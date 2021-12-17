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ЦБ повысил ключевую ставку до 8,5%

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Совет директоров Банка России принял решение о повышении ключевой ставки на 100 базисных пунктов, до 8,5% годовых, сообщается на сайте
 регулятора.
Коммерсантъ
По данным ЦБ, в октябре—ноябре месячные сезонно сглаженные темпы роста потребительских цен — максимальные за последние шесть лет, годовая инфляция увеличилась до 8,4% (после 7,4% по итогам сентября).
ПРАЙМ
Из релиза ЦБ следует, что на ближайших заседаниях ставка может повышаться и дальше.
Российская газета
Начать снижение ключевой ставки Банк России может во второй половине 2022 года, полагают эксперты.
РБК

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