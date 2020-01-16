Экономика

Реальное времяРеальное времяЦБ потребовал от руководства «МИнБанка» 195 млрд рублей

Центробанк направил претензию бывшим топ-менеджерам Московского индустриального банка ("МИнБанк"). Регулятор требует от экс-руководителей погасить убытки кредитной организации в размере 195 млрд рублей.
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с чего всё началось

ЦБ предъявил претензии на 195 млрд рублей за крах еще одного банка

Представитель ЦБ подтвердил, что регулятор направил претензии лицам, ранее контролировавшим МИнБ, «в соответствии с требованиями законодательства и принятой практикой».
Ведомостивчера в 16:03

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Бывших топ-менеджеров МИнБанка обязали погасить 195 млрд рублей убытков

REGNUM03:29

ЦБ потребовал от бывших топ-менеджеров Минбанка погасить убытки на 195 млрд рублей

Коммерсантъ02:21

ЦБ предъявил претензии на 195 млрд рублей за крах еще одного банка

Ведомостивчера в 16:03

ЦБ предъявил бывшим топ-менеджерам МИнБанка претензии на 195 млрд рублей

ПРАЙМ00:52

ЦБ РФ потребовал с руководителей лопнувшего банка 200 миллиардов рублей

Европейско-Азиатские новостивчера в 22:23

«Ведомости» узнали о претензиях ЦБ на ₽195,3 млрд к экс-владельцам МИнБа

РБКвчера в 21:56

«Ведомости»: ЦБ предъявил претензии бывшим топ-менеджерам МИнБанка на 195 млрд рублей

ТАСС02:18
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Автоматически обработано 7045 источников, обновлено в 03:56, Ашберн
Политика

Мишустин выступил против отмены изменений в пенсионной системе

Кандидат на должность премьер-министра Михаил Мишустин на встрече с фракцией КПРФ, отвечая на вопрос о возможности отмены внесённых ранее изменений в пенсионное законодательство, заявил, что лучше "ничего не трогать", а работать над проблемой доходов россиян.
РИА Новости вчера в 03:26
Происшествия

Пропавшая под Новосибирском девочка найдена живой

Вести.Ru вчера в 23:45
Происшествия

В Татарстане возбудили дело о домогательствах в детском приюте

Российская газета 02:24
Происшествия

ФСБ показала видео из цеха по производству наркотиков в Подмосковье

На записи видно, как на территорию цеха врываются сотрудники ФСБ и надевают наручники на находящихся там людей.
РБК 03:01
Космос

Создание ракеты «Союз-6» может начаться в текущем году

3DNews вчера в 07:51
Политика

Премьер Украины написал заявление об отставке

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал заявление об отставке.
РИА Новости 02:54
Армия и оружие

Документы об освобождении Варшавы рассекретило Минобороны

Министерство обороны опубликовало документы об освобождении Варшавы от фашистов в честь 75-летия событий Второй мировой войны.
Газета.Ru вчера в 19:29
Происшествия

Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна

Режиссер Никита Михалков отреагировал на информацию о падении модели Ксении Пунтус из окна в Москве, согласно которой это случилось в квартире его внука Андрея Бакова, передает РИА Новости.
Lenta.ru 15 января в 13:54
Гаджеты

Названы Android-приложения, «съедающие» заряд батареи смартфонов

РИА Новости 03:07
Происшествия

На трассе М-4 в Адыгее столкнулись более 20 машин, есть погибшие

На федеральной автодороге М-4 "Дон" в Адыгее столкнулись двадцать легковых автомобилей, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб республики.
РИА Новости 02:21
Политика

«Газпром» попросил ФРГ вывести Nord Stream из-под газовой директивы ЕС

Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG подали заявки в Федеральное сетевое агентство Германии (BNetzA) с просьбой вывести их из-под действия обновленной газовой директивы ЕС, сообщают «Ведомости» со ссылкой на материалы агентства.
РБК вчера в 20:35
Музыка

Путин поздравил Игоря Николаева с юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил композитора и певца Игоря Николаева с 60-летием.
Rambler News Service 02:16
Политика

Милонов рассказал, как Мишустин изменит жизнь россиян

Как отметил в беседе с «ПолитРоссией» депутат Государственной думы Виталий Милонов, экономист в кресле председателя правительства может серьезно изменить жизнь россиян.
ПолитРоссия вчера в 04:51
Политика

Назван первый кандидат на пост в правительстве Мишустина

Помощник президента России по вопросам экономики Андрей Белоусов может стать первым вице-премьером в правительстве Михаила Мишустина.
Lenta.ru вчера в 09:53
Экономика

Владимир Васильев прокомментировал Послание Президента РФ Федеральному Собранию

Комментируя слова Путина об ответственности регионов за содержание учебных организаций и питание учащимся, Васильев подчеркнул, что в республике проводятся работы по созданию комфортных условий.
Mo-gumbet.ru 02:19
Хоккей

Овечкину разбили лицо клюшкой в матче НХЛ

Во время первого периода американский форвард "Нью-Джерси" Майлз Вуд, проезжая мимо капитана "Вашингтона", попал ему в лицу высоко поднятой клюшкой и до крови разбил губу Овечкину.
РИА Новости 03:51
Общество

Медведев выделил 127 миллиардов рублей на атомный ледокол

С 2020 по 2027 год правительство выделит 127 миллиардов рублей на строительство атомного ледокола проекта 10510 "Лидер".
РИА Новости вчера в 23:22
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Политика

Путин пояснил смысл внесения предложенных поправок в Конституцию

Российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с рабочей группой, которая занимается разработкой предложений по внесению изменений в Конституцию, пояснил смысл поправок в основной закон.
RT на русском вчера в 07:04
Политика

Лавров заявил о злоупотреблении США статусом страны, где находится ООН

В конце декабря сообщалось, что Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш будет внимательно следить за проблемой с выдачей виз США представителям России и других стран.
RT на русском 03:37
Автоспорт

Экипаж Каргинова стал победителем «Дакара» в классе грузовиков

Каргинов уже побеждал на «Дакаре» в 2014 году.
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Экономика

Банки снижают требования к гражданам, берущим ипотеку

Банки снижают требования к гражданам, берущим ипотеку Бюро кредитных историй (БКИ) фиксируют снижение требований банков к ипотечным заемщикам, что может привести к увеличению рисков.
Коммерсантъ вчера в 17:23
Политика

Медведев заявил об отставке правительства

В статье 117 Конституции РФ, на которую сослался Дмитрий Медведев, сказано так: «В случае отставки или сложения полномочий, правительство по поручению президента продолжает действовать до сформирования нового правительства».
BFM.ru 15 января в 10:43
Политика

«Единая Россия» назвала лучших членов правительства Медведева

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Политика

«Ведомости»: Мишустин звонил людям под видом обычного сотрудника ФНС

Премьер-министра России Михаил Мишустин во время работы в Федеральной налоговой службе (ФНС) мог позвонить людям с налоговыми проблемами под видом обычного сотрудника.
Телеканал 360° 03:51
Общество

В аэропорту «Шереметьево» заработали курилки

Курительные комнаты заработали в московском аэропорту "Шереметьево", сообщил журналистам гендиректор аэропорта Михаил Василенко.
РИА Новости 02:32
Технологии

Real Graphene начала производство графеновых аккумуляторов

Недавно компания начала пилотное производства графеновых аккумуляторов.
Хайтек+ вчера в 08:55
Политика

Соловьев накричал на эксперта в прямом эфире своей программы

Телеведущий Владимир Соловьев накричал на общественного деятеля Григория Амнуэля в прямом эфире передачи "Вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1".
РИА Новости вчера в 20:25
Финансы

Эксперт предсказал России курс 200 рублей за доллар

"Все участники рынка понимают, что движение в сторону 200 рублей за доллар возможно, в сторону 40 рублей — невозможно", — заявил Ведев.
Газета.Ru вчера в 05:27
Авто

Обновленный Mitsubishi Pajero Sport лишится дизеля в России

Компания Mitsubishi сертифицировала в России обновленный внедорожник Mitsubishi Pajero Sport, который поступит в продажу во втором полугодии 2020 года.
Автоновости дня 00:55
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