Банк России решил предпринять вторую попытку продать Азиатско-Тихоокеанский банк (АТБ), санация которого проходила под управлением Фонда консолидации банковского сектора.

ЦБ решил второй раз попытаться продать Азиатско-Тихоокеанский банк

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