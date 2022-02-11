КоммерсантъЦБ повысил ключевую ставку до 9,5%Совет директоров Банка России принял решение о повышении ключевой ставки на 1 п. п., до 9,5% годовых, сообщается на сайте регулятора.КоммерсантъПри развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях.ФинмаркетРешения по ключевой ставке будут приниматься с учётом фактической и ожидаемой динамики инфляции, — говорится в сообщении.News.ruБольшинство аналитиков на фоне разогнавшейся до многолетних максимумов инфляции прогнозировали от ЦБ именно такого шага по повышению ставки.ПРАЙМЧитать далееСвернутьThe Moscow PostThe Moscow PostГазета.RuRT на русскомМИР 24Комсомольская правдаНациональная служба новостейРоссийская газетаREGNUMКапитал страныФАНПолитическая ЭкспертизаВечерняя МоскваZnak.com66.ruРБК ИнвестицииЭкономика сегодняАК&МRZN.infoПодробнее о событииЦБ ожидаемо повысил ключевую ставку восьмой раз подряд до 9,5% годовыхРИА Новости05:33Банк России повысил ключевую ставку на 1 п.п., до 9,5% — максимума с весны 2017 годаРБК05:30ЦБ повысил ключевую ставку до 9,5%Коммерсантъ05:31ЦБ повысил ключевую ставку до 9,5% годовыхВедомости05:30Банк России повысил ключевую ставку на 1% - 9,5% годовыхПРАЙМ05:30Центробанк повысил ключевую ставку до 9,5 процента годовыхLenta.ru05:31При повышении ставки ЦБ РФ выше уровня инфляции будут созданы предпосылки для уменьшения темпов инфляцииFinam.Ru03:15Показать ещёОценить370Поделиться