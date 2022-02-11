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ЦБ повысил ключевую ставку до 9,5%

Совет директоров Банка России принял решение о повышении ключевой ставки на 1 п. п., до 9,5% годовых, сообщается на сайте
 регулятора.
Коммерсантъ
При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях.
Финмаркет
Решения по ключевой ставке будут приниматься с учётом фактической и ожидаемой динамики инфляции, — говорится в сообщении.
News.ru
Большинство аналитиков на фоне разогнавшейся до многолетних максимумов инфляции прогнозировали от ЦБ именно такого шага по повышению ставки.
ПРАЙМ

Подробнее о событии

ЦБ ожидаемо повысил ключевую ставку восьмой раз подряд до 9,5% годовых
РИА Новости05:33
Банк России повысил ключевую ставку на 1 п.п., до 9,5% — максимума с весны 2017 года
РБК05:30
ЦБ повысил ключевую ставку до 9,5%
Коммерсантъ05:31
ЦБ повысил ключевую ставку до 9,5% годовых
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Банк России повысил ключевую ставку на 1% - 9,5% годовых
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Центробанк повысил ключевую ставку до 9,5 процента годовых
Lenta.ru05:31
При повышении ставки ЦБ РФ выше уровня инфляции будут созданы предпосылки для уменьшения темпов инфляции
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