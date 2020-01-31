Экономика

РБКРБКЦБ решил второй раз попытаться продать Азиатско-Тихоокеанский банк

Банк России решил предпринять вторую попытку продать Азиатско-Тихоокеанский банк (АТБ), санация которого проходила под управлением Фонда консолидации банковского сектора.
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