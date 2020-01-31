Экономика
КомпанияЦБ повторит попытку продать Азиатско-Тихоокеанский банк
Центробанк во второй раз попробует продать прошедший санацию Азиатско-Тихоокеанский банк (АТБ), следует из сообщения Банка России. Годом ранее на аукцион о его продаже не было подано ни одной заявки. Санацию банка курировал Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС).
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Политика
Глава горсовета Керчи после слов главы Крыма снова заявила об отставке
Хужина подала заявление об отставке накануне, 30 января, после скандала из-за визита с подарками к блокадникам.
Шоу-бизнес
Мария Шукшина крестила внука Марка
Отечественная актриса Мария Шукшина крестила своего внука Марка.
Шоу-бизнес
Глюкоза показала шикарную фигуру в стойке на голове
Подписчики засыпали своего кумира комплиментами, больше всего восхищаясь великолепной фигурой мамы двоих детей.
Происшествия
Замглавы управления ГУУР арестован за взятку в 300 тысяч долларов
По данным следствия, Кузин получил денежную сумму в размере 300 тысяч долларов в качестве оплаты за непривлечение жителя столицы к уголовной ответственности.
Общество
Правительство начнет эвакуацию граждан России из Китая
Вице-премьер Татьяна Голикова в пятницу по итогам заседания оперативного штаба по контролю и предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции сообщила о том, что правительство начнет эвакуацию россиян из Китая.
Наука
Найдено научное объяснение человеческой глупости
Ученые сумели найти объяснение такому явлению, как человеческая глупость.
Общество
«Дочка» Ростеха вложилась в утилизацию пластиковых бутылок
Дочерняя компания «Ростеха» «РТ-Инвест» запустила проект по производству фандоматов (автоматов для приема тары).
Футбол
ЦСКА и «Локомотив» интересуются защитником «Тулузы» Рохелем
Согласно информации источника, интерес к 22-летнему игроку французского клуба проявляют московские ЦСКА и «Локомотив».
Происшествия
Появились подробности о первых пациентах с коронавирусом в России
О первых случаях заражения ранее 31 января сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, возглавляющая оперативный штаб по борьбе с вирусом.
Происшествия
В Бермудском треугольнике нашли пропавший 100 лет назад корабль
Команда морских археологов нашла пропавший около 100 лет назад корабль в Бермудском треугольнике. Об этом сообщил телеканал Fox News.
Общество
Полиция Англии попросила помочь найти владельца Кольца Всевластия
29 января полицейские опубликовали фотографии кольца, которое нашли у пойманных воров, и попросили помочь найти законного владельца.
Шоу-бизнес
Ирина Отиева опубликовала первое фото после скандала с Малаховым
Певица Ирина Отиева опубликовала в Instagram первое новое селфи после скандала вокруг телепередачи Андрея Малахова, для которой, по ее словам, ее сняли без ее ведома.
Музыка
Илон Маск выпустил танцевальный сингл
Спорт
Минспорта приостановило аккредитацию ВФЛА
Решение принято комиссией о государственной аккредитации общероссийских спортивных федераций Минспорта РФ, сообщает пресс-служба ВФЛА.
Политика
В МИД Польши заявили о праве требовать от России военные репарации
Замминистра иностранных дел Польши Павел Яблонский в интервью Radio Zet заявил о "безоговорочном" праве Варшавы на репарации от России за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны.
Общество
Вылет со скандалом. Собчак выгнали из самолёта во «Внуково»
Скандально известную участницу различных телешоу Ксению Собчак сняли с авиарейса в аэропорту «Внуково», сообщает 30 января телеграм-канал Mash.
Энергетика
«Нафтогаз Украины» повысил ставку на транзит газа из России в Европу
Украинский «Нафтогаз» повысил ставку на транзит газа в европейские страны для российского «Газпрома» как минимум на два процента.
Футбол
Черышев не сыграет за «Валенсию» против «Сельты» Смолова
Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев пропустит матч 22-го тура чемпионата Испании против «Сельты».
Здоровье
В Роспотребнадзоре рассказали, для кого особенно опасен коронавирус
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что коронавирусу наиболее подвержены дети и пожилые.
Авто
Электрический пикап Hummer получит 1000-сильный мотор
Электромобиль GMC Hummer EV получит 1000-сильную силовую установку и сможет разгоняться с места до 100 км/ч за 3 секунды.
Шоу-бизнес
Подруга Елены Степаненко рассказала о ее жизни после развода
Подруга юмористки рассказала, что развод дался Степаненко нелегко, она до сих пор переживает из-за предательства своего бывшего мужа.
Экономика
Богатейший человек мира заработал 13 миллиардов долларов за 15 минут
Глава Amazon Джефф Безос стал богаче на 13,2 миллиарда долларов всего лишь за 15 минут.
Политика
«Единая Россия» не поддерживает новую версию КоАП
«Единая Россия» не поддерживает новую версию Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), которую накануне обнародовал Минюст, заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.
Армия и оружие
Подлодки США с новыми ядерными боеголовками уже патрулируют океаны
Wikipedia ВМС США начали размещать на подлодках с баллистическими ракетами Trident новый тип ядерных боезарядов.
Автоспорт
«Астон Мартин» прекратит поддержку «Ред Булл» с 2021 года
Политика
Сегодня Великобритания покидает Евросоюз
Через 46 лет дружбы Великобритания выходит из Евросоюза.
Экономика
Средняя ставка выданной ипотеки упала до 9% годовых
К 1 ноября средневзвешенная ставка выданных за месяц кредитов впервые за историю наблюдений (с 2006 г.) достигла 9,4%. После этого она еще дважды обновила исторический минимум и к январю составила 9%.
Технологии
Huawei не планирует возвращаться к сервисам Google
Как сообщает ToDay News Ufa, компания не собирается снова использовать сервисы Google даже в том случае, если США полностью снимет все запреты.
Наука