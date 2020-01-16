Представитель ЦБ подтвердил, что регулятор направил претензии лицам, ранее контролировавшим МИнБ, «в соответствии с требованиями законодательства и принятой практикой».

с чего всё началось

Центробанк направил претензию бывшим топ-менеджерам Московского индустриального банка ("МИнБанк"). Регулятор требует от экс-руководителей погасить убытки кредитной организации в размере 195 млрд рублей.

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