КоммерсантъЦБ повысил ключевую ставку до 8,5%Хорошо ли подобран заголовок?ДаНетСовет директоров Банка России принял решение о повышении ключевой ставки на 100 базисных пунктов, до 8,5% годовых, сообщается на сайте регулятора.КоммерсантъПо данным ЦБ, в октябре—ноябре месячные сезонно сглаженные темпы роста потребительских цен — максимальные за последние шесть лет, годовая инфляция увеличилась до 8,4% (после 7,4% по итогам сентября).ПРАЙМИз релиза ЦБ следует, что на ближайших заседаниях ставка может повышаться и дальше.Российская газетаНачать снижение ключевой ставки Банк России может во второй половине 2022 года, полагают эксперты.РБКЧитать далееСвернутьPiter.tvPiter.tvDP.RUРБК ИнвестицииFrank MediaПрофильРамблерInfopro54Life.ruThe Moscow PostАБНТелеканал 360°RTVIDeita.ruРосбалтЭкономика сегодняГЛАС.RUREGNUMКомсомольская правдаRuposters.ruПолитика СегодняПодробнее о событииБанк России поднял ключевую ставку до 8,5 процентаLenta.ru05:32Центробанк России повысил ключевую ставку до 8,5%Аргументы и Факты05:36Банк России ожидаемо повысил ключевую ставку на 100 б.п. - до 8,5%Интерфакс05:34Банк России повысил ключевую ставку до 8,5%REGNUM05:37ЦБ: годовая инфляция в России на 13 декабря, по оценке, составила 8,1%Деловое.ТВ05:56ЦБ по-прежнему оценивает денежно-кредитные условия как нейтральныеТАСС05:48Аксаков не исключил повышения ЦБ ключевой ставки до 8,5% годовыхPiter.tvвчера в 03:39Показать ещёОценить383Поделиться