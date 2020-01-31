Экономика
РБКЦБ решил второй раз попытаться продать Азиатско-Тихоокеанский банк
Банк России решил предпринять вторую попытку продать Азиатско-Тихоокеанский банк (АТБ), санация которого проходила под управлением Фонда консолидации банковского сектора.
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ЦБ объявил о новом сборе заявок от покупателей Азиатско-Тихоокеанского банка
Российская газета31 января в 02:25
ЦБ начнет сбор заявок на покупку акций Азиатско-Тихоокеанского банка
Rambler News Service31 января в 02:16
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Менеджмент артистки выступил с официальным заявлением, в котором рассказал, что знаменитая певица решила уйти в бессрочный творческий отпуск.
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Согласно предварительной оценке численности постоянного населения на 1 января 2020 года и в среднем за 2019 год, в Приволжском (110,8 тыс. человек), Сибирском (54,2 тыс.) и Дальневосточном (21,3 тыс.) федеральных округах отмечена наибольшая убыль населения.
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В Крыму усомнились в способности Украины поставлять воду на полуостров
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Сервис «Яндекс.Музыка» рассказал о музыкальных рекордах 2019 года
Рекордсменом среди пользователей, которые многократно слушали одну и ту же песню, стал житель Таганрога, который 1312 раз послушал "Мало половин" Ольги Бузовой.
Общество
Россиянам напомнили о четырехдневной рабочей неделе в феврале
Уточняется, что россиян ждет сокращенная рабочая неделя, которая продлится с 25 по 28 февраля.
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На видео сняли прямое попадание ракеты в российский танк Т-90
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В СМИ опубликованы переговоры рабочих, которые выполняли работы по демонтажу спортивно-культурного комплекса "Петербургский".
Общество
Германия обвинила Россию в отказе принять борт из Уханя
Москва не дала разрешения на промежуточную посадку самолета военно-воздушных сил Германии, эвакуирующих граждан из Китая, передает Bild.
Авто
ВТБ запустил маркетплейс для продажи машин
В настоящее время через маркетплейс можно лишь подать заявку на кредит, а деньги выдадут в офисе банка либо в автомобильном салоне в присутствии представителя банка.
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Технологии
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Спорт
Матыцин прокомментировал приостановление госаккредитации ВФЛА
Министр спорта РФ Олег Матыцин прокомментировал приостановление государственной аккредитации Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
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Футбол
Бензема принес «Реалу» победу над «Атлетико» в мадридском дерби
Футболисты "Реала" обыграли "Атлетико" в мадридском дерби в рамках 22-го тура чемпионата Испании.
Армия и оружие
Крейсер «Маршал Устинов» вошел в Северное море
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2 февраля 1920 года Россия и Эстония подписали Тартуский договор
Тартуский мирный договор был заключен ровно сто лет назад - 2 февраля 1920 года.