное число больных коронавирусом

Число жертв коронавируса COVID-19 в США за сутки составило 1736 человек, это самый высокий показатель с начала эпидемии в этой стране.
Коммерсантъ 02:20
Экономика

В России будущие пенсионеры потеряли миллиард рублей

В России клиенты негосударственных пенсионных фондов (будущие пенсионеры) потеряли по итогам 2019 года около миллиарда рублей инвестиционного дохода из-за досрочной смены страховщика.
ФедералПресс 01:03
Интернет

Facebook запустила мессенджер для влюблённых

Sostav.ru вчера в 23:20
Авто

Роспатент раскрыл имена новых моделей АвтоВАЗа

Все перечисленные названия до сих пор активны, поэтому работать над «неймингом» будущих моделей вазовцам точно не придется.
Автоновости дня вчера в 04:55
Экономика

Недельные расходы россиян сократились в 2 раза

Сумма повседневных еженедельных расходов в России c 30 марта по 5 апреля снизилась в 2 раза, подсчитал исследовательский холдинг "Ромир".
Вести.Ru вчера в 10:13
Общество

Скворцова спрогнозировала пик эпидемии коронавируса в России

Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через десять-четырнадцать дней, заявила в эфире канала "Россия 24" руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
РИА Новости вчера в 14:21
Общество

Почти 30% компаний отправили работников в неоплачиваемый отпуск

Почти каждая третья компания принудительно отправила сотрудников в отпуск за свой счет на первой нерабочей неделе, которая началась с 30 марта, следует из данных опроса ЦСР «Социально-экономические эффекты от "шоковых" событий начала 2020 года».
Коммерсантъ вчера в 13:49
Происшествия

Художник Никас Сафронов попал в ДТП в центре Москвы

Художник Никас Сафронов попал в ДТП на 1-й Тверской-Ямской улице в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
РБК вчера в 21:33
Общество

В двух селах Рязанской области вводят карантин из-за коронавируса

В двух рязанских сел вводят карантин из-за обострившейся эпидемиологической ситуации по коронавирусу.
Московский Комсомолец вчера в 12:41
Игры

В PlayStation Now добавили «Человека-паука» и Just Cause 4

Игромания.ру вчера в 11:23
Общество

Полиция начнет штрафовать нарушающих самоизоляцию с 8 апреля

Если до сих пор наказывали только за нарушения карантина для прибывших из других стран, то с 8 апреля штрафы коснутся также и тех, кто нарушает самоизоляцию.
Atas.info вчера в 14:02
Здоровье

Врач рассказала, какие лекарства должны быть в «карантинной аптечке»

В домашней аптечке всегда должны быть в наличии лекарства, которые необходимы в случае возникновения каких-то непредвиденных ситуаций: противоаллергические, для снижения температуры, антисептики для обработки ран, бинты, ватные диски, сорбенты, которые нужны при возникновении проблем с желудочно-кишечным трактом, рассказала Романенко.
ТК Звезда вчера в 23:41
Общество

Путин подписал указ о дополнительных выплатах семьям с детьми

Президент, как и обещал в телеобращении к гражданам в связи с ситуацией с коронавирусом, подписал указ о дополнительных мерах соцподдержки семей с детьми.
Российская газета вчера в 12:52
Гаджеты

Apple выпустила новые версии iOS 13.4.1 и iPadOS 13.4.1

Как уже говорилось ранее, новое программное обеспечение Apple для iOS 13.4.1 было выпущено вместе с соответствующим обновлением программного обеспечения Apple для iPad, iPadOS 13.4.1.
МИТ вчера в 15:10
Шоу-бизнес

Андрей Григорьев-Аполлонов пришел на «Дом-2»

Участником шоу «Дом-2» стал Андрей Григорьев-Аполлонов.
Shraibikus News вчера в 09:52
Общество

«Уральские авиалинии» отменили рейсы из Индии для вывоза россиян

«Уральские авиалинии» отменили рейсы из Индии для вывоза россиян в связи с отзывом разрешения Росавиации, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе авиакомпании.
Коммерсантъ 00:32
Общество

Росавиация сформировала график вывоза граждан РФ из-за рубежа

Москва, 8 апреля 2020, 02:02 — REGNUM Предварительный график вывоза граждан России из-за рубежа до 13 апреля сформировала Росавиация, сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.
REGNUM вчера в 19:02
Происшествия

Из больницы в Коммунарке за сутки выписан 41 пациент

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил, что за сутки в медучреждение поступили 29 человек, 41 пациент был выписан.
RT на русском вчера в 01:57
Культура

Светлана Мастеркова в образе Тучи поразила жюри шоу «Маска»

Российская легкоатлетка и олимпийская чемпионка Светлана Мастеркова удивила членов жюри развлекательной программы "Маска" на канале НТВ своим выступлением в костюме Тучи.
Народные новости 06 апреля в 04:11
Шоу-бизнес

Жена Николаева впервые показала певца после выписки из больницы

Жена певца Игоря Николаева Юлия Проскурякова показала мужа после возвращения из инфекционной больницы в Коммунарке, куда артист был госпитализирован из-за подозрения на коронавирус.
ФАН вчера в 07:47
Общество

Роструд: работающие с 4 по 30 апреля получат обычную зарплату

Работающие в России с 4 по 30 апреля получат обычную зарплату, пояснили в пресс-службе Роструда.
Вести.Ru вчера в 06:30
Экономика

Сотрудникам компаний, которые не могут работать из-за коронавируса, выплатят по 15 тысяч рублей

Около 10 тысяч человек получат материальную помощь от краевых властей. Это те люди, чей доход резко снизился с начала апреля.
Новости Перми 02:31
Происшествия

В Пермском крае умер пациент с коронавирусом

РИА Новости 01:56
Политика

Американские сенаторы обсудят рынок нефти с властями Саудовской Аравии

Вашингтон, 8 апреля 2020, 08:11 — REGNUM Представители Республиканской партии США сенаторы Кевин Крамер и Дэн Салливан планируют обсудить стабилизацию мирового рынка нефти с представителями властей Саудовской Аравии, передаёт агентство Reuters со ссылкой на свои источники.
REGNUM 01:11
Политика

Экс-послы США увидели в коронавирусе шанс на «возвращение» Крыма

Три бывших американских посла в Киеве - Стивен Пайфер, Джон Хербст и Уильям Тейлор – в публикации в издании NPR предложили воспользоваться пандемией коронавируса для оказания давления на Россию и "возвращения" Крыма Украине.
РИА Новости вчера в 21:16
Шоу-бизнес

Меган Маркл остается принцессой Великобритании

Многие были потрясены тем, что титулы пара не потеряла. По крайней мере, Меган Маркл остается принцессой Великобритании.
Bimru.ru 06 апреля в 04:59
Футбол

Прокуратура США обвинила ФИФА в получении взяток от России и Катара

Федеральная прокуратура Восточного округа штата Нью-Йорк заявила, что работники Международной федерации футбола (ФИФА) получили взятки в обмен на голоса за проведение чемпионатов мира в России и Катаре.
Международный антикоррупционный портал вчера в 04:21
Игры

Valve отчиталась о росте количества коммерчески успешных игр в Steam

Valve отметила, что значительный рост количества коммерчески успешных игр в 2013-2014 гг. в том числе обусловлен появлением системы Greenlight, а также дополнительных инструментов, помогающих отбирать тайтлы.
CyberSport.ru вчера в 16:03
Как работают Яндекс.Новости?
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Эльвира Сахипзадовна Набиуллина
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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